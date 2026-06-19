Alex Aranburu, nuevo líder del Tour de Bélgica tras salir victorioso en la tercera jornada

El español Alex Aranburu se apoderó del liderato del Tour de Bélgica 2026 tras ganar la tercera etapa, una jornada rompe-piernas de 173 kilómetros y con 2.661 metros de desnivel, disputada este viernes por los alrededores de la ciudad de Durbuy, en la región valona.

El corredor del Cofidis le ganó en la definición al británico Lewis Askey (NSN Cycling Team) y a su compatriota Carlos Canal (Movistar Team), quienes finalizaron segundo y tercero, respectivamente.

Con los resultados del día, mañana Aranburu saldrá con el maillot de líder con una ventaja de cuatro segundos con el inglés Lewis Askey (NSN Cycling Team) y de seis segundos con su coterráneo Carlos Canal (Movistar Team).

La carrera belga, que no cuenta con participación colombiana ante el retiro de Juan Sebastián Molano, continuará este sábado con la disputa de la cuarta y penúltima etapa, otra jornada rompe-piernas de 183,4 kilómetros con salida en Begijnendijk-Betekom y la ciudad de Aarschot, en la provincia del Brabante Flamenco.

Baloise Belgium Tour (2.Pro)

Resultados Etapa 3 | Durbuy – Durbuy (173 km)

1 Alex Aranburu Cofidis 4:07:28 2 Lewis Askey NSN Cycling Team m.t. 3 Carlos Canal Movistar Team m.t. 4 Jonas Abrahamsen Uno-X Mobility 0:02 5 Matyas Kopecky Unibet Rose Rockets + 02 6 Jasper Philipsen Alpecin-Premier Tech 0:02 7 Alexandre Delettre Team TotalEnergies 0:02 8 Emilien Jeannière Team TotalEnergies 0:02 9 Davide Toneatti XDS Astana Team 0:02 10 Tibor Del Grosso Alpecin-Premier Tech 0:02

Clasificación General Individual