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Triathlon

Juegos Suramericanos 2026: Carolina Velásquez oro en el triatlón ¡Un triunfo para la historia del deporte colombiano!

Publicado

Hace 2 horas

el

La antioqueña Carolina Velásquez se lució en Argentina conquistó el oro en el triatlón femenino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. (Foto © Juegos Suramericanos 2026)
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21 abril, 2026

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