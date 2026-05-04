¡Bombazo! Paul Seixas debutará en el Tour de Francia con 19 años

El equipo francés Decathlon CMA CGM confirmó que su nueva figura Paul Seixas hará su debut este año en el Tour de Francia tras un gran inicio de temporada. La confirmación de su presencia en la ‘Grande Bouclé’ llega después de una primera parte de temporada sencillamente espectacular.

El joven talento ganó la Itzulia, la Flecha Valona y la Faun-Ardèche Classic, y terminó 2º en la Volta al Algarve, Strade Bianche y Lieja-Bastoña-Lieja, teniendo en cuenta que en estas dos últimas carreras fue el único capaz de seguir la estela del ganador, el actual campeón del mundo, Tadej Pogacar.



El joven francés Paul Seixas, en el podio como campeón de la Itzulia 2026. (Foto © Decathlon CMA CGM Team)

“Me complace anunciar mi participación en el próximo Tour de Francia. Ha sido mi sueño de infancia, algo que he imaginado muchas veces, y ahora está muy cerca. Solo tengo 19 años, pero como ya he dicho, la edad no es ni un impedimento ni una excusa. Esta decisión, tomada en consulta con la dirección del equipo, fue cuidadosamente meditada”, anunció Seixas, en un video grabado en casa de sus abuelos.

Sin duda, los resultados de Seixas han fomentado la ilusión en su país natal, cuyos aficionados se preguntan, si en su debut en una Gran Vuelta, estará a la altura del esloveno Tadej Pogacar y del danés Jonas Vingegaard.

“Mis resultados desde el inicio de la temporada me han dado mucha confianza; me siento preparado y tendré objetivos ambiciosos. No va mi mentalidad ni mi visión del ciclismo participar en el Tour simplemente para ganar experiencia, y mi objetivo será lograr la mejor clasificación general posible”, concluyó el corredor galo.