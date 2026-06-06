Vuelta de la Juventud de Venezuela 2026: Alejandro Pamplona suma su segunda victoria y consolida su liderato

Una de las nuevas promesas del ciclismo colombiano, Alejandro Pamplona (GW Erco Sportfitness), siguió con su paso firme en búsqueda de llevarse el título en la Vuelta de la Juventud de Venezuela 2026, al imponerse con autoridad este viernes en la segunda etapa de la carrera, una jornada montañosa, que tuvo como sitio de partida La Fría con final en La Grita, en un recorrido exigente de 85 kilómetros.

El joven escarabajo marcó un tiempo de 2 horas, 23 minutos y 35 segundos, superando en la definición al venezolano Jairo Escalante (Lotería del Táchira) y por 33 segundos al local Andrés López (Lotería del Táchira), que se reportó en la tercera posición.

Ahora en la general individual, el propio Pamplona sigue comandando la prueba con un tiempo de 4 horas, 57 minutos, 25 segundos, seguido por los venezolanos Alejandro Camargo (Family Team Gallina Dorada) y Jairo Escalante (Lotería del Táchira), quienes completan el podo parcial.

La carrera venezolana para juveniles continuará este sábado con la tercera y penúltima etapa, un circuito en San Cristóbal de 107,9 kilómetros con características eminentemente planas.

RESULTADOS SEGUNDA ETAPA