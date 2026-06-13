Andrés Walteros 1° y Alejandro Pamplona 3° en el segundo capitulo de la Vuelta a La Fría

Los colombianos siguen con sus buenas actuaciones en territorio venezolano. Andrés Walteros (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral) ganó la segunda etapa en la Vuelta a La Fría con su compatriota Alejandro Pamplona (GW Erco Sportfitness) ocupando el tercer puesto en una exigente jornada de 70,7 kilómetros.

La etapa, considerada la reina de la carrera, tuvo un desarrollo intenso desde los primeros kilómetros y encontró su definición en el ascenso final hacia Umuquena. Allí, los corredores más fuertes marcaron diferencias y el GW Erco Sportfitness mostró solidez con Daniel Robayo cruzando la meta en el cuarto lugar y Danilo Medina finalizando en la casilla 12°.

Gracias al trabajo de sus compañeros y a un potente remate en los kilómetros decisivos, Pamplona logró mantenerse entre los protagonistas de la jornada y conservar intactas sus aspiraciones de recuperar el liderato. “Los últimos kilómetros me puse yo para llegar cerquita. Rematé bastante duro y ahí estuvimos, creo que muy cerca. El equipo estuvo a la altura y seguimos en la pelea”, expresó Pamplona al finalizar la etapa.

La tercera y última etapa de la Vuelta Menor a La Fría se disputará este domingo. La jornada se desarrollará sobre un circuito de 8,2 kilómetros que aunque presenta un ascenso corto en la mitad del recorrido, el perfil favorece a los corredores velocistas y promete un desenlace de alta velocidad, donde Alejandro Pamplona buscará recuperar ese segundo que lo separa del liderato y luchar por el título de la competencia.

RESULTADOS SEGUNDA ETAPA

*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness