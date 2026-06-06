Alexander Konychev triunfa en la tercera etapa de la Ronde de l’Oise 2026; Ciro Pérez el suramericano más destacado

En un final a pura velocidad, Alexander Konychev (China Anta – Mentech Cycling Team) se llevó la victoria en la tercera y penúltima etapa de la Ronde de l’Oise 2026, luego de recorrer 170,9 kilómetros entre las localidades francesas de Le Plessis-Belleville y Margny-lès-Compiègnes. Con su victoria el italiano se apoderó del liderato.

Konychev fue el más rápido en un sprint de cuatro corredores y doblegó a sus rivales, entrando por delante del australiano Patrick Eddy (Team Brennan) y del belga Maxence Place (Aarco), segundo y tercero respectivamente.

En cuanto a los dos suramericanos en competencia, el uruguayo Ciro Pérez (AVC Aix Provence Dole) se reportó en el puesto 51° a 6:42 del ganador, mientras que el colombiano Miguel Ángel Marín (EF Education – Aevolo) se clasificó en la posición 81° a más de 13 minutos de Konychev.

La edición 70 de la carrera francesa del calendario UCI finalizará este domingo con una etapa de 182,7 kilómetros entre Beauvais y Liancourt, donde conoceremos al sucesor del francés Pierre Barbier, último campeón.

Ronde de l’Oise (2.2)

Resultados Etapa 3 | Le Plessis-Belleville – Margny-lès-Compiègnes (170,9 km)