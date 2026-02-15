Ruta
Vuelta de Mendoza: Román Mastrangelo gana la segunda etapa y Royner Navarro sigue líder
En una final a pura velocidad, el argentino Román Mastrangelo fue el más rápido en la definición para quedarse con la victoria de la segunda etapa de la Vuelta de Mendoza en los 143 kilómetros de recorrido. El pelotón se dirigió hacia el departamento de General Alvear, donde se llevó a cabo el primer sprint, y luego emprendió el regreso rumbo a San Rafael.
Al corredor gaucho de 36 años, integrante de la Asociación Peña Ciclista Tupungato, lo escoltaron sus compatriotas Julián Barrientos (Sindicatos Unidos) y Maximiliano Traico (Municipalidad de Godoy Cruz), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
“Hoy es el cumpleaños de mi hija menor. El martes falleció mi mamá; decidí despedirla a la distancia. Gracias a mi equipo y a mi familia. Era la única gran vuelta en la que no había ganado etapa”, dijo Mastrangelo tras el triunfo.
En el Salto de Las Rosas se disputó el segundo sprint ganado por el brasilero Otavio Gonzelli (Localiza Meoo Brasil) que también ganó el primero y, finalmente, la definición fue en el centro sanrafaelino, con una llegada masiva, donde Mastrangelo se llevo el triunfo.
Por su parte, en la clasificación general, el peruano Royner Navarro (Municipalidad de Guaymallén) conservó el primer puesto. El mejor colombiano sigue siendo Camilo Castiblanco (Pío Rico Cycling Team), quien se mantuvo en el top 15°.
La ronda mendocina, que fue ganada por el bogotano Nicolás Paredes en 2023, continuará este domingo con una jornada de 93 kilómetros entre Luján de Cuyo y Cruz de Paramillos.
🔹 Sprints
Primer Sprint (General Alvear)
🥇 Otavio Gonzelli (Localiza Meoo)
🥈 Emiliano Montoya (Municipalidad de Tupungato)
🥉 Facundo Ambrossi (Municipalidad de Godoy Cruz)
Segunda Meta Sprint (Salto de Las Rosas)
🥇 Otavio Gonzelli (Localiza Meoo)
🥈 Facundo Ambrossi (Municipalidad de Godoy Cruz)
🥉 Elías Tello (Agua Negra Racing)
🔹 Podio Segunda Etapa
🥇 63 Román Mastrangelo (Asoc. Peña Ciclista Tupungato) 3:07:12
🥈 165 Julián Barrientos (Sindicatos Unidos)
🥉 45 Nicolás Traico (Municipalidad de Godoy Cruz)
Ruta
Figuras históricas del ciclismo colombiano acompañarán el Gran Fondo Giro de Italia – Ride Like a Pro 2026
Colombia vivirá una experiencia de talla internacional con el Giro de Italia – Ride Like a Pro 2026, evento que se disputará el 1 de marzo, y que reunirá a cientos de ciclistas aficionados con la presencia confirmada de varias de las grandes figuras del ciclismo nacional.
La organización confirmó la participación del estelar Víctor Hugo Peña, primer escarabajo en vestir el maillot amarillo de líder del Tour de Francia en 2003, tras ganar una contrarreloj individual, su especialidad. “El Tiburón” también suma en su palmarés un triunfo de etapa en el Giro de Italia del año 2000, igualmente en una crono individual.
A él se unirá Freddy González, de amplia trayectoria profesional y con participación en varias ediciones del Giro de Italia. El listado de invitados históricos lo completan Oliverio Rincón, Rafael Acevedo y Miguel Ángel Rubiano, nombres que marcaron época tanto en el ciclismo colombiano como en el europeo.
Estos invitados especiales responden a la gratitud del ciclismo colombiano, un pequeño homenaje del Gran Fondo, a esas grandes figuras que hicieron historia en el Giro de Italia. Con Titulos, sub titulos en la general, camisetas de premios de montaña, múltiples etapas ganadas e inclusive la hermosa maglia verde, la «ciclamino», la clasificación por puntos, con Fernando Gaviria en 2017.
Estos referentes engalanarán la nómina de participantes que enfrentarán los recorridos del Gran Fondo (132 km) y Medio Fondo (84 km), compartiendo carretera, consejos y experiencia con los inscritos, en una jornada que promete exigencia deportiva y emoción.
Más que una carrera: una experiencia italiana completa
Los organizadores del Giro de Italia – Ride Like a Pro buscan que cada participante viva algo más que una competencia. Por eso crearon el VILLAGE, la Fiesta Rosa, un día de celebración para disfrutar la cultura italiana y la pasión por el ciclismo con los cinco sentidos.
