Ruta
O Gran Camiño 2026: los cinco favoritos a ganar la contrarreloj inicial
Los especialistas al cronómetro aparecerán hoy en Torre de Hércules para afrontar la contrarreloj individual, que abrirá la quinta edición de la carrera española O Gran Camiño.
La prueba por etapas gallega, que buscará al sucesor del canadiense Derek Gee, inicia con una crono en la ciudad de La Coruña, de 15 kilómetros de recorrido.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta a los grandes favoritos para llevarse la victoria en la jornada inicial de la novel carrera española. Partirán un total de 110 corredores entre ellos tres colombianos.
Iván Romeo (Movistar Team)
Rafael Reis (Anicolor / Campicarn)
Adam Yates (UAE Team Emirates – XRG)
Eric Antonio Fagúndez (Burgos Burpellet BH)
Artem Nych (Anicolor / Campicarn)
Ruta
O Gran Camiño: Julius Johansen da la sorpresa y gana la crono inicial con Jesús David Peña como el mejor colombiano
Sorprendiendo a los favoritos, el danés Julius Johansen ganó la primera etapa del O Gran Camiño 2026 al imponerse de forma brillante en la contrarreloj inicial de 15 kilómetros, que se llevó a cabo por los alrededores de la Torre de Hércules, en la ciudad de La Coruña.
El pedalista escandinavo, que paró los cronómetros en 17 minutos y 43 segundos, firmó el triunfo a una velocidad media de 50,76 km /h, superando a los portugueses Rafael Reis (Anicolor / Campicarn) y Nelson Oliveira (Movistar Team), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
Con relación a los colombianos, el zipaquireño Jesús David Peña (Efapel Cycling) fue el mejor de los nuestros en la casilla 67° a 2:09, luego le siguió el antioqueño Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn) en el puesto 90°, mientras que el cundinamarqués Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) se clasificó 102° a más de 3 minutos del ganador.
La quinta edición de la prueba española continuará este miércoles con la primera etapa en línea, una jornada-rompe-piernas que se disputará sobre una distancia de 148,6 kilómetros entre las localidades de Vilalba y Barreiros.
O Gran Camiño – The Historical Route (2.1)
Resultados Etapa 1 (CRI) | Torre de Hércules – Torre de Hércules (15 km)
|1
|Julius Johansen
|UAE Team Emirates-XRG
|17:43
|2
|Rafael Reis
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|0:16
|3
|Nelson Oliveira
|Movistar Team
|0:17
|4
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|0:28
|5
|Jakub Otruba
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:39
|6
|Adam Yates
|UAE Team Emirates-XRG
|0:41
|7
|Patryk Goszczurny
|Team Visma | Lease a Bike
|0:45
|8
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|0:46
|9
|Miguel Salgueiro
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|0:53
|10
|Enzo Leijnse
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|0:55
|67
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|2:09
|90
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|2:50
|102
|Iván Ramiro Sosa
|Kern Pharma
|3:24
Ruta
Mikela Molina y Santiago Montenegro se consagraron campeones de la carrera ecuatoriana Yo Vivo Seguro
Los ciclistas del Team Best PC, Mikela Molina y Santiago Montenegro, se consagraron campeones de la tercera edición de la carrera Yo Vivo Seguro, organizada por la policía ecuatoriana.
Durante dos días de competencia, los corredores tecnológicos sacaron la ventaja suficiente para quedarse con el título. Además de los premios de montaña en una prueba a la que asistieron los mejores corredores del vecino país.
“Me encuentro muy feliz por el título y porque me estoy estrenando con el Team Best PC y qué mejor manera que hacerlo con un título”, mencionó Mikela luego de recibir los premios como la mejor de la categoría élite unificada.
La ciclista cuencana viene de recuperarse de una lesión en la clavícula, que le impidió debutar antes con el elenco tecnológico. “Aún estoy tratando de llegar a mi 100%; creo que estoy cerca de llegar a esa meta”, admitió.
Molina afianzó su victoria en la colaboración de sus compañeras: Marcela Peñafiel, Ana Sol Salgado, Ana María Torres, Nahomi Játiva y Milagros Fuentes.
Lo mismo hizo Montenegro y administró la ventaja que consiguió el primer día para en la segunda jornada “controlar los ataques de los rivales, junto con el bloque fuerte de compañeros que tenemos y quedarnos con la victoria”, analizó.
El Team Best PC se adueñó del podio completo de la categoría élite masculina. Detrás de Montenegro se ubicaron sus coequiperos Kevin Navas, segundo, y Antony Coque, tercero. Además, David Montenegro, hermano de Santiago, obtuvo el segundo lugar en la categoría juvenil.
Ahora el único equipo continental ecuatoriano, que cuenta en sus filas con César David Guavita, se prepara para participar en la primera competencia internacional de la temporada: La Vuelta Bantrab, que se desarrollará en Guatemala del 29 de abril al 3 de mayo.
*Con Información Prensa Team Best PC
Ruta
El ciclismo colombiano sigue de luto tras el fallecimiento de Rafael Tolosa
El ciclismo colombiano sigue de luto ante el fallecimiento del exciclista boyacense Rafael Antonio Tolosa a los 67 años. Hermano del también exciclista Ramón Tolosa ya fallecido.
Recordado por ganar la Vuelta de la Juventud en 1978 y la Vuelta a Guatemala en 1982, además de triunfos de etapa en la Vuelta a Colombia y en la Vuelta al Táchira.
Profesional entre 1986-1991, fue subcampeón nacional de Ruta en 1981. Tolosa hizo parte de equipos como Ciclo-Ases, Pilas Varta, Café de Colombia y Pony Malta, entre otros
El director, Héctor Urrego Caballero, periodistas y funcionarios de la Revista Mundo Ciclístico presentan un saludo de condolencia a su familia y envían un mensaje de solidaridad para familiares y amigos en este difícil momento. (Q.E.P.D.). Paz en su tumba.