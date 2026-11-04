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Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026: más de doscientos jóvenes pedalistas buscan la gloria
Todo listo para que arranque Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026, esperada cita del calendario nacional que reuné a las promesas más destacadas del pedalismo en la categoría juvenil masculina, quienes competirán desde hoy hasta el 8 de noviembre a lo largo y ancho del departamento del Valle del Cauca.
La caravana multicolor estará conformada por un nutrido pelotón de 204 ciclistas repartidos en 38 escuadras, entre las que se encuentran los equipos de marca más laureados del país, selecciones departamentales y potentes clubes regionales. La competencia promete un elevado nivel técnico y una lucha sin tregua por el título general desde el primer kilómetro de recorrido.
Entre las escuadras llamadas a ser protagonistas de la carrera sobresale el Team Sistecrédito, equipo patrocinador dirigido por Pablo Vélez, que saldrá a defender la casa con pedalistas como Emanuel Restrepo y José Manuel Posada. Asimismo, el histórico Orgullo Paisa, bajo la dirección de Alex Norberto Cano, presenta un sólido bloque encabezado por Santiago Ruiz y Thomas Mejía.
Otra de las escuadras referentes que acaparará la atención del público es el GW Erco Sportfitness, comandado por el experimentado estratega Luis Alfonso Cely y liderado en carrera por Alejandro Pamplona. La representación regional y de las canteras tradicionales también será determinante en el desarrollo de la prueba. El equipo local Valle del Cauca, dirigido por Dalivier Ospina, buscará hacer valer su conocimiento del terreno con corredores como Nicolás Pinilla y Jorsh Antonio Martínez.
A ellos se suman escuadras de gran tradición como Avinal-Alcaldía Carmen de Viboral, orientada por Julián David Muñoz, con corredores com Miguel Vanegas y Simón Loaiza y Boyacá es para Vivirla, con Kevin Piratova y Luis Santana, bajo la guía de Erney Casallas, estructurando así un abanico de favoritos muy abierto para disputar los podios en el sprint, la montaña y la clasificación general.
Queda todo preparado para vivir cinco jornadas de intensa emoción en las carreteras vallecaucanas, donde la nueva generación del ciclismo colombiano medirá sus fuerzas en busca del ansiado maillot de campeón con el apoyo de la Fedeciclismo, de la mano de Sistecrédito, la Gobernación del Valle del Cauca, Indervalle y la Liga de Ciclismo del Valle.
La primera jornada se disputará hoy, con salida en Cartago y llegada en Roldanillo, sobre un recorrido de 117,1 kilómetros. El pelotón pasará por Obando, la variante de Zarzal, La Paila y La Uribe, antes de regresar por La Paila, la variante de Zarzal y el cruce de La Victoria, para posteriormente afrontar el tramo hacia Zarzal y finalizar en Roldanillo.
LISTA COMPLETA DE PARTICIPANTES
*Con información de Fedeciclismo
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Tour Femenino Sistecrédito: Diana Peñuela gana en Roldanillo la jornada inaugural y Kimberly Escobar es la primera líder
Cartago vibró con el inicio del Tour Femenino Sistecrédito 2026, donde la pedalista caldense Diana Peñuela ratificó su condición de máxima favorita al adjudicarse con autoridad la primera etapa. La experimentada corredora manizaleña, quien viene firmando una temporada excepcional en el ciclismo nacional, demostró una vez más su jerarquía y excelente estado de forma. Peñuela impuso sus condiciones en un cierre de alta velocidad.
El exigente trayecto inaugural unió a los municipios de Cartago y Roldanillo, completando el recorrido total de 117,1 kilómetros. La jornada estuvo marcada por una alta exigencia técnica y un ritmo de carrera frenético controlado de cerca por los principales equipos. En los metros finales, la potencia de la caldense marcó la diferencia en el embalaje, dejando sin opciones a sus rivales más cercanas y confirmando por qué es una de las rivales a vencer en esta edición.
El podio de este primer capítulo de la competencia lo completaron la vallecaucana Kimberly Escobar y la bogotana Camila Valbuena (Bogotá IDRD), quienes se reportaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente. Con la bonificaciones sumadas durante la jornada, Kimberly se adueñó del liderato y supera por un segundo a Diana Peñuela (Team Sistecredito).
La segunda jornada de la carrera femenina se correrá este jueves, con una contrarreloj individual de 15,8 kilómetros, con salida y llegada en Roldanillo y que pasará por el municipio de Zarzal.
Tour Femenino Sistecredito 2026
Resultados Etapa 1 | Cartago – Roldanillo (117,1 km)
|1
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|3:01:43
|2
|Kimberly Escobar
|Valle del Cauca
|m.t.
|3
|Camila Valbuena
|Bogota IDRD
|m.t.
|4
|Lina Marcela Hernández
|Orgullo Paisa
|m.t.
|5
|Samara Bedoya
|Team Sistecrédito
|m.t.
|6
|Paula Andrea Carrasco
|Oro Express Just Cycling
|m.t.
|7
|Carolina Vargas
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|8
|Paula Rueda
|Ciclismo Capital
|m.t.
|9
|Jessenia Meneses
|Orgullo Paisa
|m.t.
|10
|Karol Herrera
|Ciclismo Capital
|m.t.
