Thomas Silva consigue su primer título con el XDS Astana Team en el Tour de Hainan 2026

La prestigiosa carrera asiática del calendario UCI, Tour de Hainan 2026, quedó en manos del uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team). El charrúa de 24 años, que ganó dos etapas, defendió sin contratiempos el liderato en la jornada final, disputada entre las localidades chinas de Baoting y Sanya.

Los puestos de honor de la carrera los completaron el español español Xabier Berasategi (Euskaltel – Euskadi) y el italiano Thomas Pesenti (Team Polti VisitMalta), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

Con relación al único colombiano en competencia, el joven boyacense Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) terminó en la casilla 24° a 1:48 del campeón.

La última etapa la ganó el danés Alexander Salby (Li Ning Star), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su cuarta victoria en la temporada, luego de recorrer 154,6 kilómetros.

Tour of Hainan (2.Pro)

Resultados Última Etapa | Baoting – Sanya (154,6 km)

1 Alexander Salby Li Ning Star 3:20:46 2 Dusan Rajovic Solution Tech-NIPPO-Rali m.t. 3 Norman Vahtra China Anta – Mentech Cycling Team m.t. 4 Lionel Taminiaux Lotto-Intermarché m.t. 5 Iúri Leitão Caja Rural-Seguros RGA m.t. 6 Matteo Malucelli XDS Astana Team m.t. 7 Enrico Zanoncello Bardiani-CSF 7 Saber m.t. 8 Luca Colnaghi Bardiani-CSF 7 Saber m.t. 9 Oscar Gallagher CCACHE x BODYWRAP m.t. 66 Santiago Umba Solution Tech NIPPO Rali m.t.



Thomas Silva, en el podio como campeón del Tour de Hainan 2026. (Foto © Tour of Hainan)

Clasificación General Final