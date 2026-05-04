Ruta
Javier Jamaica lleva al Nu Colombia al podio del GP Anicolor en memoria de Cristian Muñoz
El equipo de ciclismo Nu Colombia firmó este domingo un histórico cierre en el GP Anicolor luego de que Javier Jamaica terminara en el segundo lugar de la tercera y última etapa, disputada entre Mortágua y Águeda sobre 170,5 kilómetros, resultado que además le permitió asegurar la segunda posición en la clasificación general final de la carrera portuguesa.
La victoria de etapa fue para el francés Alexis Guérin (Anicolor / Campicarn), quien le ganó el mano a mano al pedalista bogotano de 30 años tras un gran duelo en la etapa reina que atravezó por seis puertos puntuables, que al final coronaron a Jamaica como el rey de la montaña de la ronda lusa con 43 puntos.
Los dirigidos por Raúl Mesa terminaron además como subcampeones por equipos y con Camilo Ardila y Sergio Henao en el Top 15 final para una memorable actuación del Nu Colombia en tierras lusas. Más allá del valor deportivo del resultado, la actuación del conjunto morado en el GP Anicolor fue desde el principio un homenaje a Cristian Camilo Muñoz y un mensaje de fortaleza y unión de un equipo que decidió seguir adelante con su gira europea para honrar la memoria de su compañero.
“Este resultado tiene un significado muy especial para todo el equipo. Venimos de días muy difíciles, de correr con mucho dolor en el corazón, pero también con la convicción de honrar la memoria de Cristian Camilo en cada carrera. Haber terminado así, peleando la etapa y subiéndose al segundo lugar de la general, es una recompensa al esfuerzo del grupo y un homenaje para él, que siempre estuvo presente con nosotros en esta carrera”, señaló Javier Jamaica al término de la jornada.
El paso del Nu Colombia por el GP Anicolor 2026 dejó así uno de los resultados más importantes de su actual gira europea, con un equipo que volvió a mostrarse competitivo en el pelotón internacional y que supo transformar el dolor en memoria y unión. La próxima cita para los morados será en el Tour du Finistère Pays de Quimper (16 de mayo) en carreteras francesas.
Clasificación General Final
|1
|Alexis Guérin
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|13:23:54
|2
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:18
|3
|Tiago Antunes
|Efapel Cycling
|1:33
|4
|Xabier Berasategi
|Euskaltel-Euskadi
|1:37
|5
|Joan Bou
|Caja Rural-Seguros RGA
|1:38
|6
|Gotzon Martín
|Euskaltel-Euskadi
|1:38
|7
|Artem Nych
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|1:39
|8
|Goncalo Carvalho
|Tavfer – Ovos Matinados – Mortágua
|1:40
|9
|Jonathan Lastra
|Euskaltel-Euskadi
|1:41
|10
|Jesús Del Pino
|Aviludo – Louletano – Loulé
|1:43
|13
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|1:43
|15
|Sergio Henao
|Nu Colombia
|1:43
|20
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|5:40
|27
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|9:05
|36
|Sebastián Henao
|Nu Colombia
|47:12
|37
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|47:12
Ruta
Recital de Samuel Flórez en la última etapa del Tour de Gila; Henrique Avancini se quedó con el título
En una agónica definición, Samuel Flórez dio un auténtico recital en la última etapa del Tour de Gila 2026. El joven corredor colombiano ganó la jornada final y acabó cerca del podio, a 39 segundos del tercero, su compatriota Diego Camargo (Team Medellín-EPM).
El brasilero Henrique Avancini (Localiza Meoo/Swift Pro Cycling), quien ocupó el cuarto puesto en el crono inicial, se llevó la clasificación general, sucediendo en el palmarés a su compatriota Kieran Haug, campeón del año pasado y que terminó segundo a tan solo 10 segundos.
