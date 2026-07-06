Óscar Santiago Garzón se consagró campeón de la Vuelta al Putumayo 2026; Brandon Vega se llevó el circuito final

El ciclista cundinamarqués Óscar Santiago Garzón se consagró campeón de la Vuelta al Putumayo 2026, tras defender el liderato en la jornada final. El joven corredor del GW Erco Sportfitness lleva tres podios en la temporada tras salir segundo en la Clásica Nacional Alcaldía de Anapoima y en la Vuelta al Tolima.

El nacido en Gama, Cundinamarca, estuvo muy bien rodeado por su equipo para sortear sin contratiempos la última etapa. Garzón sostuvo la regularidad a lo largo de los cuatro días de competencia para llevarse el título y suceder al caucano caucano Leison Maca, campeón del año pasado.



Podio final de la de Vuelta al Putumayo 2026. (Foto © GW Erco Sportfitness)

El podio de la carrera del calendario nacional lo completaron Daniel Carvajal (GW Erco Sportfitness) y Sebastián Pinilla (GW Erco Sportfitness), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.

La última etapa tuvo como ganador al bogotano Brandon Vega (GW Erco Sportfitness), quien fue el más rápido del circuito final en el municipio de Mocoa.



Brandon Vega, ganador de la última etapa de Vuelta al Putumayo 2026. (Foto © GW Erco Sportfitness)

RESULTADOS COMPLETOS