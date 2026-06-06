Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026: Lilibeth Chacón reina en el Alto de la Línea y se pone líder

La batalla por el título de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026 entró en su momento cumbre con una jornada de 113,3 kilómetros entre Girardot y el emblemático Alto de La Línea, uno de los ascensos más exigentes del ciclismo colombiano, donde Lilibeth Chacón (Eneicat – Be Call) salió victoriosa.

La venezolana coronó primera la escalada de fuera de categoría tras atacar en la parte final para llevarse una gran victoria en el legendario puerto colombiano, al que arribó primera, convirtiéndose en la nueva líder general. Segunda entró la guatemalteca Gabriela Soto (Pato Bike BMC Team) y tercera Angie Mariana Londoño (OroExpress Just Cycling).

La catalogada etapa reina de la competencia, que contó con más de 3.700 metros de desnivel acumulado, vio a las ciclistas pasar por tres puertos puntuables: el Alto Perico y el Alto del Tigre, ambos de tercera categoría, y la ascensión final al Alto de La Línea, con casi 20 kilómetros al 6,8% de pendiente media.

Desde el inicio varias ciclistas se aventuraron en una numerosa escapada. María Paula Latriglia (Team Sistecrédito) se mostró protagonista ganando los sprints intermedios del día, en una intensa batalla con Milena Salcedo (Pato Bike BMC Team) y Lina Marcela Hernández (Orgullo Paisa-Mujeres Antioquia).

La fuga se mantuvo trabajando armoniosamente y en el Alto Perico Erika Botero (Team Sistecrédito) coronó en el primer lugar escoltada por Lina Marcela Hernández (Orgullo Paisa-Mujeres Antioquia), María Paula Latriglia (Team Sistecrédito) y Valery Londoño (Team Bacx).

Con el pasar de los kilómetros la fuga se fue desintegrando y perdió fuelle. Finalmente, el grupo de favoritas terminó capturando a las escapadas y entre las mejores escaladoras se jugaron la victoria con final feliz para la Lilibeth Chacón (Eneicat – Be Call).

La ronda colombiana femenina continuará este sábado con la quinta etapa, otra jornada montañosa de 100,3 kilómetros entre Armenia y Santuario, en un final picando hacia arriba.



Lilibeth Chacón, ganadora de la cuarta etapa de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Vuelta a Colombia Femenina (2.2)

Resultados Etapa 4 | Girardot – Alto de La Línea (113,3 km)

1 Lilibeth Chacón Eneicat – Be Call 4:41:08 2 Gabriela Soto Pato Bike BMC Team 0:08 3 Angie Mariana Londoño OroExpress Just Cycling Team 0:18 4 Zara Sofia Lamprea Ciclismo Capital 1:12 5 Diana Peñuela Team Sistecrédito 1:24 6 Juanita Salcedo Team Boyacá es Para Vivirla 2:05 7 Jessenia Meneses Orgullo Paisa – Mujeres Antioquia 2:12 8 Laura Daniela Rojas Team Sistecrédito 2:18 9 Camila Valbuena Bogotá IDRD 3:55 10 Anet Barrera Bravetta 4:29





Lilibeth Chacón, nueva líder de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clasificación General Individual