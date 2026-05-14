Giro de Italia 2026: Davide Ballerini aprovecha el caos y gana el duelo de velocistas en la sexta etapa

En un final desordenado por una caída, Davide Ballerini (XDS Astana Team) se adjudicó en una trepidante llegada la sexta etapa del Giro de Italia 2026, luego de recorrer 141 kilómetros llanos entre las ciudades de Paestum y Nápoles.

El corredor italiano cruzó la línea de meta de primero con un tiempo de 3:19:30″. Segundo entró el belga Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) y tercero el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) . La clasificación general no sufrió cambios en los primeros puestos y el portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) se mantuvo como líder.

En cuanto a los colombianos, el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany Ineos) se reportó en el puesto 49°, mientras que el boyacense Einer Rubio (Movistar Team) ingresó en la casilla 125°, ambos con el mismo tiempo del ganador.

La ronda italiana continuará este viernes con el séptimo capítulo, una jornada montañosa que se correrá sobre 244 kilómetros con salida en la pequeña ciudad de Formia y arribo en Blockhaus, que incluye dos puertos categorizados y un final picando hacia arriba.

Giro d’Italia (2.UWT)

Resultados Etapa 6 | Paestum – Nápoles (141 km)

1 Davide Ballerini XDS Astana Team 3:19:30 2 Jasper Stuyven Soudal Quick-Step ,, 3 Paul Magnier Soudal Quick-Step ,, 4 Jensen Plowright Alpecin – Premier Tech ,, 5 Ben Turner Netcompany INEOS ,, 6 Alec Segaert Bahrain – Victorious ,, 7 Luca Mozzato Tudor Pro Cycling Team ,, 8 Filippo Magli Bardiani CSF 7 Saber ,, 9 Enrico Zanoncello Bardiani CSF 7 Saber ,, 10 Casper van Uden Team Picnic PostNL ,,

49 Egan Bernal Netcompany INEOS m.t. 125 Einer Rubio Movistar Team m.t.



Afonso Eulálio, líder del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d’Italia © LaPresse)

Clasificación General Individual