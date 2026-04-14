Fernando Gaviria se mide a grandes velocistas y clasicómanos en la Ronda de Limburgo

El sprinter antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural Seguros RGA) y el mexicano César Macías (Burgos Burpellet BH) se medirán a grandes velocistas en la 78ª edición de la Ronda de Limburgo, que se disputará este miércoles con un recorrido de 178,4 kilómetros entre las localidades belgas de Hasselt y Tongeren.

Será una interesante duelo entre clasicómanos y velocistas, donde Tim Merlier (Soudal Quick Step) aparece como el máximo favorito a llevarse la clásica belga, que ha sido ganada en ediciones anteriores por el local Wout Van Aert y el neerlandés Mathieu Van der Poel, quienes esta vez estarán ausentes.

Para este año, aparecen otros candidatos como el alemán Pascal Ackermann (Team Jayco AlUla), el irlandés Sam Bennett (Pinarello Q36.5), además de los belgas Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise), Gerben Thijssen (Alpecin-Premier Tech) y Milan Menten (Lotto Intermarché), ganador del año pasado.

El recorrido rompe-piernas contará 8 tramos adoquinados y pequeños repechos como la subida al Keiberg. El último obstáculo será el tramo de Op de Kriezel, a 11,9 kilómetros de la llegada.