Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026: más de doscientos jóvenes pedalistas buscan la gloria

Todo listo para que arranque Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026, esperada cita del calendario nacional que reuné a las promesas más destacadas del pedalismo en la categoría juvenil masculina, quienes competirán desde hoy hasta el 8 de noviembre a lo largo y ancho del departamento del Valle del Cauca.

La caravana multicolor estará conformada por un nutrido pelotón de 204 ciclistas repartidos en 38 escuadras, entre las que se encuentran los equipos de marca más laureados del país, selecciones departamentales y potentes clubes regionales. La competencia promete un elevado nivel técnico y una lucha sin tregua por el título general desde el primer kilómetro de recorrido.

Entre las escuadras llamadas a ser protagonistas de la carrera sobresale el Team Sistecrédito, equipo patrocinador dirigido por Pablo Vélez, que saldrá a defender la casa con pedalistas como Emanuel Restrepo y José Manuel Posada. Asimismo, el histórico Orgullo Paisa, bajo la dirección de Alex Norberto Cano, presenta un sólido bloque encabezado por Santiago Ruiz y Thomas Mejía.



La poderosa nómina del Team Sistecrédito que defenderá el título obtenido el año pasado. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Otra de las escuadras referentes que acaparará la atención del público es el GW Erco Sportfitness, comandado por el experimentado estratega Luis Alfonso Cely y liderado en carrera por Alejandro Pamplona. La representación regional y de las canteras tradicionales también será determinante en el desarrollo de la prueba. El equipo local Valle del Cauca, dirigido por Dalivier Ospina, buscará hacer valer su conocimiento del terreno con corredores como Nicolás Pinilla y Jorsh Antonio Martínez.

A ellos se suman escuadras de gran tradición como Avinal-Alcaldía Carmen de Viboral, orientada por Julián David Muñoz, con corredores com Miguel Vanegas y Simón Loaiza y Boyacá es para Vivirla, con Kevin Piratova y Luis Santana, bajo la guía de Erney Casallas, estructurando así un abanico de favoritos muy abierto para disputar los podios en el sprint, la montaña y la clasificación general.

Queda todo preparado para vivir cinco jornadas de intensa emoción en las carreteras vallecaucanas, donde la nueva generación del ciclismo colombiano medirá sus fuerzas en busca del ansiado maillot de campeón con el apoyo de la Fedeciclismo, de la mano de Sistecrédito, la Gobernación del Valle del Cauca, Indervalle y la Liga de Ciclismo del Valle.

La primera jornada se disputará hoy, con salida en Cartago y llegada en Roldanillo, sobre un recorrido de 117,1 kilómetros. El pelotón pasará por Obando, la variante de Zarzal, La Paila y La Uribe, antes de regresar por La Paila, la variante de Zarzal y el cruce de La Victoria, para posteriormente afrontar el tramo hacia Zarzal y finalizar en Roldanillo.

LISTA COMPLETA DE PARTICIPANTES

*Con información de Fedeciclismo