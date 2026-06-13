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Andrés Walteros 1° y Alejandro Pamplona 3° en el segundo capitulo de la Vuelta a La Fría
Los colombianos siguen con sus buenas actuaciones en territorio venezolano. Andrés Walteros (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral) ganó la segunda etapa en la Vuelta a La Fría con su compatriota Alejandro Pamplona (GW Erco Sportfitness) ocupando el tercer puesto en una exigente jornada de 70,7 kilómetros.
La etapa, considerada la reina de la carrera, tuvo un desarrollo intenso desde los primeros kilómetros y encontró su definición en el ascenso final hacia Umuquena. Allí, los corredores más fuertes marcaron diferencias y el GW Erco Sportfitness mostró solidez con Daniel Robayo cruzando la meta en el cuarto lugar y Danilo Medina finalizando en la casilla 12°.
Gracias al trabajo de sus compañeros y a un potente remate en los kilómetros decisivos, Pamplona logró mantenerse entre los protagonistas de la jornada y conservar intactas sus aspiraciones de recuperar el liderato. “Los últimos kilómetros me puse yo para llegar cerquita. Rematé bastante duro y ahí estuvimos, creo que muy cerca. El equipo estuvo a la altura y seguimos en la pelea”, expresó Pamplona al finalizar la etapa.
La tercera y última etapa de la Vuelta Menor a La Fría se disputará este domingo. La jornada se desarrollará sobre un circuito de 8,2 kilómetros que aunque presenta un ascenso corto en la mitad del recorrido, el perfil favorece a los corredores velocistas y promete un desenlace de alta velocidad, donde Alejandro Pamplona buscará recuperar ese segundo que lo separa del liderato y luchar por el título de la competencia.
RESULTADOS SEGUNDA ETAPA
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
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¡En racha ganadora! Santiago Mesa suma su segunda victoria en el Gran Premio JN
El velocista antioqueño Santiago Mesa, del Anicolor-Campicarn, sacó fuerzas en los últimos metros para superar a sus rivales al sprint, asegurando su segunda victoria en esta edición del Gran Premio JN. Hoy también fue un día feliz para el portugués Fabio Costa (Feira dos Sofás-Boavista), quien logró su objetivo y conservó el maillot amarillo a falta de una etapa.
Como en las jornadas anteriores de este Gran Premio, la cuarta etapa comenzó con el escenario habitual: una escapada. Nueve ciclistas lideraron la carrera durante la mayor parte del recorrido y llegaron a tener una ventaja de más de tres minutos sobre el pelotón, pero, el sueño de los fugitivos acabó faltando pocos kilómetros para el final.
Con la meta a la vista, Santiago Mesa se impuso con su velocidad y alcanzó su segundo triunfo en la 35ª edición del Gran Premio Jornal de Noticias. La victoria del ciclista de 28 años no puso en peligro el liderato de Fabio Costa, quien finalizó la etapa en sexta posición y, por lo tanto, conservó el primer puesto en la clasificación general.
Lo cierto es que todo quedó abierto para la última jornada de la carrera portuguesa, que finaliza este domingo con una contrarreloj de 15,8 kilómetros en la ciudad de Maia, en el distrito de Oporto.
Grande Prémio Jornal de Noticias
Resultados Etapa 4 » Valongo › Valongo (171,1 km)
|1
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|4:09:02
|2
|Carlos Miguel Salgueiro
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|0:01
|3
|Tomas Contte
|Aviludo – Louletano – Loulé
|0:01
|4
|Raúl Rota
|Inovocorte Cycling
|0:01
|5
|Tiago Antunes
|Efapel Cycling
|0:01
|6
|Fábio Costa
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:01
|7
|Iker Bonillo
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:01
|8
|Abner González
|Feirense – Beeceler
|0:01
|9
|Hugo Nunes
|Credibom / LA Alumínios / Marcos Car
|0:01
|10
|Pedro Pinto
|Efapel Cycling
|0:01
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Tour de Beauce: Wilmar Paredes termina 5° en la contrarreloj individual y sigue líder
El pedalista antioqueño Wilmar Paredes (Team Medellín – EPM) mantuvo el liderato en el Tour de Beauce, luego de finalizar en el 5° puesto en la cuarta y penúltima etapa, una contrarreloj individual de 7,9 kilómetros, que se diputó en la ciudad de Québec.
