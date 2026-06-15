Ruta
Mauricio Zapata se consagra campeón de la Clásica Rubén Darío Gómez 2026
La Clásica Rubén Darío Gómez 2026 quedó en manos de Mauricio Zapata. El corredor del Team Sistecrédito, que asumió el liderato en el prólogo, defendió sin problemas la camiseta amarilla en la última etapa, disputada en el municipio de Santa Rosa de Cabal.
Los puestos de honor de la tradicional carrera risaraldense los completaron Samuel Arias (Family Bikes Polibikes) y Juan Diego Quintero (Garroteros Valle RDA), quienes se subieron al segundo y tercer cajón del podio, respectivamente.
En las otras dos categorías, Emanuel Restrepo (Team Sistecrédito) salió vencedor entre los juveniles y Edwar Arley Ramírez (Canapro) fue el mejor de los prejuveniles.
La última etapa la ganó Stiven Marín (FUNRV), quien se escapó en los kilómetros finales y terminó llevándose el triunfo en el circuito disputado en el municipio de Santa Rosa de Cabal.
Clásica Rubén Darío Gómez 2026
Resultados – Circuito Final Santa Rosa de Cabal
|1
|Stiven Marín
|FUNRV
|41:03″
|2
|Samuel Arias
|Family Bikes Polibikes
|m.t.
|3
|Mauricio Zapata
|Team Sistecrédito
|0:04
|4
|Juan David Restrepo
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|0:06
|5
|Andrés Santiago Silva
|Chía Ciudad de la Luna
|0:06
Clasificación General Final
|1
|Mauricio Zapata
|Team Sistecrédito
|2:50:24″
|2
|Samuel Arias
|Family Bikes Polibikes
|0:48
|3
|Juan Diego Quintero
|Garroteros Valle RDA
|1:28
|4
|Juan David Restrepo
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|2:20
|5
|Juan Pablo Colmenares
|Cotrafa Social
|2:39
Ruta
Davide Donati gana la segunda etapa del Giro Next Gen; Miguel Ángel Marín se clasifica 21° en la general
En un final a pura velocidad, Davide Donati (Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies) salió victorioso en la segunda etapa del Giro Next Gen 2026, después de recorrer 154 kilómetros entre el municipio de Tropea, conocido como la ‘Perla del Tirreno’ y la ciudad de Crotone.
El pedalista italiano ganó al sprint por delante del belga Aldo Taillieu (Team Visma | Lease a Bike Development) y del francés Aubin Sparfel (Decathlon CMA CGM Development Team), segundo y tercero respectivamente.
En cuanto al único colombiano en competencia, Miguel Ángel Marín (EF Education-Aevolo), de nuevo entró con los mejores, esta vez en el puesto 30°, con el mismo tiempo del ganador.
Con relación a la clasificación general, el noruego Kasper Haugland (Decathlon CMA CGM Development Team) perdió la camiseta de líder, que pasó a manos del local Davide Donati (Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies).
La mini-versión de la ‘Corsa Rosa’ para ciclistas de la categoría sub-23 continuará este martes con la disputa de la tercera etapa, una jornada ondulada de 166 kilómetros entre Sibari y la Villa d’Agri di Marsicovetere, en la provincia de Potenza al sur de Italia.
Giro d’Italia Next Gen (2.2U)
Resultados Etapa 2 | Tropea – Crotone (154 km)
|1
|Davide Donati
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|3:10:08
|2
|Aldo Taillieu
|Team Visma | Lease a Bike Development
|m.t.
|3
|Aubin Sparfel
|Decathlon CMA CGM Development Team
|m.t.
|4
|Alessio Delle
|XDS Astana Development Team
|m.t.
|5
|Seth Dunwoody
|Bahrain Victorious Development Team
|m.t.
|6
|Christian Fantini
|Solme Olmo Arvedi
|m.t.
|7
|Matteo Fiorin
|Solme Olmo Arvedi
|m.t.
|8
|Jed Smithson
|Hagens Berman Jayco
|m.t.
|9
|Riccardo Fabbro
|UC Trevigiani Energiapura Marchiol
|m.t.
|10
|Nicoló Arrighetti
|General Store-Essegibi-F.Ili Curia
|m.t.
|30
|Miguel Ángel Marín
|EF Education – Aevolo
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Davide Donati
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|6:52:45
|2
|Kasper Haugland
|Decathlon CMA CGM Development Team
|m.t.
|3
|Riccardo Fabbro
|UC Trevigiani Energiapura Marchiol
|0:08
|4
|Aldo Taillieu
|Team Visma | Lease a Bike Development
|0:08
|5
|Aubin Sparfel
|Decathlon CMA CGM Development Team
|0:10
|6
|Matteo Gialli
|Selección de Italia
|0:11
|7
|Stefano Leali
|Biesse-Carrera Premac
|0:12
|8
|Håkon Eiksund Øksnes
|Team Drali-Repsol
|0:12
|9
|Johan Blanc
|Groupama-FDJ United Conti
|0:13
|10
|Alessio Delle
|XDS Astana Development Team
|0:14
|21
|Miguel Ángel Marín
|EF Education – Aevolo
|0:14
Ruta
Jennifer Quiñones domina de principio a fin la Clásica Rubén Darío Gómez en la rama femenina
La risaraldense Jennifer Quiñones (Team Polibikes Risaralda) se consagró campeona de la Clásica Rubén Darío Gómez 2026 en la rama femenina, luego de ganar dos etapas.
El podio de la carrera risaraldense lo completaron Alejandra Arias (Club Esteban Chaves) y Valeria Vargas (Team Sistecrédito), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
Quiñones sucedió en el palmarés de la competencia, que le rinde homenaje al ‘Tigrillo de Pereira’, a la nariñense Érika Imbacuán, ganadora el año pasado.
En lo referente a la última etapa Jennifer Quiñones no le dio espacio a sus rivales y completó su segunda victora en la competencia, tras ser la más rápida en el circuito final que se diputó en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda.
Clásica Rubén Darío Gómez 2026 – Rama Femenina
Resultados – Circuito Final Santa Rosa de Cabal
|1
|Jennifer Quiñonez
|Team Polibikes Risaralda
|39:31″
|2
|Camila Piarpezuan
|Azteca Cycling team
|0:28
|3
|Sara Alejandra Arias
|Club Esteban Chaves
|0:30
|4
|Camila Quiceno
|Pedalea CYC
|0:31
|5
|Ana Suarez
|Mixto Valle
|1:05
Clasificación General Final
|1
|Jennifer Quiñonez
|Independiente
|3:32:46″
|2
|Sara Alejandra Arias
|Club Esteban Chaves
|1:23
|3
|Valeria Vargas
|Team Sistecrédito
|4:30
|4
|Érika Imbacuán
|Pedalea CYC
|5:24
|5
|Camila Quiceno
|Pedalea CYC
|5:54
Paracycling
Campeonato Nacional de Paracycling 2026: las pruebas de contrarreloj bajaron el telón en Soacha
Con la disputa de las pruebas de contrarreloj individual en la zona rural de Soacha, concluyó el Campeonato Nacional de Paracycling 2026, certamen que durante cinco jornadas reunió a los mejores exponentes del país en las modalidades de pista y ruta.
La jornada final exigió al máximo a los deportistas, quienes enfrentaron un recorrido técnico y demandante en la lucha contra el cronómetro para definir a los últimos campeones nacionales de la temporada.
En la categoría Hombres B, el antioqueño Nelson Javier Serna se quedó con el título nacional tras registrar un tiempo de 30 minutos y 11 segundos, superando a su compañero de delegación Miguel Ángel Bolívar, quien obtuvo la medalla de plata.
Entre las Damas B, la representante de Bogotá Sara Cruz conquistó la medalla de oro con un tiempo de 41:33. El podio fue completado por la boyacense Claudia Patricia Argüello y la antioqueña Daniela Alejandra Miranda, plata y bronce, respectivamente.
