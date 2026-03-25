Victoria de Roy Hoogendoorn en el primer capítulo de la centenaria carrera Olympia’s Tour

La primera etapa del Olympia’s Tour 2026 quedó en manos de Roy Hoogendoorn (Metec-SOLARWATT p/b Mantel). El neerlandés fue el más rápido al sprint y logró la victoria, luego de recorrer 155,7 kilómetros por los alrededores de la ciudad neerlandesa de Alkmaar.

Hoogendoorn, que alcanzó su segunda victoria de la temporada, superó en el embalaje a su compatriota Ed Uptegrove (EEW-VDK Cyclingteam), quien entró 2°. Tercero se reportó el danés Morten Nørtoft (Team Coloquick), los dos con el mismo tiempo del ganador.

La carrera neerlandesa, que no cuenta con participación colombiana, continuará este jueves con la segunda etapa, de la cinco pactadas, una contrarreloj individual de 10,9 kilómetros en Beltrum, una pequeña localidad en la región de Achterhoek, Países Bajos.

En esta prueba neerlandesa con más de 100 años de existencia se citan algunos equipos de desarrollo de formaciones WorldTeam como INEOS Grenadiers Racing Academy, Lidl – Trek Future Racing y Alpecin-Premier Tech.

Het is 🥇Roy Hoogendoorn🇳🇱 @metecct die de eerste etappe 📍Alkmaar-Alkmaar 🛣️155,7 kilometer wint.

🥈Ed Uptegrove🇳🇱 EEW VDK

🏅David Dekker🇳🇱 @beatcyclingclub

4 Morten Nortoft🇩🇰 Team Coloquick

5 Max Kroonen🇳🇱 @PhValkenburg_CT #OT2026 pic.twitter.com/rVDZw7gRXR — Courage Events (@CourageEvents) March 25, 2026

Metec Olympia’s Tour (2.2)

Resultados Etapa 1 | Alkmaar – Alkmaar (155,7 km)