El escarabajo mantuvo el liderato de la prueba norteamericana escoltado por su compatriota, el boyacense Diego Camargo. El podio parcial lo completa el estadounidense Tim McBirney (Project Echelon Racing) a 55 segundos del líder.
La jornada al cronómetro quedó en manos del canadiense Jacob Roy, tras ser el mejor de la crono con un tiempo de 10 minutos y 4 segundos, superando por solo dos segundos a su compatriota Joel Plamondon.
La trigésimo octava edición de la carrera canadiense finalizará este domingo con la quinta y última etapa, una jornada ondulada de 132,6 kilómetros por los alrededores de Saint-Georges, donde conoceremos al sucesor del colombiano Diego Camargo, campeón el año pasado.
Tour de Beauce (2.2)
Resultados Etapa 4 (CRI) | Québec – Québec (7,9 km)
|1
|Jacob Roy
|Les Régis p/b GROUPE AUTOMAX
|10:04
|2
|Joel Plamondon
|Québec
|0:02
|3
|Marshall Erwood
|Whoosh – NZ Cycling Project
|0:02
|4
|Nicolas Gauthier
|Les Rouleurs
|0:02
|5
|Wilmar Paredes
|Team Medellín – EPM
|0:03
|6
|Tim McBirney
|Project Echelon Racing
|0:08
|7
|Robin Plamondon
|Vélo Cartel Racing / Siboire
|0:11
|8
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|0:12
|9
|Laurent Gervais
|Project Echelon Racing
|0:12
|10
|Jérôme Gauthier
|Project Echelon Racing
|0:15
Clasificación General Individual
|1
|Wilmar Paredes
|Team Medellín – EPM
|12:27:32
|2
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|0:47
|3
|Tim McBirney
|Project Echelon Racing
|0:55
|4
|Léo Roy
|Entreposage Bluebird Québec en vélo
|1:05
|5
|Adam Lewis
|APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery
|1:07
|6
|Kent Ross
|Cascadia
|1:09
|7
|Óscar Sevilla
|Team Medellín – EPM
|1:28
|8
|Quentin Cowan
|Entreposage Bluebird Québec en vélo
|1:29
|9
|Joel Plamondon
|Québec
|1:37
|10
|Quinn Felton
|Project Echelon Racing
|2:02
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Clásica Rubén Darío Gómez: Mauricio Zapata gana la crono inicial entre los sub-23
El cronómetro dictó sentencia en la primera etapa de la Clásica Rubén Darío Gómez 2026. La victoria le correspondió a Mauricio Zapata (Team Sistecrédito), quien impuso el mejor tiempo en la crono inicial de la Clásica Ciclística Rubén Darío Gómez, disputada este sábado por los alrededores del municipio de Belén de Umbría sobre una distancia de 14 kilómetros.
Zapata fue el más rápido de la jornada al cronómetro con un tiempo de 29:24” a una velocidad media de 28,57 km / h. El segundo puesto lo ocupo a Samuel Arias (Family Bike Polibikes) a 54 segundos y en el tercer puesto se clasificó Juan Diego Quintero (Garroteros Valle) a 57” segundos.
Un total de 57 ciclistas sub-23 tomaron la partida en la crono inaugural, en una carrera que durante 3 días de competencia se exigirán al máximo para suceder al santarrosano Santiago Sánchez, campeón el año pasado.
En las otras categoría los ganadores fueron Emanuel Restrepo (Team Sistecredito), en los juveniles, Edwar Arley Ramírez (Canapro) entre los juveniles y Jennifer Quiñones (Team Polibikes Risaralda) en la rama femenina.
La carrera risaraldense, que termina el lunes festivo en el municipio de Santa Rosa de Cabal, vivirá su segunda jornada este domingo con una etapa montañosa de 69 kilómetros, que se disputará entre la Virginia y Santuario, con un puerto final de segunda categoría.