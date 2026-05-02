Ruta
GP Anicolor: Sergio Henao firma el Top 10 en el regreso del Nu Colombia a la competencia
El equipo de ciclismo Nu Colombia volvió este viernes a la competencia en Europa con un inicio prometedor en la primera etapa del GP Anicolor (Portugal) disputada entre Porto de Mós y Oliveira do Bairro sobre 177,8 kilómetros, en una jornada marcada por el minuto de silencio que se guardó en la salida en homenaje a la memoria de Cristian Camilo Muñoz. En lo deportivo, el mejor corredor del conjunto morado fue Sergio Henao, quien finalizó en el séptimo lugar de la etapa.
La fracción quedó en poder del portugués Tiago Antunes (Efapel Cycling), mientras que el español Xabier Berasategi y el también portugués Diogo Gonçalves completaron el podio de la jornada inaugural. Henao cruzó la meta a un segundo del vencedor, en un resultado que deja al equipo colombiano bien ubicado desde el comienzo de la ronda portuguesa.
Para el Nu Colombia, el resultado representa una señal positiva en su regreso al pelotón europeo, luego de los días de duelo vividos por la pérdida de Cristian Camilo Muñoz. La actuación de Sergio Henao, acompañada además por el puesto 11 de Carlos Alberto Gutiérrez, mostró a la escuadra colombiana nuevamente combativa en una carrera de categoría UCI 2.1.
La etapa presentó un recorrido quebrado, con cerca de 2.788 metros de desnivel acumulado, y un desenlace que seleccionó el grupo principal en los kilómetros finales. En ese contexto, el conjunto dirigido por Raúl Mesa logró mantenerse en la disputa con uno de sus hombres entre los diez mejores del día, en una carrera que marca además el inicio de una nueva etapa del calendario europeo del equipo.
“Fue un día muy especial y muy duro en lo emocional para todos nosotros. Volver a competir después de lo que pasó no era fácil, pero el equipo estuvo unido, respondió bien y este resultado también va por Cristian Camilo. Sabemos que apenas comienza la carrera, pero arrancar con un Top 10 nos da confianza para lo que viene”, señaló Sergio Henao al término de la jornada.
El GP Anicolor 2026 continuará este sábado 2 de mayo con su segunda etapa, prevista entre Oiã (Anicolor) y Costa Nova, nueva oportunidad para que el Nu Colombia siga buscando protagonismo en territorio portugués y homenajeando en carretera a Cristian Camilo Muñoz.
Grande Prémio Anicolor (2.1)
Resultados Etapa 1 | Porto de Mós – Oliveira do Bairro (177,8 km)
|1
|Antunes Tiago
|Efapel Cycling
|4:37:50
|2
|Berasategi Xabier
|Euskaltel – Euskadi
|m.t.
|3
|Gonçalves Diogo
|Efapel Cycling
|m.t.
|4
|Guerin Alexis
|Anicolor / Campicarn
|m.t.
|5
|Bou Joan
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|6
|Silva Pedro
|Feira dos Sofás – Boavista
|m.t.
|7
|Henao Sergio
|Nu Colombia
|m.t.
|8
|Gálvez Jorge
|Aviludo – Louletano – Loulé
|m.t.
|9
|Carvalho Gonçalo
|Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|m.t.
|10
|Nunes Hugo
|Credibom / LA Alumínios / Marcos Car
|m.t.
|11
|Carlos Alberto Gutierrez
|Nu Colombia
|m.t.
|23
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|m.t.
|28
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|m.t.
|32
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:17
|38
|Sebastián Henao
|Nu Colombia
|4:55
|39
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|4:55
|62
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|5:44
|75
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|13:11
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Brandon Vega segundo en el critérium del Tour de Gila; Walter Vargas sigue líder de la general
En una jornada vibrante en el centro de Silver City al estilo critérium, Brandon Vega firmó un destacado segundo lugar tras una carrera de alta exigencia, mientras que Walter Vargas defendió con éxito su liderato en la clasificación general individual.
