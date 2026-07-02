Ruta
Martina Alzini se queda con el segundo capítulo de la Vuelta Femenina a Portugal; Julieta Benedetti en el top 10
En gran actuación, la italiana Martina Alzini (Cofidis Women Team) se impuso este sábado en solitario en la segunda etapa de la Vuelta Femenina a Portugal 2026, luego de recorrer 124,7 kilómetros entre Montijo y Tomar.
La corredora europea de 29 años, que este año ya ganó una etapa en la temporada, cruzó la línea de meta de primera ganándole a su compañera de equipo, la checa Kristyna Burlova y la española Eva Anguela (Cantabria Río Miera), quienes se reportaron en meta 2° y 3°, respectivamente.
La mejor suramericana de la jornada fue la argentina Julieta Benedetti (Toyota Valencia | SAV), cerrando el top 10 con el mismo tiempo de la ganadora, mientras que la colombiana Diana Corrales (Maiatos Women’s Cycling Team) ingresó en el puesto 42°.
La carrera portuguesa para mujeres continuará este viernes con una contrarreloj individual de 10,8 kilómetros, que se disputará en la ciudad ribereña de Coimbra.
Volta a Portugal Feminina (2.2)
Resultados Etapa 2 | Montijo – Tomar (124,7 km)
|1
|Martina Alzini
|Cofidis Women Team
|3:26:06
|2
|Kristyna Burlova
|Cofidis Women Team
|m.t.
|3
|Eva Anguela
|Cantabria Río Miera
|m.t.
|4
|Mia Gjertsen
|Selección de Noruega
|m.t.
|5
|Helene Hesters
|Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team
|m.t.
|6
|Valeria Valgonen
|Toyota Valencia | SAV
|m.t.
|7
|Kiara Lylyk
|Mayenne-Monbana-Mypie
|m.t.
|8
|Justine Gegu
|Mayenne-Monbana-Mypie
|m.t.
|10
|Julieta Benedetti
|Toyota Valencia | SAV
|m.t.
|42
|Diana Corrales
|Maiatos Women’s Cycling Team
|m.t.
Ruta
Ciclo-Retro: los colombianos con más participaciones en la historia del Tour de Francia
La primera edición del Tour de Francia se remonta 1903, en una carrera organizada por el periódico deportivo francés L’Auto, que contó la participación de 60 ciclistas de los cuales sólo 21 lograron llegar a la meta en París.
El primer ciclista colombiano en participar en la prestigiosa carrera francesa fue Martín Emilio Cochise Rodríguez en 1975 y la primera incursión de un equipo nacional fue en 1983, cuando el Colombia-Pilas Varta, capitaneado por Alfonso Flórez Ortiz, se enfrentó a las mejores escuadras internacionales de la época.
Los escarabajos que acumulan más participaciones en la ronda gala son Rigoberto Urán con 10 entre las cuales se destaca su segundo lugar en 2017, y Nairo Quintana con 9 incursiones donde sobresalen sus dos segundos puestos en 2013 y 2015.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico presenta a los ciclistas colombianos con mayor número de participaciones en la Grande Bouclé, la segunda grande de la temporada, que este año cumple su edición número 113, y donde a lo largo de todo ese camino, Colombia tiene un capítulo especial, con actuaciones muy memorables.
*10 participaciones – Rigoberto Urán (2009, 2011, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
*9 participaciones – Nairo Quintana (2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
*8 participaciones – Fabio Parra (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992)
*7 participaciones – Lucho Herrera (1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991)
*6 participaciones – Samuel Cabrera (1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989)
*6 participaciones – Carlos Mario Jaramillo (1985, 1986, 1987, 1990, 1991, 1992)
*6 participaciones – Abelardo Rondón (1986, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993)
*6 participaciones – Álvaro Mejía (1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995)
*6 participaciones – Hernán Buenahora (1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999)
*6 participaciones – Santiago Botero (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005)
Ruta
Vuelta al Putumayo 2026: Brandon Escobar gana la jornada inaugural entre los juveniles
En el inicio de la Vuelta al Putumayo 2026, Brandon Escobar salió victorioso en la categoría juvenil. El corredor del equipo Sistemas Palacios fue el mejor en el recorrido 83 kilómetros, que terminó en el exigente Alto de Santiago.
Escobar, que consiguió su primera victoria de la temporada, superó a Samuel Tibanta (Equipo Mixto) y a su compañero de equipo Luis Armando Charfuelan, quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
Este viernes se corre la segunda etapa en la categoría juvenil, de las cuatro pactadas, saliendo del municipio de Mocoa para llegar hasta el municipio del Valle del Guamuez.
La competencia del calendario nacional concluirá este domingo 5 de julio con un circuito urbano en Mocoa, donde quedarán definidos los campeones de la décima edición de la carrera.
Volta al Putumayo (Categoría Juvenil)
Resultados Etapa 1 | San Francisco – Alto de Santiago (83 km)
|1
|Brandon Escobar
|Sistemas Palacios
|2:22:25
|2
|Samuel Tibanta
|Equipo Mixto
|0:11
|3
|Luis Armando Charfuelan
|Sistemas Palacios
|0:33
|4
|Marcelo Casa
|J y J Toscana
|0:35
|5
|Andrés Villacrés
|Club Richard Carapaz
|1:29
|6
|Leonardo Ramos
|Canapro Fudigua
|2:53
|7
|Roger Marcillo
|Canapro Fudigua
|2:53
|8
|Santiago Gil
|Team Boyacá Avanza
|3:14
|9
|Juan Ignacio Lasso
|Sistemas Palacios
|3:57
|10
|Juan David Inguilan
|Equipo Mixto
|5:37
Ruta
Ranking UCI: le echamos un vistazo al escalafón antes del inicio del Tour de Francia
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de finalizar los campeonatos nacionales en Europa y antes del inicio del Tour de Francia 2026.
El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue liderado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG), quien sigue en lo más alto con 11.593 puntos.
Al campeón del mundo lo escoltan el danés Jonas Vingegaard y el mexicano Isaac del Toro, que siguió como el latinoamericano más destacado en el tercer puesto, mientras que Egan Bernal se mantuvo como el colombiano mejor ranqueado de la lista, en la casilla 31° con un puntaje que suma 1.874 unidades.
En cuanto al resto de los nacionales, Harold Tejada subió un puesto y se clasifica 79°. Le siguen Santiago Buitrago en la posición 82°, Sergio Higuita 137° y Daniel Felipe Martínez en la en la casilla 140°
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TOP 15 DEL RANKING UCI
Posiciones de los colombianos