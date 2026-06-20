Vuelta a Suiza: Jhonatan Narváez le gana el duelo a Xandro Meurisse tras una larga escapada

En final lleno de emociones, el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG) se adjudicó la tercera etapa de la Vuelta a Suiza 2026 al ganarle el duelo al belga Xandro Meurisse (Pinarello), tras una larga escapada. La jornada, que transcurrió en Bad Ragaz, contó con 157,4 kilómetros de recorrido.

En cuanto a los colombianos, Sergio Higuita (XDS Astana Team) ingresó en la casilla 42° y Nairo Quintana (Movistar Team) se reportó en el puesto 61°, ambos con el mismo tiempo del ganador, mientras que Brandon Rivera (Netcomany Ineos) se clasificó en la posición 108°.

Por detrás, con el mismo tiempo de los dos punteros, ingresó el grueso del pelotón con Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) en la 12° posición, conservando cómodamente el maillot amarillo de líder antes de la decisiva contrarreloj de este sábado.

Con relación a la clasificación general individual se mantuvo todo igual con la superestrella eslovena al comando con una ventaja superior a los dos minutos con el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost). En el tercer cajón del podio se encuentra el italiano Andrea Bagioli (Lidl-Trek) a 3:07 del sólido líder.

La carrera helvética vivirá este sábado su cuarto capítulo, una contrarreloj individual totalmente llana de 23,7 kilómetros en la ciudad histórica de Aarburg.

Tour de Suisse (2.UWT)

Resultados Etapa 3 | Bad Ragaz – Bad Ragaz (157,4 km)

1 Jhonatan Narváez UAE Team Emirates-XRG 3:34:46 2 Xandro Meurisse Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team m.t. 3 Magnus Cort Uno-X Mobility m.t. 4 Marijn van den Berg EF Education-EasyPost m.t. 5 Mathieu van der Poel Alpecin-Premier Tech m.t. 6 Corbin Strong NSN Cycling Team m.t. 7 Axel Laurance Netcompany INEOS Cycling Team m.t. 8 Michael Matthews Team Jayco-AlUla m.t. 9 Pau Miquel Bahrain Victorious m.t. 10 Finn Fisher-Black Red Bull-BORA-hansgrohe m.t. 12 Tadej Pogacar UAE Team Emirates-XRG m.t. 42 Sergio Higuita XDS Astana Team m.t. 61 Nairo Quintana Movistar Team m.t. 108 Brandon rivera Netcompany INEOS Cycling Team 8:58



El esloveno Tadej Pogacar, líder sólido de la Vuelta a Suiza 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)

Clasificación General Individual