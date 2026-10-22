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Clásico RCN Sistecrédito: Wilmar Paredes explicó las razones de su retiro antes de tiempo

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El antioqueño Wilmar Paredes, una de las grandes figuras del Team Medellín EPM, se retiró el Clásico RCN 2026. (Foto © RMC)
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Clásico RCN Sistecrédito 2026: Estiven García gana en Anserma el sexto capítulo y Javier Jamaica se pone líder

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El carmelitano Estiven García ganó la sexta etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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El Tour de Francia 2027 se entregará al reloj: 71 kilómetros luchando contra el cronómetro y menos montaña

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El gran especialista contra el cronómetro, Remco Evenepoel, el más beneficiado con el recorrido del Tour 2027. (Foto © Tour de France)
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El Nu Colombia afronta un importante reto internacional en Guatemala

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22 octubre, 2026

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El cundinamarqués Óscar Fernández liderará la nómina del NU Colombia en Vuelta a Guatemala 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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