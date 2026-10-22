Ruta
Clásico RCN Sistecrédito: Wilmar Paredes explicó las razones de su retiro antes de tiempo
El formidable rutero antioqueño Wilmar Paredes, una de las grandes figuras del Team Medellín EPM, que le dijo adiós al Clásico RCN Sistecrédito 2026 antes de tiempo, explicó las causas que motivaron la decisión de retirarse.
“Venía con un virus antes del Clásico, entonces las primeras etapas, el desgaste y el sobreesfuerzo que tuve, cuando tuve la camisa de líder y gané las dos etapas, también ya me pasaron factura”, dijo el corredor paisa.
Uno de los hombres fuertes de la escudra dirigida por José Julián Velásquez, puso pie a tierra en la jornada anterior y se despidió como un verdadero Titan con dos triunfos de etapa y dos lideratos que lo dejaron como uno de los grandes protagonistas de esta carrera de 2026.
“El cuerpo dijo ya no más, lo que queda es descansar y pensar en el próximo año”, concluyó Paredes, una de las grandes figuras de la temporada en el calendario nacional.
Ruta
Clásico RCN Sistecrédito 2026: Estiven García gana en Anserma el sexto capítulo y Javier Jamaica se pone líder
En un final lleno de emociones, el carmelitano Estiven García (Team Sistecrédito) se impuso en la sexta etapa del Clásico RCN, una jornada larguísima 225,2 kilómetros entre Palmira y Anserma, en la que una escapada hizo de las suyas. Al joven antioqueño lo escoltaron el bogotano Javier Jamaica (NU Colombia) y el boyacense Adrian Bustamante (GW Erco Sportfitness).
La jornada fue marcada por una fuga conformada por Sebastián Henao (NU Colombia), Óscar Sevilla (Team Medellín-EPM), Nicolás Guzmán (Team Garroteros), José Luis Morales (Aguardiente Néctar Cundinamarca), Estiven García (Team Sistecrédito) y Felipe Bravo (GW Erco Sportfitness).
El grupo de atacantes, que se distanció en los primeros compases, solo fueron vistos por el pelotón en los últimos kilómetros. Finalmente, en la definición García, que fue el único sobreviviente de la fuga, tuvo los restos suficientes para batir a Jamaica.
En cuanto a la clasificación general se presentaron grandes cambios y el risaraldense Kevin Castillo (Orgullo Paisa) perdió el liderato con el bogotano Javier Jamaica (NU Colombia) y bajo al segundo puesto. El podio lo completa el tolimense Camilo Ardila (NU Colombia).
La tradicional competencia, conocida popularmente en el país como el ‘Duelo de Titanes’, continuará las emociones este viernes con la disputa de la séptima etapa. Los ciclistas se enfrentarán a un extenso y desgastador trazado de 121,6 kilómetros entre los municipios de Supía y La Estrella.
Clásico RCN Sistecrédito 2026
Resultados Etapa 6 | Palmira › Anserma (225,2 km)
|1
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|5:20:02
|2
|Javier Jamaica
|NU Colombia
|0:09
|3
|Adrián Bustamante
|GW Erco Sportfitness
|0:24
|4
|Rodrigo Contreras
|NU Colombia
|0:33
|5
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|0:33
|6
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|0:33
|7
|Sergio Luis Henao
|Nu Colombia
|0:33
|8
|Danie Hoyos
|CRIC Nacional
|0:39
|9
|Óscar Sevilla
|Team Medellín-EPM
|0:44
|10
|Michael Moreno
|EBSA
|0:46
Ruta
El Tour de Francia 2027 se entregará al reloj: 71 kilómetros luchando contra el cronómetro y menos montaña
El recorrido del Tour de Francia 2027 fue presentado oficialmente en París, En esta ocasión, la emblemática ciudad escocesa de Edimburgo terminó siendo elegida como el punto de partida de la ‘Grande Boucle’, la cual se llevará a cabo del 2 al 25 de julio del próximo año.
La histórica largada en territorio británico marcará el inicio de tres semanas de intensa competencia. La gran novedad y el factor más comentado de este diseño es la inclusión de dos exigentes contrarreloj individuales que sumarán 71 kilómetros en total, lo que representa la mayor distancia en la especialidad cronometrada desde la edición de 2012. Esta apuesta por tramos más rodadores, sumada a una notable reducción del terreno puramente montañoso, es interpretada por los expertos como un claro intento de la organización por contrarrestar el absoluto dominio del esloveno Tadej Pogačar, quien llegará con la firme intención de conquistar su sexta victoria en la competencia más importante del ciclismo mundial.
Con un total de 3.479 kilómetros de recorrido y 53.450 metros de desnivel positivo acumulado, la edición 114 de la prestigiosa carrera francesa equilibrará diferentes terrenos a lo largo de sus 21 etapas. La organización confirmó que el trayecto estará compuesto por siete etapas llanas, seis de media montaña y seis de montaña. Entre estas últimas, se destacan únicamente tres finales en alto de máxima exigencia: el Grand Colombier, Les Saisies y Saint-Lary-Soulan Col du Portet.
