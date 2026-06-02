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Así quedó el ranking UCI tras el Giro de Italia; Jonas Vingegaard se le acerca a Tadej Pogacar
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial, luego de finalizar la edición 109 del Giro de Italia, la primera grande de la temporada. El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue liderado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) con un puntaje de 11.630.
Al actual campeón del mundo, lo escolta el danés Jonas Vingegaard (9.275), quien se le acercó bastante. El tercer puesto lo ocupa el belga Remco Evenepoel (5.7417), mientras que el mexicano Isaac del Toro se mantuvo como el mejor latinoamericano de la lista, pero ahora en el cuarto lugar.
En cuanto a los colombianos, el más destacado siguió siendo Egan Bernal, en el puesto 32° con 1.874 puntos, tras ser top 10 en la ‘Corsa Rosa’. Le siguen huilense Harold Tejada en la posición 81° y el bogotano Santiago Buitrago en la casilla 85°.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas nacionales en el ranking de la UCI.
TOP 15 DEL RANKING UCI
Posiciones de los colombianos
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Jerónimo Calderón confirmó su paso al equipo de desarrollo del Movistar Team para la próxima temporada
El joven pedalista antioqueño Jerónimo Calderón, actual corredor del Team sistecredito, confirmó su paso al equipo de desarrollo de la escuadra telefónica, el Movistar Team Academy, para la próxima campaña.
El corredor paisa de 19 años, y quién está de gira en territorio europeo con su equipo, firmó un contrato de dos años con el conjunto español que compite en la categoría Continental. El vínculo entrará en vigencia a partir de la próxima temporada.
“Bastante contento con una noticia muy buena para mí, un sueño que lo he trabajo mucho y poco a poco se fue haciendo realidad. Tengo muchas palabras de agradecimiento con el Sistecredito”, dijo Calderón, en declaraciones recogidas por su equipo.
El oriundo de Copacabana, Antioquia, y una de las grandes promesas del ciclismo nacional, inició su incursión en el deporte a través del patinaje. Luego, se fue interesando en el ciclismo y en los Juegos Intercolegiados del Ministerio del Deporte empezó su proceso.
Calderón, que es el actual campeón nacional de la crono, terminó subcampeón en el Campeonato Panamericano de Ruta, en Montería al inicio del año y en la temporada pasada fue el mejor de la Vuelta del Porvenir ganando una etapa.
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Tres excampeonas extranjeras animarán la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026; listado oficial de inscritas
La élite del ciclismo colombiano femenino y tres excampeonas extranjeras se darán cita en territorio colombiano para las seis etapas de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026, que se ha convertido en una de las carreras más relevantes para las damas a nivel latinoamericano.
El pelotón de la ronda nacional estará formado por 23 equipos para un total de 141 corredoras. Esta nueva edición de la carrera por etapas más importante del calendario colombiano en la rama femenina tendrá la participación de deportistas de 11 países.
Serán 72 pedalistas en la categoría élite y 69 Sub-23 las que participarán en la carrera que hace parte del calendario UCI en la categoría 2.2. A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las tres excampeonas foráneas que animarán la ronda colombiana y el listado completo de inscritas.
Lilibeth Chacón, tres veces campeona (2021, 2023 y 2024)
Myriam Núñez, campeona en 2020
Aranza Villalón, campeona en 2019
LISTADO DE INSCRITAS
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Giro de Italia Femenino: Elisa Balsamo repite la dosis por tercera vez y sigue sin soltar la ‘Maglia Rosa’
En otro final a pura velocidad, la italiana Elisa Balsamo repitió la dosis por tercera vez y ganó la tercera etapa del Giro de Italia Femenino, jornada que partió de Bibione y arribó en Buja con una distancia de 156 kilómetros.
“Mi objetivo hoy era conservar la maglia rosa, así que volver a ganar es algo increíble. Fue un día muy duro, pero el equipo, una vez más, hizo un trabajo excepcional. Había reconocido esta etapa con antelación, conocía muy bien el final y estaba preparada”, dijo Balsamo tras finalizar la jornada.
La sprinter del Lidl – Trek, superó holgadamente en el embalaje final a la estadounidense Lily Williams (Human Powered Health) y a la neerlandesa Femke Gerritse (Team SD Worx – Protime), que ocuparon la segunda y tercera casilla.
En cuanto a la única suramericana en competencia, la brasilera Ana Vitória Magalhães (Movistar Team) se reportó en el puesto 32° con el mismo tiempo de la ganadora, mientras que la cubana Arlenis Sierra (Movistar Team) ingresó a la meta en la casilla 89° a más de 6 minutos de la ganadora.
La ronda italiana para mujeres, que no cuenta con participación colombiana, continuará este martes con la cuarta etapa, de las nueve pactadas, una contrarreloj individual de 12,7 kilómetros entre Belluno y Nevegal.
Giro d’Italia Women (2.WWT)
Resultados Etapa 3 | Bibione – Buja (156 km)
|1
|Elisa Balsamo
|Lidl-Trek
|3:43:43
|2
|Lily Williams
|Human Powered Health
|m.t.
|3
|Femke Gerritse
|Team SD Worx-Protime
|m.t.
|4
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team ADQ
|m.t.
|5
|Silvia Persico
|UAE Team ADQ
|m.t.
|6
|Pfeiffer Georgi
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|7
|Marlen Reusser
|Movistar Team
|m.t.
|8
|Célia Gery
|FDJ United-SUEZ
|m.t.
|9
|Cecilie Ludwig
|CANYON//SRAM
|m.t.
|10
|Emilie Morier
|St Michel-Preference Home-Auber 93
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Elisa Balsamo
|Lidl-Trek
|10:59:24
|2
|Lily Williams
|Human Powered Health
|0:24
|3
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team ADQ
|0:30
|4
|Margaux Vigié
|Team Visma | Lease a Bike
|0:30
|5
|Célia Gery
|FDJ United-SUEZ
|0:30
|6
|Anna van der Breggen
|Team SD Worx-Protime
|0:30
|7
|Niamh Fisher-Black
|Lidl-Trek
|0:30
|8
|Silvia Persico
|UAE Team ADQ
|0:30
|9
|Demi Vollering
|FDJ United-SUEZ
|0:30
|10
|Lauren Dickson
|FDJ United-SUEZ
|0:30