Una de las definiciones más emocionantes del día se vivió en la categoría Hombres C15, donde el cundinamarqués Nixon Alejandro Salgado se adjudicó el campeonato nacional por apenas 1.1 segundos de diferencia sobre el bogotano Marlon Ramiro Zambrano. El tercer lugar fue para el tolimense David Alberto Fonseca. En la rama femenina de esta categoría, la única participante, Dayana Julieth Gómez Calderón, de Casanare, obtuvo el título nacional.
En la categoría Hombres C2, el oro fue para Iván Camilo Barreto, de Cundinamarca, quien dominó la prueba con un tiempo de 33:08. La plata quedó en manos del bogotano Eulises Juvenal León y el bronce fue para el también cundinamarqués Ángel David González. Por su parte, en las Damas C2, la múltiple campeona paralímpica y mundial Daniela Carolina Munévar, de Boyacá, ratificó su favoritismo y se llevó el título nacional.
Bogotá celebró un destacado doblete en la categoría Hombres C3, gracias a las actuaciones de Esneider Muñoz, campeón nacional, y David Ricardo Romero, quien se quedó con la medalla de plata. El bronce fue para el tolimense Heraldo Rivera.
La categoría Hombres C4 presentó una de las competencias más cerradas de la jornada. El boyacense Johan Esteban Díaz se coronó campeón nacional con un registro de 31:50, seguido por el antioqueño Kevin Yesid Sarria y el cundinamarqués Ramón Oliveros Flórez, quienes completaron el podio.
En Hombres C5, el representante de Antioquia Carlos Andrés Vargas fue el más rápido de la categoría y obtuvo la medalla de oro. La plata quedó para José Oliverio Patiño, de Boyacá, mientras que el bronce fue para el nariñense Diego Andrés López. Entre las Damas C5, la campeona nacional fue Ángela María Cultid, de Nariño.
Las competencias de handbike también entregaron grandes emociones. En la categoría H4, el oro fue para Camilo Andrés Castellanos, representante de las Fuerzas Armadas, seguido por John Fernando Sánchez, de Risaralda, y Pedro Antonio Padilla, de Nariño. En H5, el risaraldense Leonardo Favio Varón conquistó el título nacional, acompañado en el podio por Sergio Iván Minas, de Caldas, y Francisco Jenaro Pedraza, de Fuerzas Armadas.
La categoría H3 tuvo como ganador al caldense Juan Humberto Forero, quien superó al bogotano Víctor Alfonso Vivas y a su coterráneo Jhon Jairo Giraldo, segundo y tercero, respectivamente.
Entre los deportistas con discapacidad visual, la categoría II1 masculina dejó una definición muy ajustada entre Anderson Daniel Flórez, de Cundinamarca, y Brayan Giovanny Cepeda de Bogotá. Apenas cuatro segundos separaron a ambos corredores en la lucha por el título nacional. El podio lo completó el boyacense José Guillermo González. En la rama femenina, la bogotana Giselle Natalia Hernández González se adjudicó la medalla de oro, seguida por Vanessa Alvarado, de Boyacá, y Ángela María García, de Risaralda.
Las pruebas de triciclo también definieron a sus campeones nacionales. En la categoría T1 masculina, el bogotano César Alberto Fernández se llevó la victoria, escoltado por Jhojan Sneider González, de Cundinamarca, y José Fernando Hernández, del Cauca. En T2 masculina, el oro fue para Juan José Betancourt, de Cundinamarca, quien superó por apenas seis segundos al risaraldense Luis Alberto Alzate, mientras que el boyacense Sergio Andrés Mesa completó el podio. La campeona de la categoría T2 femenina fue la cundinamarquesa Laura Natalia Rodríguez.
Con la finalización de las pruebas contrarreloj, concluyó oficialmente el Campeonato Nacional de Paracycling 2026, evento que reunió a los mejores exponentes del país y que ratificó el crecimiento competitivo del paraciclismo colombiano. En la clasificación final de la ruta, Bogotá se consagró como la delegación más destacada del certamen con 20 medallas (12 de oro, 7 de plata y 1 de bronce), seguida por Cundinamarca, con 16 preseas, y Boyacá, que completó el podio del medallero general con 13 metales.
*Con Información de Fedeciclismo