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Tom Wijfje le gana el duelo a los africanos en la jornada inaugural del Tour de Burkina Faso
El ciclista neerlandés Tom Wijfje, integrante del Universe Cycling Team, se impuso este viernes en la primera etapa de la trigésima quinta edición del Tour de Burkina Faso. La jornada inaugural de la tradicional carrera africana se disputó sobre un exigente trazado de 152,2 kilómetros, el cual conectó a la capital del país, Uagadugú, con la localidad de Kaya.
El corredor europeo sacó arelucir toda su fortaleza y velocidad en el remate de la fracción para adjudicarse el primer triunfo de la competencia. El podio del día lo completaron el pedalista local Souleymane Kone, quien firmó una destacada actuación ante su público, y el sudafricano Gustav Basson, representante del equipo Tshenolo Pro Cycling Team.
La tradicional carrera del calendario UCI, que no cuenta con la participación de colombianos, arrancó con un pelotón de 88 pedalistas de 15 equipos, la mayoría selecciones nacionales del continente africano, donde sobresalen Marruecos, Camerún, Malí, Ghana, Costa de Marfil y Argelia, entre otras.
El Tour de Burkina Faso continuará su marcha este sábado con la disputa de la segunda etapa de las diez que se tienen pactadas. La caravana multicolor partirá nuevamente desde Uagadugú y pondrá rumbo hacia Koudougou, reconocida como la tercera ciudad más poblada del territorio burkinés, donde se espera un nuevo duelo entre los velocistas.
Tour de Burkina Faso (2.2)
Resultados Etapa 1 | Ouagadougou – Kaya (152,2 km)
|1
|Tom Wijfje
|Universe Cycling Team
|3:29:10
|2
|Souleymane Koné
|Selección de Burkina Faso
|m.t.
|3
|Gustav Basson
|Tshenolo Pro Cycling Team
|m.t.
|4
|Timmy De Boes
|Team Flanders
|0:10
|5
|Paul Daumont
|Selección Burkina Faso
|0:10
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Isaac del Toro, entre los nominados al Velo d’Or, el premio más prestigioso del mundo del ciclismo
La prestigiosa revista francesa Vélo Magazine anunció oficialmente la lista de los 10 ciclistas nominados al Vélo d’Or 2026 (Bicicleta de Oro), galardón que premia a los corredores más destacados de la temporada a nivel mundial. La gran ceremonia de entrega de este reconocido reconocimiento tendrá lugar el próximo 28 de noviembre en el Principado de Mónaco, una cita que reunirá a la élite del ciclismo internacional para celebrar los máximos logros del año en el ciclismo de ruta.
Entre los seleccionados masculinos destaca la presencia del joven mexicano Isaac Del Toro, integrante del UAE Team Emirates, quien se consolidó como una de las figuras de Latinoamérica. No obstante, la batalla por el galardón no será sencilla, ya que comparte nominación con figuras de la talla de Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard y Mathieu van der Poel, además de su compañero de equipo y actual campeón del premio, el esloveno Tadej Pogacar, quien vuelve a perfilarse como el gran favorito tras una temporada histórica.
Por su parte, el ciclismo femenino también lucirá sus mejores galas con una lista de 10 nominadas encabezada por la neerlandesa Demi Vollering y la experimentada italiana Elisa Longo Borghini. La representación hispanohablante en esta categoría correrá a cargo de la española Paula Blasi, quien junto a un selecto grupo de estrellas internacionales buscará adjudicarse el galardón en una gala que promete ser inolvidable para el deporte de las bielas.
Los nominados al Vélo d’Or masculino
El mexicano Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG)
El belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe)
El austriaco Felix Gall (Decathlon-CMA CGM)
El español Enric Mas (Movistar)
El estadounidense Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG)
El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG)
El francés Paul Seixas (Decathlon-CMA CGM)
El belga Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike)
El neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech)
El danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike)
Las nominadas al Vélo d’Or femenino
La neerlandesa Demi Vollering (FDJ United-Suez)
La española Paula Blasi (UAE Team L’IMAD)
La africana Kimberley Le Court-Pienaar (AG Insurance-Soudal)
La neerlandesa Lorena Wiebes (SD Worx-Protime)
La italiana Elisa Longo Borghini (UAE Team L’IMAD)
La alemana Antonia Niedermaier (Canyon-SRAM)
La polaca Kasia Niewiadoma-Phinney (Canyon-SRAM)
La suiza Marlen Reusser (Movistar Team)
La neerlandesa Anna Van Der Breggen (SD Worx-Protime)
La francesa Juliette Berthet (FDJ United-Suez)
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Ciclo-Retro: un repaso a todos los títulos de los escarabajos en la historia de la Vuelta a Guatemala
La Vuelta a Guatemala, que este año disputa su sexagésima quinta edición, cuenta con grandes actuaciones de los escarabajos, quienes han sido protagonistas de primer orden a lo largo de su historia, por eso es bueno recordarla.
La prestigiosa carrera centroamericana, que llegó al mundo del ciclismo en 1957, cuenta con 27 títulos colombianos. El antioqueño Hernán Medina Calderón fue el primer corredor nacional en ganarla en 1958.
