Ronan Augé se lleva el penúltimo capítulo de la Ruta de Occitania; Estiven García sigue siendo el mejor colombiano

El segundo capítulo de la Ruta de Occitania 2026 la ganó el joven Ronan Augé. El francés del Unibet Rose Rockets resultó ser el más rápido del embalaje, mientras que su compatriota Thibaud Gruel (Groupama – FDJ United) mantuvo el liderato de la carrera, faltando una etapa.

El corredor galo terminó siendo el ganador de la jornada de 200,5 kilómetros, disputada este jueves en territorio francés entre las localidades de Cordes-sur-Ciel y Saint-Gaudens, ante la descalificación de su paisano Noa Isidore. Segundo se clasificó el italiano Matteo Moschetti (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team), seguido del francés Axel Zingle (Team Visma | Lease a Bike, quien se quedó con el tercer lugar.



Estiven García, el mejor colombiano en Ruta de Occitania 2026. (Foto RMC © Gilberto Chocce)

El mejor escarabajo volvió a ser Estiven García, quien se ubicó en el puesto 52° con el mismo tiempo del ganador, siendo el más destacado del Team Sistecrédito. Igualmente llegaron en el grupo principal sin perder tiempo, Jaider Muñoz (Team Sistecrédito) 53°, Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost) 54°, Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber) 68° y Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) 79°.

La carrera francesa finalizará este sábado con la disputa de la tercera y última jornada, la catalogada etapa reina de 172 kilómetros entre Loures-Barousse y Loudenvielle, donde conoceremos al sucesor del francés Nicolas Prodhomme, campeón el año pasado.



El sprint final de la segunda etapa de la Ruta de Occitania 2026. (Foto Decathlon CMA CGM Team © Getty Images)

La Route d’Occitanie – CIC (2.1)

Resultados Etapa 2 | Cordes-sur-Ciel – Saint-Gaudens (200,5 km)

1 Ronan Augé Unibet Rose Rockets 4:37:37 2 Matteo Moschetti Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team m.t. 3 Axel Zingle Team Visma | Lease a Bike m.t. 4 Thibaud Gruel Groupama-FDJ United m.t. 5 Javier Serrano Team Polti VisitMalta m.t. 6 Killian Théot Van Rysel-Roubaix m.t. 7 Romain Cardis St Michel-Preference Home-Auber 93 m.t. 8 Louis Hardouin Van Rysel-Roubaix m.t. 9 Valentin Retailleau Team TotalEnergies m.t. 10 Lukas Nerurkar EF Education-EasyPost m.t.

52 Estiven García Team Sistecrédito m.t. 53 Jaider Muñoz Team Sistecrédito m.t. 54 Juan Felipe Rodríguez EF Education – EasyPost m.t. 68 Edward Cruz Bardiani CSF 7 Saber m.t. 79 Martin Santiago Herreño Bardiani CSF 7 Saber m.t. 88 José Manuel Ortiz Team Sistecrédito 0:28 121 Cristian Vélez Team Sistecrédito 13:05 DNS Juan David Urián Team Sistecrédito 13:05

Clasificación General Individual

1 Thibaud Gruel Groupama-FDJ United 8:47:45 2 Ronan Augé Unibet Rose Rockets m.t. 3 Axel Zingle Team Visma | Lease a Bike 0:02 4 Jamie Meehan Cofidis 0:04 5 Davide Piganzoli Team Visma | Lease a Bike 0:08 6 Simon Guglielmi St Michel-Preference Home-Auber 93 0:09 7 Javier Serrano Team Polti VisitMalta 0:10 8 Valentin Retailleau Team TotalEnergies 0:10 9 Romain Cardis St Michel-Preference Home-Auber 93 0:10 10 Louis Hardouin Van Rysel-Roubaix 0:10