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Tour de Tailandia: Pierre Barbier suma su segunda victoria y Eduardo Sepúlveda mejora en la general
¡Lo hizo de nuevo! El francés Pierre Barbier (Terengganu Cycling Team) repitió la dosis y también se impuso en la segunda etapa del Tour de Tailandia 2026, una jornada totalmente llana de 150,2 kilómetros disputada entre el distrito de Phon Phisai y la provincia de Nong Khai.
El corredor galo, que alcanzó su segunda victoria en la carrera asiática, superó en el embalaje al danés Alexander Salby (Li Ning Star) y al tailandés Athit Poulard (Roojai Insurance Winspace), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto único pedalista suramericano en competencia, el argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) se reportó en el pelotón en la casilla 20° con el mismo tiempo del ganador y subió al puesto 35° de la clasificación general a 20 segundos del líder, el francés Pierre Barbier (Terengganu Cycling Team).
La carrera tailandesa, que no cuenta con participación colombiana, continuará este jueves con la tercera etapa, que llevará a los pedalistas desde la provincia de Nong Khai hasta el parque nacional de Phu Foi Lom a lo largo de 141,6 kilómetros, en un final picando hacia arriba.
The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand (2.1)
Resultados Etapa 2 | Phon Phisai – Nong Khai (150,2 km)
|1
|Barbier Pierre
|Terengganu Cycling Team
|3:19:58
|2
|Salby Alexander
|Li Ning Star
|m.t.
|3
|Poulard Athit
|Roojai Insurance Winspace
|m.t.
|4
|Halil Mohamad Izzat Hilmi
|Malaysia Pro Cycling
|m.t.
|5
|Rasch Jesper
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|6
|Hino Taisei
|Shimano Racing Team
|m.t.
|7
|Lago Marc Ryan
|Go for Gold Philippines
|+ 00
|8
|Scott Cameron
|Li Ning Star
|m.t.
|9
|Samansanti Nati
|Grant Thornton Cycling Team
|m.t.
|10
|Nisu Oskar
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|20
|Eduardo Sepúlveda *Argentina
|Li Ning Star
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Pierre Barbier
|Terengganu Cycling Team
|5:40:10
|2
|Alexander Salby
|Li Ning Star
|0:08
|3
|Euro Kim
|LX Cycling Team
|0:14
|4
|Athit Poulard
|Roojai Insurance Winspace
|0:16
|5
|Oskar Nisu
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:16
|6
|Luke Mudgway
|Li Ning Star
|0:17
|7
|Peerapol Chawchiangkwang
|Thailand Continental Cycling Team
|0:17
|8
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:18
|9
|Saharat Simons
|Grant Thornton Cycling Team
|0:18
|10
|Cameron Scott
|Li Ning Star
|0:19
|35
|Eduardo Sepúlveda *Argentina
|Li Ning Star
|0:20
Ruta
Ciclo-Retro: todos los podios colombianos en la Volta a Catalunya; cinco escarabajos salieron campeones
En las últimas ediciones de la Volta a Catalunya varios son los escarabajos que han logrado colarse en los puestos de honor. El primero fue Álvaro Mejía en 1993 y el último Egan Bernal en 2024.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda todos los podios de los pedalistas colombianos en la prestigiosa carrera catalana, que llegó al mundo del ciclismo como un regalo del día de reyes ya hace más de un lustro.
2024 🥇 Tadej Pogacar – 🥈 Mikel Landa – 🥉 Egan Bernal
2022 🥇 Sergio Higuita – 🥈 Richard Carapaz – 🥉 Joao Almeida
2019 🥇 Miguel Ángel López – 🥈 Adam Yates – 🥉 Egan Bernal
2018 🥇 Alejandro Valverde – 🥈 Nairo Quintana – 🥉 Pierre Latour
2016 🥇 Nairo Quintana – 🥈 Alberto Contador – 🥉 Dan Martin
2008 🥇 Gustavo Cesar Veloso – 🥈 Rigoberto Urán 🥉 Rémi Pauriol
2006 🥇 David Cañada – 🥈 Santiago Botero – 🥉 Christophe Moreau
1998 🥇 Hernán Buenahora – 🥈 Georg Totschnig – 🥉 Fernando Escartín
1993 🥇 Álvaro Mejía – 🥈 Maurizio Fondriest – 🥉 Antonio Martín
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Tres colombianos incursionan en la edición 43 de la Volta Alentejo
Colombia hará presencia en la edición 43 de la Volta ao Alentejo con tres representantes. La carrera tendrá cinco días de competencia entre el 25 y el 29 de marzo, con un total de 20 equipos, 7 conjuntos extranjeros y 13 escuadras locales, que recorrerán un total de 673,8 kilómetros.
Con toda la atención centrada en la Volta a Catalunya y la Coppi e Bartali, una terna de nacionales intentará acaparar las miradas en la ronda lusa. La lista cuenta con el sprinter antioqueño Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn), el zipaquireño Jesús David Peña (Efapel Cycling) y el boyacense Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO).
La carrera portuguesa del calendario UCI (2.2), cita habitual de marzo en el cronograma europeo, tendrá un recorrido con tres etapas onduladas, una contrarreloj y una con final en alto. La prueba lusa comenzará este miércoles con el primer capítulo de 173,7 kilómetros entre Sines y Almodóvar con final en un pequeño repecho.
Para esta competición de primer nivel estarán presentes algunos equipos de desarrollo de formaciones WorldTeam como UAE Team Emirates Gen-Z, EF Education-Aevolo, Movistar Team Academy o NSN Development Team.
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Cinco jóvenes escarabajos se ponen a prueba en la prestigiosa Settimana Internazionale Coppi e Bartali
Con la presencia de cinco colombianos se dará el inicio a la edición 41 de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, carrera italiana perteneciente al calendario europeo, que contará con la participación de siete equipos de la máxima categoría.
La tradicional cita ciclística italiana, que tendrá cinco etapas, comenzará este miércoles en la localidad de Barbaresco, en la región de Piamonte con una etapa rompe-piernas de 161,1 kilómetros, que incluye cuatro puertos categorizados.
Con toda la atención centrada en la Volta a Catalunya, la Coppi e Bartali también cobra importancia ya que sirve como preparación para el Giro de Italia, para lo que varias formaciones aprovechan esta competencia para ir probando sus nóminas con miras a la ‘Corsa Rosa’.
La avanzada colombiana de los World Tour la encabeza el EF Education – Aevolo, que contará con Juan Felipe Rodríguez. Por el lado de los Pro Team estará el bogotano Martín Santiago Herreño con el Bardiani CSF 7 Saber.
Y la lista la cierran los conjuntos continentales, el Solution Tech NIPPO Rali, que tendrá a Santiago Umba y con el Petrolike correrán Alejandro Callejas y Juan Diego Quintero.
El quinteto de escarabajos tendrá la misión de mejorar las actuaciones que han realizado en el pasado Fredy González (2001), José Serpa (2010) y Miguel Ángel Rubiano (2013), quienes se subieron al tercer cajón del podio. En 2017 Egan Bernal terminó 4°, pero ante la descalificación del español Jaime Rosón escaló al 3° puesto.