El Village se instalará en una locación privilegiada con vista al majestuoso Embalse de Tominé, en el departamento de Cundinamarca, combinando la energía del deporte con la belleza natural de la sabana colombiana.
La Fiesta Rosa incluirá:
Gastronomía italiana: pasta party, pizzas artesanales, vinos, gelato y auténtico espresso. Moda y diseño “Made in Italy”. Música en vivo y muestras culturales durante toda la jornada.
Zona comercial con marcas de ciclismo, tecnología, turismo y estilo de vida. Espacios familiares y actividades recreativas. Zona Pet Friendly para disfrutar en compañía de las mascotas. Además, habrá muestras culturales, musicales y gastronómicas de la Gobernación de Cundinamarca, aliado especial del proyecto en Colombia.
El GRAN FONDO GIRO DE ITALIA RIDE LIKE A PRO se llevará a cabo el 1 de marzo. El proceso de inscripciones está abierto en la página: www.giroditalia-ridelikeaprocolombia.com
Ruta
Juan Esteban Canchón, en la mira de los equipos World Tour; rumores de prensa lo vinculan con el Ineos Grenadiers
Una de las grandes promesas del ciclismo colombiano, Juan Esteban Canchón, viene sonando con fuerza en el mercado internacional. Desde hace algunos días circulan rumores sobre el interés que tendría el Ineos Grenadiers en contratar al joven cundinamarqués.
Aunque no hay confirmación oficial por parte del equipo inglés, se rumorea que Canchón, quien hace parte del conjunto italiano Ciclistica Trevilese, ascienda directamente al World Tour en 2028, según indicó el periodista Daniel Benson, quien aseguró que la escuadra británica se encuentra monitoreando al escarabajo de 16 años.
“El colombiano competirá en Italia esta temporada y ha atraído la atención de varios equipos de la máxima categoría. Sabemos que el INEOS le hace seguimiento al ciclista, pero el interés general se centra en que Canchón ascienda directamente al World Tour en 2028, saltándose así la categoría sub-23”, indicó el reconocido comunicador.
Canchón, que se proclamó campeón general de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2025 de manera categórica gracias a una presentación impecable durante las cuatro etapas, ha despertado el interés de varios elencos como el EF Education – EasyPost, el Red Bull – BORA – hansgrohe y el UAE Team Emirates – XRG, que siguen muy de cerca su rendimiento en las categorías juveniles.
El joven ciclista cajiqueño viene de ocupar el tercer lugar en la prueba contrarreloj junior de los más recientes Campeonatos Nacionales de Ciclismo, además de terminar décimo en la prueba de ruta, siendo el segundo más joven del top 10.
Ruta
Antonio Morgado revalida su título en la Figueira Champions Classic con Daniel Felipe Martínez en el top 10
Revalidando su título del año pasado, el portugués Antonio Morgado (UAE Team Emirates-XRG) completó su segundo triunfo consecutivo en la clásica portuguesa Figueira Champions, luego de recorrer 177,8 kilómetros en los alrededores de la provincia de Figueira da Foz.
El podio de la carrera lusa de un día lo completaron dos españoles: Alex Aranburu (Cofidis) 2° y Pau Martí (NSN Cycling Team). Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) cumplió una buena actuación, reportándose en el top 10.
En cuanto al resto de los colombianos, Diego Pescador (Movistar Team) finalizó 27° a 26 segundos del ganador, Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) terminó en el puesto 36° y Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO) 49°, mientras que Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost) no concluyó la prueba.
Tras cuatro ediciones de la Figueira Champions Classic, el país anfitrión cuenta con las dos victorias del local Antonio Morgado, Bélgica con el título de Remco Evenepoel en 2024 y el danés Mads Pedersen salió victorioso en 2023.
Figueira Champions Classic (1.Pro)
Figueira da Foz – Figueira da Foz (177,8 km)
|1
|Antonio Morgado
|UAE Team Emirates – XRG
|4:19:13
|2
|Alex Aranburu
|Cofidis
|,,
|3
|Pau Martí
|NSN Cycling Team
|0:09
|4
|Jarno Widar
|Lotto Intermarché
|0:10
|5
|Ion Izagirre
|Cofidis
|,,
|6
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates – XRG
|,,
|7
|Marc Hirschi
|Tudor Pro Cycling Team
|0:21
|8
|Felix Großschartner
|UAE Team Emirates – XRG
|,,
|9
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|,,
|10
|Thomas Gloag
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|,,
|27
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:26
|36
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|1:04
|49
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|2:44