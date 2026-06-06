Ruta
Alexander Konychev triunfa en la tercera etapa de la Ronde de l’Oise 2026; Ciro Pérez el suramericano más destacado
En un final a pura velocidad, Alexander Konychev (China Anta – Mentech Cycling Team) se llevó la victoria en la tercera y penúltima etapa de la Ronde de l’Oise 2026, luego de recorrer 170,9 kilómetros entre las localidades francesas de Le Plessis-Belleville y Margny-lès-Compiègnes. Con su victoria el italiano se apoderó del liderato.
Konychev fue el más rápido en un sprint de cuatro corredores y doblegó a sus rivales, entrando por delante del australiano Patrick Eddy (Team Brennan) y del belga Maxence Place (Aarco), segundo y tercero respectivamente.
En cuanto a los dos suramericanos en competencia, el uruguayo Ciro Pérez (AVC Aix Provence Dole) se reportó en el puesto 51° a 6:42 del ganador, mientras que el colombiano Miguel Ángel Marín (EF Education – Aevolo) se clasificó en la posición 81° a más de 13 minutos de Konychev.
La edición 70 de la carrera francesa del calendario UCI finalizará este domingo con una etapa de 182,7 kilómetros entre Beauvais y Liancourt, donde conoceremos al sucesor del francés Pierre Barbier, último campeón.
Ronde de l’Oise (2.2)
Resultados Etapa 3 | Le Plessis-Belleville – Margny-lès-Compiègnes (170,9 km)
|1
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|3:40:15
|2
|Patrick Eddy
|Team Brennan
|m.t.
|3
|Maxence Place
|Aarco
|m.t.
|4
|Gabriele Scagliola
|Lidl-Trek Future Racing
|m.t.
|5
|Jean-Louis Le Ny
|Veloce Club Rouen 76
|0:26
|6
|Mathias De Keersmaeker
|Lotto-Groupe Wanty
|0:28
|7
|Jocelyn Baguelin
|Aarco
|0:28
|8
|Joshua Huppertz
|Team Lotto-Kern Haus Outlet Montabaur
|0:28
|9
|Eñaut Urkaregi
|Lidl-Trek Future Racing
|0:28
|10
|Tom Champenois
|SCO Dijon-Team Material-velo.com
|0:28
|51
|Ciro Pérez
|AVC Aix Provence Dole
|6:42
|81
|Miguel Ángel Marín
|EF Education – Aevolo
|13:24
Ruta
Heroica victoria de Alex Baudin en el inicio del Tour Auvergne-Rhône-Alpes con Isaac del Toro y Harold Tejada en el top 15
En un final picando ligeramente hacia arriba, el francés Alex Baudin (EF Education – EasyPost), que se fue en fuga desde el inicio, resistió la embestida de los favoritos y ganó la etapa inaugural Tour Auvergne-Rhône-Alpes sobre un trazado de 146,2 kilómetros entre las localidades francesas de Vizille y Saint-Ismier.
Tras una larga escapada, el corredor galo consiguió una heroica victoria por delante del belga Ramses Debruyne (Alpecin – Premier Tech) y de su compatriota Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, estos se clasificaron así: Harold Tejada (XDS Astana Team) 13°, Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) 18°, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) 36° y Diego Pescador (Movistar Team) 59°.
La primera fuga de la prueba la animaron Clément Braz (Groupama – FDJ United), Alex Díaz (Caja Rural – Seguros RGA), George Bennett (NSN Cycling Team), Sergio Samitier (Cofidis), Alex Baudin (EF Education – EasyPost), Georg Zimmermann (Lotto Intermarché), Raúl García Pierna (Movistar Team), Mattéo Vercher (TotalEnergies), y Alastair MacKellar (EF Education – EasyPost), pero cuando el terreno se inclinó solo quedaron cuatro corredores en la punta.
Coronando la penúltima subida de la jornada, el Col de Vence (5,1 km al 5.7%) solo resistieron Bennett, Braz y Baudin, el trío luchó, sin embargo, en la último ascenso categorizado, Alex Baudin atacó y sus dos compañeros de fuga terminaron siendo absorbidos por el grupo principal.
La carrera francesa continuará este lunes con la segunda etapa, otra jornada rompe-piernas, que se llevará a cabo entre Saint-Martin-le-Vinoux Le Puy-en-Velay, con un recorrido montañoso de 234,3 kilómetros que incluye cinco puertos categorizados.
