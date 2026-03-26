Nicolás Milesi se luce en el ejercicio cronometrado del Olympia’s Tour

En una jornada al cronómetro totalmente llana, Nicolás Milesi (INEOS Grenadiers Racing Academy) se impuso de forma contundente en la contrarreloj individual de la centenaria carrera neerlandesa Olympia’s Tour. El pedalista local paró los cronómetros en 13 minutos y 15 segundos en el recorrido de 10,9 kilómetros por los alrededores de la localidad de Beltrum, en la región de Achterhoek, Países Bajos.

Milesi firmó el triunfo a una velocidad media de 49,33 km /h, superando a su compañero de equipo, el australiano Cameron Rogers por 6” segundos y por 11 segundos al británico Henry Hobbs (Team Visma | Lease a Bike Development), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.

Con los resultados obtenidos en el ejercicio al cronómetro, la clasificación general sufrió cambios importantes en los primeros puestos. Roy Hoogendoorn (Metec-SOLARWATT p/b Mantel) no consiguió defender la camisa amarilla, cediéndole el liderato de la prueba europea al danés Kristian Egholm (Lidl – Trek Future Racing).

La septuagésima segunda edición de la carrera neerlandesa, que no cuenta con participación colombiana, continuará este viernes con la tercera etapa, una jornada en terreno llano de 158 kilómetros con salida en el municipio de Zaltbommel y llegada a la ciudad de Kerkdriel, en la provincia holandesa de Gelderland.

Metec Olympia’s Tour (2.2)

Resultados Etapa 2 (CRI) | Beltrum – Beltrum (10,9 km)

1 Nicolás Milesi INEOS Grenadiers Racing Academy 13:15 2 Cameron Rogers INEOS Grenadiers Racing Academy 0:06 3 Henry Hobbs Team Visma | Lease a Bike Development 0:11 4 Elmar Abma VolkerWessels Cycling Team 0:18 5 Kristian Egholm Lidl-Trek Future Racing 0:19 6 Rik van der Wal EEW-VDK Cyclingteam 0:22 7 Aldo Taillieu Team Visma | Lease a Bike Development 0:28 8 Ashlin Barry Team Visma | Lease a Bike Development 0:29 9 Mads Landbo Team Coloquick 0:32 10 Stian Rosenlund Airtox-Carl Ras 0:32

Clasificación General Individual