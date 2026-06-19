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Ruta

¡Cero y van dos! Laurence Pithie vuelve a ganar en el Tour de Eslovenia y se afianza en el liderato

Publicado

Hace 2 días

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El neozelandés Laurence Pithie, ganador de la tercera etapa del Tour de Eslovenia 2026. (Foto © Feel Slovenia)
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¡Imbatible! Tadej Pogacar gana la crono, alcanza su segunda victoria en la Vuelta a Suiza y se encamina al título

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El esloveno Tadej Pogacar ganó la contrarreloj de la Vuelta a Suiza 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)
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Heroica victoria de Aubin Sparfel en la séptima etapa del Giro Next Gen; Mateo Ramírez y Henrique Bravo siguen el podio

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El francés Aubin Sparfel ganó la séptima etapa del Giro Next Gen 2026. (Foto Giro Next Gen © La Presse)
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Davide Piganzoli campeón de la Ruta de Occitania tras ganar la jornada final; Edward Cruz el colombiano más destacado

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20 junio, 2026

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El italiano Davide Piganzoli ganó la pultima etapa de la Ruta de Occitania 2026 y se consagró campeón. (Foto © Team Visma | Lease a Bike)
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