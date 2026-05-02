Sergio Henao se mantiene en la lucha de la general del GP Anicolor tras la 2ª etapa

El equipo de ciclismo Nu Colombia volvió a competir este sábado en el GP Anicolor 2026 con una jornada de transición en la segunda etapa de la carrera portuguesa, disputada entre Oiã (Anicolor) y Costa Nova sobre 169,5 kilómetros, en la que Sergio Henao logró mantenerse bien ubicado en la clasificación general, confirmando el buen arranque del conjunto morado en territorio luso.

La fracción quedó en poder del portugués Iúri Leitão, mientras que Leangel Rubén Linarez y César Martingil completaron las tres primeras posiciones de la jornada, marcada por un recorrido menos selectivo que el del día anterior y favorable para una definición rápida en la llegada a Costa Nova.

Aunque la etapa no generó mayores diferencias en la clasificación general, el Nu Colombia volvió a responder en bloque y consiguió sostener a Sergio Henao, Carlos Gutiérrez, Camilo Ardila y Rodrigo Contreras entre los mejor ubicados de la carrera, en un segundo día de competencia que mantuvo al equipo firme en su propósito de seguir adelante en Portugal para honrar la memoria de Cristian Camilo Muñoz.



Camilo Ardila, el más destacado del Nu Colombia en la segunda etapa del GP Anicolor. (Foto © Nu Colombia)

El recorrido presentó un trazado de 169,5 kilómetros y cerca de 1.470 metros de desnivel acumulado, con salida desde la sede de Anicolor en Oiã y llegada en Costa Nova, escenario de una jornada que terminó agrupando a buena parte del pelotón principal. En ese contexto, la escuadra dirigida por Raúl Mesa cumplió con el objetivo de mantenerse en carrera y conservar sus opciones en la general de cara al cierre de la ronda portuguesa.

“Ha sido otro día importante para nosotros, no solo en lo deportivo sino también en lo humano. El equipo sigue unido, sigue compitiendo con entereza y con la convicción de llevar presente a Cristian Camilo en cada etapa. Mantenernos cerca del Top 10 de la general nos deja bien posicionados para el cierre y nos motiva a seguir dando lo mejor”, señaló el director técnico Raúl Mesa al término de la jornada.

El GP Anicolor 2026 llegará a su final este domingo 3 de mayo con la tercera etapa entre Mortágua y Águeda, sobre un recorrido de 170,5 kilómetros, jornada definitiva en la que el Nu Colombia buscará cerrar con buena nota su paso por territorio portugués.



Carlos Gutiérrez, el mejor del Nu Colombia en la general del GP Anicolor. (Foto © Nu Colombia)

Clasificación General Individual

1 Tiago Antunes Efapel Cycling 8:37:40 2 Xabier Berasategi Euskaltel-Euskadi 0:04 3 Joan Bou Caja Rural-Seguros RGA 0:05 4 Gotzon Martín Euskaltel-Euskadi 0:05 5 Diogo Gonçalves Efapel Cycling 0:06 6 Goncalo Carvalho Tavfer – Ovos Matinados – Mortágua 0:07 7 Hugo Nunes Credibom – LA Alumínios – Marcos Car 0:07 8 Alexis Guérin Anicolor / Campicarn Cycling Team 0:10 9 Jonathan Lastra Euskaltel-Euskadi 0:10 10 Jorge Galvez Aviludo – Louletano – Loulé 0:10 11 Jesús Del Pino Aviludo – Louletano – Loulé 0:10 12 Rubén Fernández Anicolor / Campicarn Cycling Team 0:10 13 Rafael Reis Anicolor / Campicarn Cycling Team 0:10 14 Rui Carvalho Gi Group Holding – Simoldes – UDO 0:10 15 Carlos Gutiérrez Nu Colombia 0:10 16 Camilo Ardila Nu Colombia 0:10 17 José Neves Gi Group Holding – Simoldes – UDO 0:10 18 Artem Nych Anicolor / Campicarn Cycling Team 0:10 19 David Domínguez Feira dos Sofás – Boavista 0:10 21 Sergio Henao Nu Colombia 0:10 28 Rodrigo Contreras Nu Colombia 0:10