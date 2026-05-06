Giro de Italia 2026: así llegan Egan Bernal y los otros dos escarabajos

Con la presencia de tres pedalistas colombianos se llevará a cabo la edición 109 del Giro de Italia. La primera grande de la temporada que arrancará en Bulgaria este viernes con tres etapas, en un arranque diseñado para que los velocistas peleen por la primera maglia rosa.

La lista de los escarabajos cuenta con el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers), el boyacense Einer Rubio (Movistar Team) y el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious). Los tres ya saben lo que es ganar en la ronda italiana.

Para tener en cuenta que el ciclista colombiano con más victorias de etapa en la ‘Corsa Rosa’ es el sprinter antioqueño Fernando Gaviria con 5, le siguen Lucho Herrera, Nairo Quintana y Esteban Chaves cada uno con 3 triunfos.

Además, los escarabajos han salido campeones de la montaña en seis ocasiones, el primero fue Lucho Herrera en 1989, luego le siguieron Chepe González en 1997 y 1999, Freddy González 2001 y 2003, y la última fue para Julián Arredondo en 2014.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico analizó como llegan los escarabajos a la ronda italiana, que arranca con dos excampeones: Egan Bernal (2021) y Jai Hindley (2022) y con el danés Jonas Vingegaard como máximo favorito.

Egan Bernal (Ineos Grenadiers) *3 participación en el Giro



Egan Bernal ganó dos etapas en el Giro de Italia 2021. (Foto © Massimo Paolone/LaPresse)

El zipaquireño llega con 1.461 kilómetros en 9 días, tras participar en solo tres competencias europeas. Viene de ser 5° en la Lieja-Bastoña-Lieja y 2° en el Tour de los Alpes. Su mejor resultado lo obtuvo en el campeonato nacional de ruta, donde revalidó su título de campeón en la prueba de fondo.

Einer Rubio (Movistar Team) * 6 participación en el Giro



El boyacense Einer Rubio ganó la etapa 13 del Giro de Italia 2023. (Foto Movistar © Getty Sport)

El boyacense de 28 años llega a la Corsa Rosa con 1.578 kilómetros recorridos en 11 días de competencia. En su última carrera fue 52° en la Volta a Catalunya. Participó en la Milano-Torino, en la que finalizó en la casilla 29°- Su temporada arrancó en Omán sin mucha figuración.

Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) *3 participación en el Giro



Santiago Buitrago suma dos victorias de etapa en el Giro de Italia. (Foto © Giro d’Italia)

El bogotano, que suma 3.777 kilómetros en 24 días de competencia en lo que va de la temporada, llega como jefe de filas del Bahrain – Victorious. Consiguió ganar el Trofeo Laigueglia en el mes de marzo. Su última carrera fue la Lieja-Bastoña-Lieja en la que terminó en la casilla 22°. También participó en la Tirreno-Adriático, donde finalizó 7° y en la Vuelta a Catalunya se clasificó 11°. Sus primeras competencias del año las corrió en Australia: 22° en el Santos Tour Down Under y 18° en la Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race.