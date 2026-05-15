Matvei Boldyrev sale victorioso en el inicio de la Vuelta a Portugal del Futuro; Andrey Braguini el mejor suramericano

La edición 33 de la Vuelta a Portugal del Futuro, prueba reservada a los ciclistas de la categoría sub-23, comenzó este jueves en territorio luso con una etapa llana de 145,3 kilómetros entre Abrantes y Oleiros, donde 91 ciclistas tomaron la salida.

La victoria en la jornada inaugural le correspondió al joven ruso Matvei Boldyrev (UAE Team Emirates Gen Z), quien entró en solitario a la meta 41 segundos por delante de su compañero de equipo, el español Jaime Torres.



Matvei Boldyrev, ganador de la primera etapa de la Vuelta a Portugal del Futuro 2026. (Foto © Volta Portugal)

El mejor suramericano de los cuatro en competencia fue el brasilero Andrey Braguini (GI Group Holding – Simoldes – UDO) en el puesto 16° a 2:40 del ganador, mientras que el colombiano Jean Piere Alarcón (Maia / Earth Consulters) ingresó en la casilla 85° a más de 27 minutos del primero.

La ronda portuguesa para pedalistas sub-23 continuará este viernes con una etapa ondulada de 142,6 kilómetros entre Figueiró dos Vinhos y Castanheira de Pera, que incluye tres puertos de montaña categorizados.



Matvei Boldyrev, primer líder de la Vuelta a Portugal del Futuro 2026. (Foto © Volta Portugal)

Volta a Portugal do Futuro (2.2U)

Resultados Etapa 1 | Abrantes – Oleiros (145,3 km)