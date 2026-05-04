Shari Bossuyt da la sorpresa y gana al sprint la segunda etapa de la Vuelta a España Femenina; Franziska Koch nueva líder

El equipo de ciclismo Nu Colombia comenzó con el pedal derecho su participación en la Vuelta Ciclista Internacional al Estado de São Paulo, luego de que Emerson Gordillo terminara en el segundo lugar de la jornada inaugural, disputada entre Três Fronteiras y Bálsamo sobre un recorrido de 158 kilómetros. El corredor colombiano cruzó la meta a 2:16 del vencedor del día y dejó al conjunto morado bien posicionado desde el arranque de la ronda brasileña.

La etapa fue ganada por Gabriel Metzger, del ACRS Cycling Team, mientras que el tercer lugar quedó en manos del tambien colombiano Wilmar Paredes (MED), en una fracción que abrió diferencias importantes desde el primer día de competencia. Gracias a su resultado, Gordillo ocupa también la segunda posición de la clasificación general, a 2:19 de Metzger, y además se convirtió en el primer líder de la categoría juvenil. El corredor del Nu Colombia, de 20 años y oriundo de Yopal (Casanare), confirmó así su buen momento en el arranque de la prueba paulista.

La escuadra dirigida por Gabriel Jaime Mesa volvió a mostrar presencia en los puestos importantes de la carrera y sumó además otros corredores en posiciones destacadas, con Jhonatan Chaves en el noveno lugar de la general, Cristian Rico en la decimotercera casilla y Óscar Quiroz en la decimosexta, en una jornada que deja señales positivas para el equipo en territorio brasileño.

“Fue un día importante para el equipo. Sabíamos que la primera etapa podía marcar diferencias y por fortuna logramos estar adelante con Emerson. Empezar una vuelta con un segundo lugar siempre da confianza y nos deja bien posicionados para lo que viene. La idea ahora es seguir corriendo con inteligencia y mantenernos en la pelea. Aquí en Brasil también estamos corriendo con Cristian Muñoz en el corazón así que le dedicamos a su memoria esta etapa”, señaló el director técnico Gabriel Jaime Mesa al término de la jornada.

La Vuelta a São Paulo continuará este martes con su segunda etapa entre São José do Rio Preto y Barretos, en una nueva oportunidad para que el Nu Colombia siga buscando protagonismo en las carreteras brasileñas.

Volta Ciclistica Internacional do Estado de São Paulo (2.2)

Resultados Etapa 1 | Três Fronteiras – Bálsamo (158 km)