Ruta
¡Golpe de Orgullo! Thomas Mejía manda en el estreno de la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026
En un final a pura velocidad, Thomas Mejía le dio la primera gran alegría al Orgullo Paisa al coronarse ganador de la jornada inaugural de la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026. El joven ciclista antioqueño se impuso con autoridad en el cierre de la fracción, demostrando una vez más su punta de velocidad.
La definición de la etapa reina del día se resolvió en un emocionante y cerrado embalaje donde Mejía exhibió su potencia. El corredor paisa logró superar a dos duros rivales del equipo Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral: Jairo Alonso Valencia y Simón Loaiza, quienes se tuvieron que conformar con la segunda y tercera posición del podio, respectivamente, tras un vibrante mano a mano en los metros finales.
El primer capítulo de la competencia unió a los municipios de Cartago y Roldanillo, completando un exigente recorrido total de 117,1 kilómetros. La jornada estuvo enmarcada por un ritmo vertiginoso y continuos intentos de fuga que pusieron a prueba las estrategias de los equipos, dejando el escenario listo para que Mejía se quedará con la victoria y se vistiera de líder.
La segunda jornada de la carrera juvenil antes conocida como la Vuelta del Porvenir se correrá este jueves con un formato diferente, una contrarreloj individual de 15,8 kilómetros, con salida y llegada en Roldanillo y que pasará por Zarzal.
Vuelta Juvenil Sistecredito 2026
Resultados Etapa 1 | Cartago – Roldanillo (117,1 km)
|1
|Thomas Mejía
|Orgullo Paisa
|2:30:05
|2
|Jairo Alonso Valencia
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|3
|Simón Loaiza
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|4
|Ismael Galvis
|Risaralda Casta de Campeones
|m.t.
|5
|Daniel Hernández
|Liga de Ciclismo de Boyacá
|m.t.
|6
|Jhonatan Morales
|Liga de Ciclismo de Boyacá
|m.t.
|7
|Alejandro Pamplona
|GW Erco Sportfitness
|m.t.
|8
|Danilo Medina
|GW Erco Sportfitness
|m.t.
|9
|Juan Eduardo Acuña
|Fungero Úmbita
|m.t.
|10
|Santaigo Ruiz
|Orgullo Paisa
|m.t.
Ruta
Tour de Burkina Faso: Yacine Hamza consigue su tercera victoria y Gustav Basson sigue líder
El ciclista africano Yacine Hamza se impuso en la sexta etapa del Tour de Burkina Faso, disputada la comuna de Saponé y la ciudad de Léo sobre 138,1 kilómetros, y consiguió su tercer triunfo en la trigésimo séptima edición de la carrera africana.
El corredor argelino se impuso en el sprint final después de completar la jornada en 3 horas, 9 minutos y 56 segundos, por delante del belga Cas Hermans (Universe Cycling Team) y de su compatriota Mohamed Nadjib Assal.
En lo referente a la clasificación general, todo siguió igual con el sudafricano Gustav Basson, representante del Tshenolo Pro Cycling Team, en el primer lugar de la carrera tras sortear con éxito una jornada más. El portador de la camiseta de líder sigue escoltado muy de cerca por el pedalista local Soumaila Ilboudo y por el belga Timmy De Boes, del Team Flanders, manteniendo una intensa batalla en las etapas venideras.
La tradicional carrera africana del calendario UCI, que no cuenta con participación colombiana, continuará su marcha este jueves con la disputa de la séptime etapa de las diez que se tienen pactadas. La caravana multicolor partirá desde la capital Uagadugú hasta la ciudad de Pô para recorrer 144 kilómetros.
Tour de Burkina Faso (2.2)
Resultados Etapa 6 | Saponé – Léo (138,1 km)
|1
|Yacine Hamza
|Selección de Argelia
|3:09:56
|2
|Cas Hermans
|Universe Cycling Team
|m.t.
|3
|Mohamed Nadjib Assal
|Selección de Argelia
|m.t.
|4
|Youssef Bdadou
|Selección de Marruecos
|m.t.
|5
|Fidele Cissé
|Selección de Malí
|,,
|6
|Yaya Diallo
|Selección de Malí
|,,
|7
|Timmy De Boes
|Team Flanders
|m.t.
|8
|Adil El Arbaoui
|Selección de Marruecos
|m.t.
|9
|Ed Doghmy Achraf
|Morocco
|,,
|10
|Saturnin Yameogo
|Selección de Burkina Faso
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Gustav Basson
|Tshenolo Pro Cycling Team
|18:55:37
|2
|Soumaila Ilboudo
|Selección de Burkina Faso
|0:41
|3
|Timmy De Boes
|Team Flanders
|0:44
|4
|Driss El Alouani
|Selección de Marruecos
|0:53
|5
|Paul Daumont
|Selección de Burkina Faso
|1:02
|6
|Yacine Hamza
|Selección de Argelia
|1:19
|7
|Yaxano Smet
|Team Flanders
|1:51
|8
|Yaya Diallo
|Selección de Malí
|2:01
|9
|Fidele Cissé
|Selección de Malí
|2:19
|10
|Marouane Kharbouchi
|Selección de Marruecos
|3:28