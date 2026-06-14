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Ruta

Clásica Rubén Darío Gómez 2026: los del Team Sistecrédito siguen liderando tras dos jornadas

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Emanuel Restrepo y Mauricio Zapata, líderes en la Clásica Rubén Darío Gómez 2026 a un día del final. (Foto © Team Sistecrédito)
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