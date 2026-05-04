Javier Jamaica lleva al Nu Colombia al podio del GP Anicolor en memoria de Cristian Muñoz

El equipo de ciclismo Nu Colombia firmó este domingo un histórico cierre en el GP Anicolor luego de que Javier Jamaica terminara en el segundo lugar de la tercera y última etapa, disputada entre Mortágua y Águeda sobre 170,5 kilómetros, resultado que además le permitió asegurar la segunda posición en la clasificación general final de la carrera portuguesa.

La victoria de etapa fue para el francés Alexis Guérin (Anicolor / Campicarn), quien le ganó el mano a mano al pedalista bogotano de 30 años tras un gran duelo en la etapa reina que atravezó por seis puertos puntuables, que al final coronaron a Jamaica como el rey de la montaña de la ronda lusa con 43 puntos.



Javier Jamaica, Alexis Guérin y Tiago Antunes, en el podio del GP Anicolor 2026. (Foto RMC © Gilberto Chocce)

Los dirigidos por Raúl Mesa terminaron además como subcampeones por equipos y con Camilo Ardila y Sergio Henao en el Top 15 final para una memorable actuación del Nu Colombia en tierras lusas. Más allá del valor deportivo del resultado, la actuación del conjunto morado en el GP Anicolor fue desde el principio un homenaje a Cristian Camilo Muñoz y un mensaje de fortaleza y unión de un equipo que decidió seguir adelante con su gira europea para honrar la memoria de su compañero.

“Este resultado tiene un significado muy especial para todo el equipo. Venimos de días muy difíciles, de correr con mucho dolor en el corazón, pero también con la convicción de honrar la memoria de Cristian Camilo en cada carrera. Haber terminado así, peleando la etapa y subiéndose al segundo lugar de la general, es una recompensa al esfuerzo del grupo y un homenaje para él, que siempre estuvo presente con nosotros en esta carrera”, señaló Javier Jamaica al término de la jornada.

El paso del Nu Colombia por el GP Anicolor 2026 dejó así uno de los resultados más importantes de su actual gira europea, con un equipo que volvió a mostrarse competitivo en el pelotón internacional y que supo transformar el dolor en memoria y unión. La próxima cita para los morados será en el Tour du Finistère Pays de Quimper (16 de mayo) en carreteras francesas.



El podio con los mejores del GP Anicolor 2026. (Foto RMC © Gilberto Chocce)

Clasificación General Final

1 Alexis Guérin Anicolor / Campicarn Cycling Team 13:23:54 2 Javier Jamaica Nu Colombia 0:18 3 Tiago Antunes Efapel Cycling 1:33 4 Xabier Berasategi Euskaltel-Euskadi 1:37 5 Joan Bou Caja Rural-Seguros RGA 1:38 6 Gotzon Martín Euskaltel-Euskadi 1:38 7 Artem Nych Anicolor / Campicarn Cycling Team 1:39 8 Goncalo Carvalho Tavfer – Ovos Matinados – Mortágua 1:40 9 Jonathan Lastra Euskaltel-Euskadi 1:41 10 Jesús Del Pino Aviludo – Louletano – Loulé 1:43