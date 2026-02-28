Wilmar Paredes sigue vestido de amarillo en la Vuelta a Independencia de República Dominicana

El pedalista antioqueño Wilmar Paredes del Team Medellín-EPM, sigue líder de la edición 47 de la Vuelta Independencia Nacional de República Dominicana, luego de defender el liderato en la quinta etapa que se disputó por los alrededores de Santo Domingo.

Paredes, de 29 años, supera por 38 segundos al costarricense Joseph Ramírez (Verrazano-Santiago). En el tercer cajón del podio se encuentra el estadounidense James Schurman (City Bikes Miami) y el top 5 lo completan el bogotano Nicolás Paredes (Hino-One-La Red Suzuki) y Óscar Sevilla (Team Medellín-EPM).

La quinta fracción quedó en manos del francés Ronald Geran (Team Cama CCD), que le ganó al paisa Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM).

La última jornada de la ronda caribeña se cumplirá este domingo en la provincia de Santiago, donde conoceremos al sucesor del colombo-español Óscar Sevilla (Team Medellín-EPM), campeón del año pasado.

CLASIFICACIONES COMPLETAS