La quinta y última etapa, presentó un recorrido montañoso de 161,9 kilómetros con más de 3.000 metros de desnivel, escenario perfecto para los escaladores. Desde los primeros ascensos, los escarabajos se mostraron. El boyacense Robinson López (GW Erco SportFitness) respondió con categoría en el terreno que mejor domina: la montaña y terminó quedándose por segundo año consecutivo con la camiseta de las pepas rojas.
“Fue una semana muy dura, desde el primer día se hizo difícil, pero contábamos con muy buenas piernas y un gran equipo. Vinimos con expectativas altas y nos vamos satisfechos, aunque siempre queremos más. Ahora seguimos con la preparación para la Vuelta a Colombia. Muy contentos de dejar en alto el nombre del equipo”, dijo López, en declaraciones recogidas por su equipo.
Al final, los colombianos cerraron su participación en el Tour de Gila con un balance sobresaliente: que dejó tres victorias de etapa a manos de Walter Vargas, Robinson López y Samuel Flórez.
Tour of the Gila (2.2)
Resultados Etapa 5 | Silver City › Pinos Altos (161,9 km)
|1
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|4:07:07
|2
|Kieran Haug
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:10
|3
|Henrique Avancini
|Localiza Meoo/Swift Pro Cycling
|0:12
|4
|Ian López
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:17
|5
|Robinson López
|GW Erco SportFitness
|0:19
|6
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|0:21
|7
|Santiago Garzón
|GW Erco SportFitness
|0:25
|8
|Kai Lokey
|Meridian Racing p/b de la Uz
|0:36
|9
|Ethan Dunham
|APS Pro Cycling
|2:29
|10
|Brayan Sánchez
|Team Medellín-EPM
|2:29
Clasificación General Final
|1
|Henrique Avancini
|Localiza Meoo/Swift Pro Cycling
|12:29:06
|2
|Kieran Haug
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:24
|3
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|0:37
|4
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|1:16
|5
|Robinson López
|GW Erco SportFitness
|1:38
|6
|Ian López
|Modern Adventure Pro Cycling
|2:30
|7
|Tyler Stites
|Modern Adventure Pro Cycling
|2:55
|8
|Santiago Garzón
|GW Erco SportFitness
|3:23
|9
|Kai Lokey
|Meridian Racing p/b de la Uz
|3:35
|10
|Brayan Sánchez
|Team Medellín-EPM
|3:47
Ruta
César Guavita se consagró campeón de la Vuelta a Bantrab y sucedió a Wilson Peña; José Misael Urián ganó la etapa final
Terminaron las emociones de la Vuelta Bantrab 2026 con otro título colombiano, el tercero en cinco ediciones. La victoria final le correspondió a César Guavita, quien sucedió a su compatriota Wilson Peña en el palmarés de la carrera guatemalteca, que también fue ganada por el boyacense Heiner Parra en 2022.
El pedalista capitalino de demostró ser el pedalista más completo a lo largo de las cinco exigentes etapas que se vivieron en territorio chapín. El escarabajo del equipo ecuatoriano Best PC se subió a lo más alto del podio acompañado de sus coterráneos Yesid Pira (Hino-One-La red-Suzuki) 2° y Wilson Peña (Team Sistecrédito).
Ya para la última etapa, el festín cafetero tampoco se hizo esperar con otro triunfo de José Misael Urián (Team Sistecredito), quien se quedó con la victoria, tras recorrer 100 kilómetros en la capital de Guatemala.
En los cinco días de competencia, los colombianos hicieron moñona y celebraron en cinco oportunidades con Kevin Castillo (Orgullo Paisa) y José Misael Urián (Team Sistecredito) en dos ocasiones, además de César Guavita (Team Best PC) con una etapa.