Tour Auvergne – Rhône-Alpes (2.UWT)
Resultados Etapa 1 | Vizille – Saint-Ismier (146,2 km)
|1
|Alex Baudin
|EF Education – EasyPost
|3:43:58
|2
|Ramses Debruyne
|Alpecin – Premier Tech
|0:32
|3
|Léo Bisiaux
|Decathlon CMA CGM Team
|0:32
|4
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates – XRG
|0:32
|5
|Rudy Molard
|Groupama – FDJ United
|0:32
|6
|Ben Tulett
|Team Visma | Lease a Bike
|0:32
|7
|Luke Plapp
|Team Jayco AlUla
|0:32
|8
|Kévin Vauquelin
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:32
|9
|Luke Tuckwell
|Netcompany INEOS
|0:32
|10
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS
|0:32
|12
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|0:44
|13
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|0:44
|18
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|0:44
|36
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|2:53
|59
|Diego Pescador
|Movistar Team
|11:32
Ruta
¡Suramérica celebra! Henrique Bravo se consagra campeón en Austria de la Oberösterreich Rundfahrt
¡Celebra Brasil! Henrique Bravo, del equipo de desarrollo del Soudal Quick-Step, ingresó en el pelotón sin problemas el último día de la Oberösterreich Rundfahrt y logró coronarse campeón, en una carrera que no contó con participación colombiana.
Al pedalista brasilero lo acompañaron en el podio el estadounidense Gavin Sherry, quien terminó segundo y al tercer cajón se subió el finlandés Kasper Borremans (Bahrain Victorious Development Team).
La localidad del distrito de Rohrbach, en el estado de Alta Austria, acogió la etapa final de la prueba austriaca que contó con 169,2 kilómetros en terreno ondulado, una jornada repleta de pequeños repechos.
La última etapa la ganó el alemán Dominik Röber (Team Vorarlberg), luego de ser el más rápido al sprint tras vencer al polaco Jan Michal Jackowiak, del equipo de desarrollo del Bahrain Victorious.
Oberösterreich Rundfahrt (2.2)
Resultados Etapa 4 | Stift Aigen-Schlägl – Stift Aigen-Schlägl (169,2 km)
|1
|Dominik Röber
|Team Vorarlberg
|4:14:11
|2
|Jan Michal Jackowiak
|Bahrain Victorious Development Team
|,,
|3
|Kasper Borremans
|Bahrain Victorious Development Team
|,,
|4
|Jonas Kind Høydahl
|Team Visma | Lease a Bike Development
|,,
|5
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|,,
|6
|Philipp Hofbauer
|Team Vorarlberg
|,,
|7
|Zsombor Palumby
|Team United Shipping
|,,
|8
|Leander De Gendt
|Bahrain Victorious Development Team
|,,
|9
|Arno Wallenborn
|Soudal Quick-Step Devo Team
|,,
|10
|Erazem Valjavec
|Luxembourg
|,,
Clasfificación General Final
|1
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|11:54:57
|2
|Gavin Sherry
|United States
|0:09
|3
|Kasper Borremans
|Bahrain Victorious Development Team
|0:12
|4
|Jonas Kind Høydahl
|Team Visma | Lease a Bike Development
|0:15
|5
|Jan Michal Jackowiak
|Bahrain Victorious Development Team
|0:16
|6
|Arno Wallenborn
|Luxembourg
|0:19
|7
|Lorenzo Galimberti
|Swatt Club
|,,
|8
|Erazem Valjavec
|Soudal Quick-Step Devo Team
|0:22
|9
|Riccardo Zoidl
|Hrinkow Advarics
|,,
|10
|Richard Riška
|Hrinkow Advarics
|0:26
Ruta
¡Renovado hasta 2028! Einer Rubio seguirá en el Movistar Team dos años más
Después de ser el pedalista más combativo del Giro de Italia, el Movistar Team anunció la ampliación del contrato del boyacense Einer Rubio, que alcanzará los nueve años defendiendo los colores de la escuadra telefónica.
“Estoy muy feliz de haber renovado un par de años más y seguir siendo parte de la familia Movistar. Espero seguir creciendo y mejorando junto con ellos”, dijo el escarabajo, en declaraciones difundidas por su propio equipo.
El oriundo de Chiquiza, Boyacá, llegó al conjunto español en 2020 procedente del Aran Cucine Vejus y hasta el momento ha conseguido dos victorias, las dos en la campaña 2023, una en el UAE Tour y la otra en la ‘Corsa Rosa’.
“Agradezco mucho la confianza, es un honor llevar la M como segunda piel. Seguimos rodando juntos hacia el futuro”, concluyó Rubio, que este año correrá el Tour de Francia y la Vuelta, a España completando las tres grandes en una misma temporada.
Por su parte, el mánager general de la formación, Eusebio Unzué, se vio complacido ante la noticia. “Einer es un corredor que ha crecido con nosotros hasta convertirse en uno de los pilares de Movistar Team. Nueve temporadas seguidas en el equipo dicen mucho de la relación que hemos construido juntos. Estamos muy contentos de ampliar nuestro compromiso hasta 2028”.