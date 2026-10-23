La Vuelta del Porvenir evoluciona y presenta su nueva identidad como Vuelta Juvenil Sistecrédito

La Federación Colombiana de Ciclismo presentó la nueva identidad gráfica de la Vuelta Juvenil & Tour Femenino Sistecrédito, una renovación que marca una nueva etapa para dos de las competencias más representativas del calendario nacional de ruta y que reúne, bajo una misma imagen, el desarrollo del talento juvenil y el crecimiento del ciclismo femenino colombiano.

Como parte de esta actualización, la tradicional Vuelta del Porvenir pasa a denominarse Vuelta Juvenil Sistecrédito, un nombre que identifica de manera directa la categoría protagonista de la competencia masculina y refuerza su propósito de impulsar a las nuevas generaciones de ciclistas que buscan abrirse camino en el alto rendimiento.

El cambio de denominación llega en un año especial para la historia de ambas carreras: la Vuelta Juvenil celebrará su 42.ª edición, mientras que el Tour Femenino Sistecrédito disputará su 22.ª edición, consolidando la continuidad de dos eventos fundamentales para el desarrollo y la proyección del ciclismo colombiano.

La nueva imagen integra los nombres de las dos competencias en una propuesta gráfica compartida, que conserva la identidad de Sistecrédito como patrocinador principal y fortalece la presentación conjunta de estos eventos dentro del calendario nacional.

Más allá de una renovación visual, esta actualización busca proyectar una identidad clara y unificada para dos carreras que cumplen un papel importante en la formación deportiva, la competencia y la identificación de nuevos talentos, tanto en la rama masculina juvenil como en las categorías femeninas élite, Sub-23 y juvenil.

En 2026, la Vuelta Juvenil y el Tour Femenino Sistecrédito se disputarán del 4 al 8 de noviembre en el Valle del Cauca, con cinco jornadas de competencia que recorrerán diferentes municipios del departamento. La programación contempla etapas en línea, una contrarreloj individual y una jornada final en circuito, en un recorrido que reunirá a las futuras figuras del ciclismo nacional.

Con esta nueva identidad, la Federación Colombiana de Ciclismo reafirma su compromiso con la promoción del ciclismo juvenil y femenino, la consolidación de sus competencias nacionales y la construcción de escenarios para el crecimiento deportivo de las nuevas generaciones.

*Con Información de Fedeciclismo