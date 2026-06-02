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Así quedó el ranking UCI tras el Giro de Italia; Jonas Vingegaard se le acerca a Tadej Pogacar

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Jonas Vingegaard, en el podio como campeón del Giro de Italia 2026. (Foto © Team Visma | Lease a Bike)
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