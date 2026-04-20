Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026: el equipo de relevo mixto de triatlón quedó cerca del podio

El equipo colombiano de triatlón finalizó su programación en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 con la disputa del relevo mixto, en el que ocupó la cuarta posición. El podio fue liderado por Chile (1:29:30), seguido por Brasil (1:30:11) y Argentina (1:30:12).

El equipo colombiano, conformado por Catalina Moreno, Juan José Vargas, María José Tilano y Alejandro Vélez, finalizó en la cuarta posición con un tiempo de 1:33:01, en una prueba que reunió a las principales selecciones del continente.

Durante la competencia, Colombia tuvo momentos destacados en los diferentes relevos. Catalina Moreno abrió el recorrido con un sólido desempeño, especialmente en el segmento de ciclismo, donde se ubicó entre las mejores del parcial. Posteriormente, Jeronimo Vargas logró posicionarse en los primeros lugares tras una buena actuación en la natación, manteniendo al equipo en la pelea.

En los siguientes relevos, María José Tilano y Alejandro Vélez sostuvieron el ritmo en una prueba exigente, marcada por la estrategia y la transición constante entre disciplinas.

De esta manera, Colombia cerró su participación en el triatlón de Panamá 2026, en una disciplina que combinó resistencia y trabajo en equipo, y en la que previamente había logrado una medalla de plata en la prueba individual femenina.



Catalina Moreno, Martina Ortega y María Peralta, en el podio del Triatlón en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. (Foto © COC)

*Con Información del Comité Olímpico Colombiano