Así quedó el ranking UCI tras el Giro de Italia; Jonas Vingegaard se le acerca a Tadej Pogacar

La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial, luego de finalizar la edición 109 del Giro de Italia, la primera grande de la temporada. El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue liderado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) con un puntaje de 11.630.

Al actual campeón del mundo, lo escolta el danés Jonas Vingegaard (9.275), quien se le acercó bastante. El tercer puesto lo ocupa el belga Remco Evenepoel (5.7417), mientras que el mexicano Isaac del Toro se mantuvo como el mejor latinoamericano de la lista, pero ahora en el cuarto lugar.

En cuanto a los colombianos, el más destacado siguió siendo Egan Bernal, en el puesto 32° con 1.874 puntos, tras ser top 10 en la ‘Corsa Rosa’. Le siguen huilense Harold Tejada en la posición 81° y el bogotano Santiago Buitrago en la casilla 85°.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas nacionales en el ranking de la UCI.

TOP 15 DEL RANKING UCI

Posiciones de los colombianos