La competencia, disputada sobre un circuito urbano de 69,5 kilómetros, terminó realizándose bajo un clima agradable y vientos suaves, condiciones ideales para una jornada rápida pero exigente. Desde la primera vuelta se conformó una fuga de tres corredores que nunca dio tregua al pelotón, consolidando diferencias de hasta 30 segundos y manteniéndose firme hasta la meta.
Vega fue protagonista absoluto, rodando todo el día en la escapada y demostrando fortaleza a lo largo del trayecto. En el sprint final, el bogotano cruzó en la segunda posición, solo por detrás del estadounidense Patrick Welch (APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery). Tercero se reportó el norteamericano Cole Kessler (Modern Adventure Pro Cycling).
“Fue un criterio muy duro, uno de los más exigentes que he hecho. Estuve todo el día en la fuga, eso le da más mérito al resultado. Faltó poco para la victoria, pero estoy contento”, señaló Vega tras la etapa.
El plan inicial del equipo era jugar sus cartas al final, pero la dinámica de carrera cambió rápidamente: “Se me dio la fuga y el profe me dijo que la mantuviéramos hasta meta. Trabajamos muy bien juntos para sostener la diferencia”, añadió.
Con este resultado, el GW Erco Shimano no solo celebró un nuevo podio, sino que mantuvo intactas sus aspiraciones, respaldadas además por el sólido rendimiento de Robinson López, quien continúa al frente de la clasificación de la montaña.
La carrera estadounidense finalizará este domingo con la quinta y última etapa, una jornada montañosa de 161,9 kilómetros de recorrido entre Silver City y Piños Altos (Estado de Nuevo México), donde conoceremos al sucesor del estadounidense Kieran Haug, campeón el año pasado.
RESULTADOS CUARTA ETAPA
Ruta
José Misael Urián le da otra victoria a Colombia en la Vuelta Bantrab; César Guavita a una jornada del título
Se disputó la cuarta etapa de la Vuelta a Bantrab 2026 y los escarabajos siguieron dando de qué hablar en territorio guatemalteco. Esta vez la victoria le correspondió a José Misael Urián (Team Sistecredito), luego de recorrer 152,5 kilómetros entre El Migrante Salcajá y Patzicía.
Los colombianos volvieron a ser grandes animadores, esta vez de la penúltima jornada haciendo el 1-2. David Santiago Gómez (Orgullo Paisa) entró segundo a la rueda de su compatriota y tercero se reportó el guatemalteco Edwin Sam (Decorabaños – Bantrab).
El bogotano César Guavita (Team Best PC) se mantuvo como líder, y quedó a una jornada de sumar un gan título a su palmarés deportivo. El capitalino no tuvo ningún inconveniente para mantenerse al frente de la clasificación general individual.
La carrera chapina finalizará este domingo con la quinta y última etapa, una jornada totalmente llana de 100 kilómetros en la capital guatemalteca, donde conoceremos al sucesor del colombiano Wilson Peña, campeón del año pasado.
Vuelta Bantrab (2.2)
Resultados Etapa 4 | El Migrante Salcajá – Patzicía (152,5 km)
|1
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|3:43:03
|2
|David Santiago Gómez
|Orgullo Paisa
|m.t.
|3
|Edwin Sam
|Decorabaños – Bantrab
|0:06
|4
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|0:23
|5
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:23
|6
|Wilson Haro
|4WD Rent a Car – Facatativa
|0:23
|7
|Nelson Panjoj
|Eca Electricidad Ciclismo
|0:23
|8
|Kevin Navas
|Best PC Ecuador
|0:23
|9
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|0:23
|10
|Felipe Toro
|Team Sistecrédito
|0:23
Clasificación General Individual
|1
|César David Guavita
|Team Best PC
|12:56:01
|2
|Yesid Pira
|Hino One La Red Suzuki
|0:05
|3
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|0:08
|4
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:11
|5
|Yeison Reyes
|Orgullo Paisa
|0:14
|6
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|0:26
|7
|Mardoqueo Vásquez
|Hino One La Red Suzuki
|0:29
|8
|Kevin Navas
|Team Best PC
|0:36
|9
|Edgar Andrés Pinzón
|Team Sistecrédito
|0:42
|10
|Anthony Coque
|Team Best PC
|0:46
Ruta
Sergio Henao se mantiene en la lucha de la general del GP Anicolor tras la 2ª etapa
El equipo de ciclismo Nu Colombia volvió a competir este sábado en el GP Anicolor 2026 con una jornada de transición en la segunda etapa de la carrera portuguesa, disputada entre Oiã (Anicolor) y Costa Nova sobre 169,5 kilómetros, en la que Sergio Henao logró mantenerse bien ubicado en la clasificación general, confirmando el buen arranque del conjunto morado en territorio luso.
