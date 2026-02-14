Antonio Morgado revalida su título en la Figueira Champions Classic con Daniel Felipe Martínez en el top 10

Revalidando su título del año pasado, el portugués Antonio Morgado (UAE Team Emirates-XRG) completó su segundo triunfo consecutivo en la clásica portuguesa Figueira Champions, luego de recorrer 177,8 kilómetros en los alrededores de la provincia de Figueira da Foz.

El podio de la carrera lusa de un día lo completaron dos españoles: Alex Aranburu (Cofidis) 2° y Pau Martí (NSN Cycling Team). Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) cumplió una buena actuación, reportándose en el top 10.

En cuanto al resto de los colombianos, Diego Pescador (Movistar Team) finalizó 27° a 26 segundos del ganador, Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) terminó en el puesto 36° y Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO) 49°, mientras que Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost) no concluyó la prueba.

Tras cuatro ediciones de la Figueira Champions Classic, el país anfitrión cuenta con las dos victorias del local Antonio Morgado, Bélgica con el título de Remco Evenepoel en 2024 y el danés Mads Pedersen salió victorioso en 2023.

¡ANTONIO MORGADO GANÓ POR SEGUNDA VEZ EL CLÁSICO DE FIGUEIRA!



El portugués es el primer BICAMPEÓN de la carrera, tras superar a Alex Aranburu en un sprint entre dos después de que ambos se adelantaran en las últimas etapas.#CiclismoEnDSPORTS pic.twitter.com/Vx5wpRS7IX — DSPORTS (@DSports) February 14, 2026

Figueira Champions Classic (1.Pro)

Figueira da Foz – Figueira da Foz (177,8 km)

1 Antonio Morgado UAE Team Emirates – XRG 4:19:13 2 Alex Aranburu Cofidis ,, 3 Pau Martí NSN Cycling Team 0:09 4 Jarno Widar Lotto Intermarché 0:10 5 Ion Izagirre Cofidis ,, 6 Brandon McNulty UAE Team Emirates – XRG ,, 7 Marc Hirschi Tudor Pro Cycling Team 0:21 8 Felix Großschartner UAE Team Emirates – XRG ,, 9 Daniel Felipe Martínez Red Bull – BORA – hansgrohe ,, 10 Thomas Gloag Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,