Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026: el equipo de relevo mixto de triatlón se coló en el podio

La triatleta Carolina Velásquez le entregó una nueva alegría a la delegación colombiana al conquistar la medalla de plata en la prueba individual femenina del triatlón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Velásquez completó una destacada actuación de principio a fin sobre el exigente recorrido compuesto por 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de atletismo, registrando un tiempo total de 1:59:39, apenas 39 segundos por detrás de la ganadora.

Los dos puestos restantes del podio lo ocuparon dos mexicanas: Ana María Torres, quien se quedó con el título centroamericano con un tiempo de 1:59:00 y Rosa María Tapia, que ocupó el tercer puesto con un registro de 2:00:08.

La colombiana se mantuvo siempre entre las líderes de la competencia. Tras salir del agua en el segundo lugar, conservó su posición durante el segmento de ciclismo y confirmó la medalla gracias a un sólido recorrido en la carrera a pie, en la que marcó 35:54, el segundo mejor tiempo entre todas las competidoras.



Carolina Velásquez, en la prueba del triatlón en Santo Domingo 2026. (Foto © COC)

En la misma prueba, Valentina Álvarez también representó a Colombia y se mantenía en competencia hasta el segmento de ciclismo, pero no pudo finalizar la prueba.

En la competencia individual masculina, Carlos Quinchará fue el colombiano mejor ubicado al finalizar en la séptima posición, con un tiempo total de 1:49:15. Por su parte, Brian Moya ocupó la décima casilla con un registro de 1:49:41. La medalla de oro fue para el mexicano Aram Peñaflor, con 1:45:28; la plata quedó en manos de Matthew Wright, de Barbados, y el bronce fue para Tyler Smith, de Bermudas.

La sumatorio de los tiempos dio la clasificación por equipos. En la rama femenina, Colombia no logró registrar tiempo oficial debido al abandono de Valentina, mientras que en la masculina el equipo conformado por Carlos Quinchará y Brian Moya finalizó en la cuarta posición, con un tiempo acumulado de 3:38:56, quedando a poco más de seis minutos del campeón México.

*Con Información Prensa Cómite Olímpico Colombiano