La fracción quedó en poder del portugués Iúri Leitão, mientras que Leangel Rubén Linarez y César Martingil completaron las tres primeras posiciones de la jornada, marcada por un recorrido menos selectivo que el del día anterior y favorable para una definición rápida en la llegada a Costa Nova.
Aunque la etapa no generó mayores diferencias en la clasificación general, el Nu Colombia volvió a responder en bloque y consiguió sostener a Sergio Henao, Carlos Gutiérrez, Camilo Ardila y Rodrigo Contreras entre los mejor ubicados de la carrera, en un segundo día de competencia que mantuvo al equipo firme en su propósito de seguir adelante en Portugal para honrar la memoria de Cristian Camilo Muñoz.
El recorrido presentó un trazado de 169,5 kilómetros y cerca de 1.470 metros de desnivel acumulado, con salida desde la sede de Anicolor en Oiã y llegada en Costa Nova, escenario de una jornada que terminó agrupando a buena parte del pelotón principal. En ese contexto, la escuadra dirigida por Raúl Mesa cumplió con el objetivo de mantenerse en carrera y conservar sus opciones en la general de cara al cierre de la ronda portuguesa.
“Ha sido otro día importante para nosotros, no solo en lo deportivo sino también en lo humano. El equipo sigue unido, sigue compitiendo con entereza y con la convicción de llevar presente a Cristian Camilo en cada etapa. Mantenernos cerca del Top 10 de la general nos deja bien posicionados para el cierre y nos motiva a seguir dando lo mejor”, señaló el director técnico Raúl Mesa al término de la jornada.
El GP Anicolor 2026 llegará a su final este domingo 3 de mayo con la tercera etapa entre Mortágua y Águeda, sobre un recorrido de 170,5 kilómetros, jornada definitiva en la que el Nu Colombia buscará cerrar con buena nota su paso por territorio portugués.
Clasificación General Individual
|1
|Tiago Antunes
|Efapel Cycling
|8:37:40
|2
|Xabier Berasategi
|Euskaltel-Euskadi
|0:04
|3
|Joan Bou
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:05
|4
|Gotzon Martín
|Euskaltel-Euskadi
|0:05
|5
|Diogo Gonçalves
|Efapel Cycling
|0:06
|6
|Goncalo Carvalho
|Tavfer – Ovos Matinados – Mortágua
|0:07
|7
|Hugo Nunes
|Credibom – LA Alumínios – Marcos Car
|0:07
|8
|Alexis Guérin
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|0:10
|9
|Jonathan Lastra
|Euskaltel-Euskadi
|0:10
|10
|Jorge Galvez
|Aviludo – Louletano – Loulé
|0:10
|11
|Jesús Del Pino
|Aviludo – Louletano – Loulé
|0:10
|12
|Rubén Fernández
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|0:10
|13
|Rafael Reis
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|0:10
|14
|Rui Carvalho
|Gi Group Holding – Simoldes – UDO
|0:10
|15
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|0:10
|16
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|0:10
|17
|José Neves
|Gi Group Holding – Simoldes – UDO
|0:10
|18
|Artem Nych
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|0:10
|19
|David Domínguez
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:10
|21
|Sergio Henao
|Nu Colombia
|0:10
|28
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|0:10
|32
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:24
|36
|Sebastián Henao
|Nu Colombia
|5:05
|37
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|5:05
|65
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|13:17