Los pedalistas de Colombia a lo largo de todas las ediciones que se han disputado consiguieron hacer en 15 ocasiones el 1-2-3 en la historia de la ronda guatemalteca. La última vez fue el año pasado con Óscar Santiago Garzón 1°, Carlos Gutiérrez 2° y Cristian Camilo Muñoz 3°.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un repaso de todos los títulos de los colombianos, en una de las carreras más importantes de Centroamérica y que actualmente hace parte del calendario UCI.
TÍTULOS COLOMBIANOS EN LA VUELTA A GUATEMALA
2025 🥇 Óscar Santiago Garzón🥈 Carlos Gutiérrez 🥉 Cristian Muñoz
2024 🥇 Róbinson López 🥈 Mardoqueo Vásquez 🥉 David González
2014 🥇 Alex Cano 🥈 Francisco Colorado 🥉 Óscar Sevilla
2013 🥇 Óscar Sánchez 🥈 Jonathan Millán 🥉 Juan Sebastián Tamayo
2012 🥇 Ramiro Rincón 🥈 Freddy Piamonte 🥉 Román Villalobos
2010 🥇 Giovanni Báez 🥈 Juan Pablo Suárez 🥉 Francisco Colorado
2003 🥇 César Salazar 🥈 Julio César Rangel 🥉 Mauricio Ortega
2002 🥇 Víctor Hugo González 🥈 José Daniel Bernal 🥉 Amílcar Gramajo
2001 🥇 Gregorio Ladino 🥈 Ismael Sarmiento 🥉 Álvaro Lozano
1998 🥇 Ismael Sarmiento 🥈 Ubaldo Mesa 🥉 Julio César Rangel
1996 🥇 Graciano Fonseca 🥈 Ismael Sarmiento 🥉 Raúl Gómez Suárez
1995 🥇 Jairo Hernández 🥈 Ismael Sarmiento 🥉 Luis Cárdenas
1993 🥇 José Robles 🥈 Luis Cárdenas 🥉 José Castelblanco
1992 🥇 José Castelblanco 🥈 Jair Bernal 🥉 Hugo Bolívar
1990 🥇 Adolfo Rico 🥈 Raúl Gómez 🥉 Edín Roberto Nova
1989 🥇 Dinael Vargas 🥈 Edín Roberto Nova 🥉 Jair Bernal
1987 🥇 Orlando Castillo 🥈 Jair Bernal 🥉 Dubán Ramírez
1986 🥇 Josué López 🥈 Juan Carlos Arias 🥉 Marco Quezada
1985 🥇 Héctor Julio Patarroyo 🥈 Robenson Pacheco 🥉 Andrés Brenes
1982 🥇 Rafael Tolosa 🥈 Martín Ramírez 🥉 Jesús María Segura
1980 🥇 Samuel Cabrera 🥈 Israel Corredor 🥉 Antônio Silvestre
1977 🥇 Patrocinio Jiménez 🥈 Carlos Julio Siachoque 🥉 Luis Enrique Murillo
1976 🥇 Patrocinio Jiménez 🥈 Wilfredo Insuasti 🥉 Carlos Julio Siachoque
1973 🥇 Luis Leonardo Tovar 🥈 Carlos Campaña 🥉 Alberto Duarte
1964 🥇 Rubén Darío Gómez 🥈 Pablo Hernández 🥉 Juan Pontaza
1960 🥇 Jorge Alfonso Luque 🥈 Eduardo Bustos 🥉 Aureliano Cuque
1958 🥇 Hernán Medina Calderón 🥈 Honorio Rúa 🥉 Roberto Buitrago
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El ciclismo de ruta colombiano ya tiene sus dos nombres para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026
Dos jóvenes ciclistas fueron escogidos para representar a Colombia en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, un evento histórico que se celebrará del 31 de octubre al 13 de noviembre. Juan Esteban Sánchez y Salomé Vargas han sido los pedalistas seleccionados para vestir los colores nacionales en la modalidad de ciclismo de ruta. Ambos deportistas, que asumen el reto de competir al más alto nivel en un escenario sin precedentes para el olimpismo juvenil, competirán en la contrarreloj individual.
La delegación colombiana está conformada por un selecto grupo de 22 deportistas de distintas disciplinas, integrado por 10 mujeres y 12 hombres. Esta competencia adquiere un significado especial a nivel global, ya que Dakar 2026 se convertirá oficialmente en el primer evento olímpico en la historia que se celebre en territorio africano. El certamen promete ser una vitrina excepcional para las futuras estrellas del deporte mundial.
De los 22 atletas convocados que viajarán a territorio africano, 16 de ellos se han consolidado gracias a su paso por los programas de formación y desarrollo del Ministerio del Deporte. Esto demuestra la efectividad de los procesos de detección de talentos en las regiones colombianas.
Con las maletas llenas de ilusiones, el ciclismo de ruta colombiano buscará ratificar su prestigio internacional en las carreteras senegalesas. La presencia de Sánchez y Vargas en las justas de la juventud ratifica el recambio generacional de una de las disciplinas que más glorias le ha entregado al país, encendiendo la expectativa de todo un país que seguirá de cerca cada pedalazo.
Hay que tener en cuenta, que los dos jóvenes pedalistas que nos van a representar en las justas olímpicas deben ser nacidos en estas fechas: entre diciembre de 2008 y diciembre de 2009.