Durante la ceremonia de gala, el director de la prueba, Christian Prudhomme, abordó con franqueza las especulaciones sobre la configuración del mapa y los intereses deportivos en juego. “No hacemos el recorrido en contra de ningún corredor, pero sí para un tipo de corredor”, explicó de forma contundente ante los medios de comunicación. Con esta polémica afirmación, el directivo dejó abierta la puerta a un cambio de paradigma táctico y estratégico en la contienda por el maillot amarillo.
En ese sentido, el propio Prudhomme no dudó en señalar que la alta dosis de kilómetros llanos frente al cronómetro abre el abanico de posibilidades para otros competidores. El directivo destacó específicamente que el actual campeón del mundo, olímpico y de Europa, Remco Evenepoel, posee las condiciones físicas y técnicas idóneas para plantarse con autoridad en las etapas clave, pudiendo representar un auténtico rival de peso capaz pelearle de tú a tú a Pogačar.
La carrera femenina también arrancará en Gran Bretaña
Gran Bretaña también albergará las tres primeras de las nueve etapas de la carrera femenina, ganada el año pasado por la ciclista neerlandesa Demi Vollering. Arrancará el 30 de julio desde Leeds, e incluirá visitas a Manchester, Sheffield y luego Londres antes de trasladarse a Francia. La carrera terminará en la cima del Puy de Dôme, el 7 de agosto, con la etapa más larga.
Etapas del Tour de Francia 2027
2/07 – Edimburgo > Carlisle (185 km)
3/07 – Keswick > Liverpool (223 km)
4/07 – Welshpool > Cardiff (223 km)
6/07 – Cherbourg-en-Cotentin > Cherbourg-en-Cotentin (171 km)
7/07 – Pontorson > Plumelec (178 km)
8/07 – Vannes > Angers (193 km)
9/07 – Blois > Chambord (38 km)
10/07 – Bourges > Le Creusot (224 km)
11/07 – Villars-les-Dombes Parc des Oiseaux > Grand Colombier (162 km)
13/07 – Annecy > Sallanches (171 km)
14/07 – Cluses > Les Saisies (150 km)
15/07 – Chambéry > Valence (162 km)
16/07 – Aubenas > Montpellier (164 km)
17/07 – Montpellier > Mende (199 km)
18/07 – Rodez > Albi (169 km)
20/07 – Toulouse > Toulouse (33 km)
21/07 – Muret > Pau (186 km)
22/07 – Pau > Saint-Lary-Soulan Col du Portet (174 km)
23/07 – Hasparren > Laruns (160 km)
24/07 – Maubourguet > Libourne (198 km)
25/07 – Saint-Quentin-en-Yvelines > Paris Champs-Élysées (116 km)
Ruta
El Nu Colombia afronta un importante reto internacional en Guatemala
El equipo de ciclismo Nu Colombia tomará este viernes la partida de la 65ª Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, una de las pruebas por etapas de mayor tradición en Centroamérica, con una nómina de seis corredores encabezada por Óscar Fernández y dirigida por Gabriel Jaime Mesa. La ronda guatemalteca se disputará del 23 de octubre al 1 de noviembre, sobre diez etapas y un recorrido superior a los 1.400 kilómetros.
Junto a Fernández estarán Jhonatan Chaves, Cristian Rico, Johan Rubio, John Agudelo y William Colorado, en una formación que combina corredores de experiencia con una nueva generación que tendrá la oportunidad de medirse durante diez jornadas frente a equipos de Guatemala y distintas estructuras internacionales.
La competencia comenzará este viernes con una extensa primera etapa entre Guastatoya, en El Progreso, y Puerto Barrios, Izabal, sobre 215,4 kilómetros, la jornada más larga de esta edición. El sábado llegará otra fracción de más de 200 kilómetros entre Morales y San Antonio La Paz, antes de una tercera etapa de 196,6 kilómetros entre Antigua Guatemala y Coatepeque.
La montaña empezará a tener un mayor peso desde la cuarta jornada, con llegada en San Rafael Pie de la Cuesta, antes de afrontar el martes 27 de octubre una de las etapas llamadas a marcar diferencias, con final en el Cerro El Baúl, en Quetzaltenango. El recorrido continuará después hacia San Pedro Sacatepéquez y la zona de Piedra María Tecún, en una sucesión de jornadas en las que la altitud y los ascensos irán seleccionando la clasificación general.
Uno de los puntos determinantes llegará el viernes 30 de octubre con una cronoescalada de 22,6 kilómetros entre San Juan La Laguna y Pamezabal, antes de la penúltima etapa entre Sololá y Ciudad Vieja y el cierre, el domingo 1 de noviembre, sobre el tradicional circuito del Anillo Periférico de Ciudad de Guatemala.
“Es una carrera larga y con etapas muy diferentes. Tenemos jornadas de más de 200 kilómetros, montaña, altura y una cronoescalada que seguramente será importante para la clasificación general. Venimos con un grupo joven, acompañado por corredores con experiencia, y la idea será ir construyendo la carrera día a día y aprovechar las oportunidades que nos ofrezca el recorrido”, señaló el director técnico del equipo morado, Gabriel Jaime Mesa.