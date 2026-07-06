¡Imparable! Lorenzo Finn consigue su segunda victoria y lidera el Sibiu Cycling Tour; Iván Ramiro sube al 5° puesto

¡Cero y van dos! El italiano Lorenzo Finn (Red Bull-BORA-hansgrohe) ganó de forma espectacular la etapa reina y es el virtual campeón del Sibiu Cycling Tour 2026, en una jornada de 157,4 kilómetros, donde predominó en el terreno montañoso con un final en alto de categoría especial.

El campeón del mundo sub-23, que alcanzó su sexta victoria de la temporada, fue nuevamente el más fuerte en los kilómetros finales y le ganó el duelo a sus compañeros de fuga. Segundo entró el neerlandés Wout Poels (Unibet Rose Rockets) y tercero se reportó el sudafricano Byron Munton (Modern Adventure Pro Cycling).

Con relación al único colombiano en competencia, el cundinamarqués Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) cumplíó una destacada actuación y se clasificó en el 5° puesto a solo 40 segundos del ganador.



Iván Ramiro Sosa terminó 5° en la tercera etapa del Sibiu Cycling Tour 2026. (Foto © Equipo Kern Pharma)

En cuanto a la clasificación general, con su victoria el italiano Lorenzo Finn (Red Bull-BORA-hansgrohe) se afianzó en el liderato. El podio parcial lo completan el sudafricano Byron Munton (Modern Adventure Pro Cycling) y el británico Mark Donovan (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).

La prestigiosa carrera rumana del calendario UCI finalizará este martes con otra etapa ondulada de 181,6 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Sibiu, donde conoceremos al sucesor del estadounidense Matthew Riccitello, campeón del año pasado.



Wout Poels, Lorenzo Finn y Byron Munton, en el podio de la tercera etapa del Sibiu Cycling Tour 2026. (Foto © Sibiu Cycling Tour)

Sibiu Cycling Tour (2.1)

Resultados Etapa 3 | Sibiu – Bâlea Lac (157,4 km)

1 Lorenzo Finn Red Bull-BORA-hansgrohe 3:43:16 2 Wout Poels Unibet Rose Rockets 0:13 3 Byron Munton Modern Adventure Pro Cycling 0:13 4 Mark Donovan Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 0:20 5 Iván Ramiro Sosa Equipo Kern Pharma 0:40 6 Walter Calzoni Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 1:22 7 Kyrylo Tsarenko Solution Tech-NIPPO-Rali 1:42 8 Jorge Gutiérrez Equipo Kern Pharma 1:28 9 Jannis Peter Unibet Rose Rockets 1:32



Lorenzo Finn, líder del Sibiu Cycling Tour 2026. (Foto © Sibiu Cycling Tour)

Clasificación General Individual