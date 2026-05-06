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Giro de Italia 2026: así llegan Egan Bernal y los otros dos escarabajos

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Hace 6 horas

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Egan Bernal tendrá su tercera participación en el Giro de Italia. (Foto © Giro d’Italia)
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Egan Bernal, uno de los líderes del Netcompany INEOS para el Giro de Italia 2026. (Foto © Netcompany INEOS)
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El belga Mathis Avondts ganó la primera etapa del Tour de Grecia 2026. (Foto © ΔΕΗ Tour of Hellas 2026)
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