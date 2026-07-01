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Emma Siegers gana la jornada inaugural de la Vuelta a Portugal Femenina; Beatriz Morales la mejor suramericana

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La belga Emma Siegers ganó la primera etapa de la Vuelta a Portugal Femenina 2026. (Foto © AG Insurance - Soudal Cycling Team)
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Egan Bernal, la gran e inesperada novedad del Netcompany Ineos para el Tour de Francia 2026

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El zipaquireño Egan Bernal correrá su sexto Tour de Francia. (Foto © Netcompany INEOS)
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Así está el top 3 del Ranking UCI. (Foto © UCI Cycling)
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El sprinter antioqueño Fernando Gaviria correrá su tercer Tour de Francia. (Foto © Caja Rural Seguros RGA)
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