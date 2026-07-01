Emma Siegers gana la jornada inaugural de la Vuelta a Portugal Femenina; Beatriz Morales la mejor suramericana

La primera etapa de la Vuelta a Portugal Femenina 2026 la ganó la belga Emma Siegers (AG Insurance Soudal Devo Team). A la corredora europea la escoltó la española Maite Urteaga (Eulen-Amenabar) a 17 segundos.

La mejor suramericana de la jornada fue la chilena Beatriz Morales (Maiatos Women’s Cycling Team) en la casilla 78° a más de seis minutos de la ganadora, mientras que la colombiana Diana Corrales (Maiatos Women’s Cycling Team) se reportó en el puesto 111° a 31:29 de Siegers.

El inicio de la carrera lusa contó con algunas subidas en la fase final de los 106,6 kilómetros recorridos entre Amadora y Vila Franca de Xira. Especialmente la parte final fue difícil, y fue precisamente allí donde se presentaron los ataques definitivos.

La carrera portuguesa para mujeres continuará este jueves con el segundo capítulo, una jornada llana entre Montijo y Tomar, en un recorrido de 124,7 kilómetros.

Volta a Portugal Feminina (2.2)

Resultados Etapa 1 | Amadora – Vila Franca de Xira (106,6 km)