Vuelta Bantrab (2.2)
Resultados Etapa 5 | Circuito – Bantrab Reforma (100 km)
|1
|José Misael Urian
|Team Sistecrédito
|2:08:56
|2
|Fabricio Martínez
|Arenas Tlax-Mex
|m.t.
|3
|Aidan Sebel
|Momentum Racing – GCS – Quici
|m.t.
|4
|Julian Alarcón
|Pío Rico Cycling Team
|m.t.
|5
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|0:31
|6
|Wilson Haro
|4WD Rent a Car – Facatativa
|0:31
|7
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:31
|8
|Jackson Sandau
|Momentum Racing – GCS – Quici
|0:31
|9
|Alex Julajuj
|Castelli Deluxe RedHook
|0:31
|10
|César Guavita
|Team Best PC
|0:31
Clasificación General Final
|1
|César Guavita
|Team Best PC
|15:05:28
|2
|Yesid Pira
|Hino One La Red Suzuki
|0:05
|3
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|0:08
|4
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:11
|5
|Yeison Reyes
|Orgullo Paisa
|0:14
|6
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|0:22
|7
|Mardoqueo Vásquez
|Hino One La Red Suzuki
|0:29
|8
|Kevin Navas
|Team Best PC
|0:36
|9
|Edgar Andrés Pinzón
|Team Sistecrédito
|0:42
Ruta
Con un póquer de victorias Tadej Pogacar redondea su dominio en el Tour de Romandía
¡Inagotable! Para redondear su espectacular actuación en el Tour de Romandía, Tadej Pogacar ganó la jornada final de 178,2 kilómetros entre Lucens y Leysin y se llevó el título en la 79ª edición de la carrera helvética con honores tras sumar cuatro victorias de etapa.
El jefe de filas del UAE, que se puso líder tras conseguir la victoria en la primera etapa en línea, ganó la última jornada para terminar en lo más alto del podio, en el que estuvo acompañado por el alemán Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe) y el francés Lenny Martínez (Bahrain – Victorious).
En cuanto a los colombianos, el antioqueño Sergio Higuita (XDS Astana Team) terminó en un meritorio puesto 11°, Nairo Quintana (Movistar Team) finalizó en la casilla 21°, mientras que Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) se clasificó 40° a más de 26 minutos de Pogacar.
A sus 27 años, el cuatro veces campeón del Tour de Francia y ganador de trece ‘monumentos’, Tadej Pogačar, ha sumado el Tour de Romandía a su larga lista de victorias en pruebas del primer nivel mundial, sin duda, un póquer para el recuerdo del campeón del mundo en esta carrera del calendario UCI.
Tour de Romandie (2.UWT)
Resultados Etapa 5 | Lucens – Leysin (178,2 km)
|1
|Tadej Pogačar
|UAE Team Emirates – XRG
|4:18:52
|2
|Florian Lipowitz
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:03
|3
|Primož Roglič
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:07
|4
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|0:11
|5
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|,,
|6
|Lenny Martinez
|Bahrain – Victorious
|,,
|7
|Albert Philipsen
|Lidl – Trek
|0:14
|8
|Yannis Voisard
|Tudor Pro Cycling Team
|0:17
|9
|Luke Tuckwell
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|,,
|10
|Luke Plapp
|Team Jayco AlUla
|,,
|11
|Pablo Castrillo
|Movistar Team
|0:19
|12
|Jefferson Cepeda
|Movistar Team
|0:28
|16
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|0:55
|27
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|2:00
|41
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|4:40
Clasificación General Final
|1
|Tadej Pogacar
|UAE Team Emirates-XRG
|20:05:42
|2
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:42
|3
|Lenny Martinez
|Bahrain Victorious
|2:44
|4
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|2:51
|5
|Luke Plapp
|Team Jayco-AlUla
|3:15
|6
|Luke Tuckwell
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|3:16
|7
|Jefferson Cepeda
|Movistar Team
|3:18
|8
|Albert Philipsen
|Lidl-Trek
|3:20
|9
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|3:24
|10
|Junior Lecerf
|Soudal Quick-Step
|3:32
|11
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|4:12
|21
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|10:19
|40
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|26:20