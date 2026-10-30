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Ruta

Tom Wijfje le gana el duelo a los africanos en la jornada inaugural del Tour de Burkina Faso

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El neerlandés Tom Wijfje ganó la primera etapa de la trigésima quinta edición del Tour de Burkina Faso. (Foto © Tour du Faso)
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El mexicano Isaac del Toro, uno de los más destacados de la temporada 2026. (Foto © Tour Auvergne-Rhône-Alpes)
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La antioqueña Salomé Vargas representará a Colombia en el ciclismo de ruta de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. (Foto © FCC)
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