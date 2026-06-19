Zoe Backstedt gana la tercera etapa de la Vuelta a Suiza Femenina; Juliana Londoño mejora en la general

En un final a pura velocidad, la británica Zoe Backstedt (CANYON//SRAM) se impuso al sprint en la tercera etapa de la Vuelta a Suiza Femenina. la jornada, que contó 120,8 kilómetros, se disputó en la localidad de Bad Ragaz, famosa mundialmente por sus aguas termales ricas en minerales.

La corredora inglesa superó holgadamente en el embalaje a la estadounidense Lily Williams (Human Powered Health) y a la belga Shari Bossuyt (AG Insurance-Soudal Team), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a la única colombiana en competencia, la joven antioqueña Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) se reportó en el pelotón en la casilla 28°, con el mismo tiempo de la ganadora.

Con relación a la clasificación general individual, la corredora italiana Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) continúa al comando con 25 segundos de ventaja sobre la británica Lauren Dickson (FDJ United – SUEZ). El podio parcial lo completa la canadiense Sarah van Dam (Team Visma | Lease a Bike).

La carrera helvética del calendario UCI continuará este sábado con la cuarta y penúltima etapa, una contrarreloj individual totalmente llana de 23,7 kilómetros en la ciudad histórica de Aarburg.

Tour de Suisse Women (2.WWT)

Resultados Etapa 3 | Bad Ragaz – Bad Ragaz (120,8 km)

1 Zoe Backstedt CANYON//SRAM 2:49:29 2 Lily Williams Human Powered Health m.t. 3 Shari Bossuyt AG Insurance-Soudal Team m.t. 4 Babette van der Wolf EF Education-Oatly m.t. 5 Jasmin Liechti Switzerland m.t. 6 Marta Lach Team SD Worx-Protime m.t. 7 Letizia Paternoster Liv AlUla Jayco m.t. 8 Karlijn Swinkels UAE Team ADQ m.t. 9 Marie Le Net FDJ United-SUEZ m.t. 10 Franziska Koch FDJ United-SUEZ m.t. 28 Juliana Londoño Team Picnic PostNL m.t.



Elisa Longo Borghini, líder de la Vuelta a Suiza Femenina 2026. (Foto UAE Team ADQ © Tom Peeters)

Clasificación General Individual