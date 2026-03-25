Ruta
Dylan Groenewegen se queda con el duelo de sprinters en la Ronde Van Brugge – Tour de Brujas
El sprinter neerlandés Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) ganó la Ronde Van Brugge – Tour de Brujas, antes conocida como Classic Brugge-De Panne y que el año pasado fue ganada por el boyacense Juan Sebastián Molano de forma espectacular.
El podio de la clásica belga que estrenó nuevo nombre lo completaron el belga Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) y el alemán Max Kanter (XDS Astana Team), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
El único pedalista colombiano en competencia, el sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates-XRG), campeón el año pasado, no contó con suerte y sufrió una caída ocasionada por una moto por lo que no pudo terminar la carrera.
Groenewegen, que completó su tercer triunfo del año, sucedió en el palmarés de la clásica belga al colombiano Juan Sebastián Molano, quien salió vencedor el año pasado, en una prueba que cambió de denominación para esta temporada.
Resultados Ronde Van Brugge – Tour of Bruges ME (1.UWT)
Bruges – Bruges (202,9 km)
|1
|Dylan Groenewegen
|Unibet Rose Rockets
|4:15:56
|2
|Jasper Philipsen
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|3
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|m.t.
|4
|Stanisław Aniołkowski
|Cofidis
|m.t.
|5
|Luca Mozzato
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|6
|Pavel Bittner
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|7
|Iván García Cortina
|Movistar Team
|m.t.
|8
|Laurenz Rex
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|9
|Luke Lamperti
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|10
|Steffen De Schuyteneer
|Lotto Intermarché
|m.t.
|DNF
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|No finalizó
Ruta
Vuelta al Valle: Rodrigo Contreras impone su condición de especialista al cronómetro y gana la contrarreloj
Respondiendo al favoritismo, Rodrigo Contreras (NU Colombia) se impuso en la segunda etapa de la Vuelta al Valle 2026, una contrarreloj de 19,3 kilómetros, disputada entre el puente de Juanchito y el municipio de Candelaria.
El ganador de la CRI utilizó un tiempo de 22:24″ a una velocidad media de 51,07 km / h. El segundo escalón del podio de la jornada al cronómetro lo ocupó Brandon Vega (GW Erco Sprotfitness) a 23″ de diferencia y la tercera posición fue para su compañero de equipo Javier Jamaica (Nu Colombia) a 31 segundos.
En la clasificación general el Nu Colombia pasó al comando con el cundinamarqués Rodrigo Contreras, quien se apoderó de la camiseta de líder, a la segunda posición escaló el bogotano Brandon Vega y en el tercer cajón se ubica Javier Jamaica.
La ronda vallecaucana continuará este jueves con la segunda etapa, un circuito de 116,8 kilómetros que llega al corregimiento de Villamaría.
Resultados Contrarreloj Individual (19,3 km)
|1
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|22:24
|2
|Brandon Vega
|GW Erco Sportfitness
|0:23
|3
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:31
|4
|Jerónimo Calderón
|Team Sistecrédito
|0:42
|5
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:55
|6
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|0:56
|7
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|1:01
|8
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|1:05
|9
|Freddy Ávila
|GW Erco Sportfitness
|1:06
|10
|Mauricio Zapata
|Team Sistecrédito
|1:09
|11
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|1:11
|12
|Bryan Gómez
|Liga del Valle-Indervalle
|1:11
|13
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|1:13
|14
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|1:15
|15
|Sergio Henao
|Nu Colombia
|1:18
Clasificación General Individual
|1
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|4:19:06
|2
|Brandon Vega
|GW Erco Sportfitness
|0:23
|3
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:31
|4
|Jerónimo Calderón
|Team Sistecrédito
|0:41
|5
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:55
|6
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|0:56
|7
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|1:01
|8
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|1:05
|9
|Bryan Gómez
|Liga del Valle-Indervalle
|1:05
|10
|Freddy Ávila
|GW Erco Sportfitness
|1:06
|11
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|1:07
|12
|Mauricio Zapata
|Team Sistecrédito
|1:09
|13
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|1:13
|14
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|1:15
|15
|Sergio Henao
|Nu Colombia
|1:18
Ruta
Santiago Umba, el mejor colombiano en el inicio de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026
La edición 41 de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, que cuenta con la participación de 5 escarabajos, vivió su primera etapa, una jornada ondulada de 161,1 kilómetros en la región de Piamonte.
Transcurrido el primer parcial de la ronda italiana, el pedalista boyacense Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali), se situó como el mejor colombiano, en el puesto 15° con el mismo tiempo del ganador, .
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la prestigiosa carrera italiana tras la jornada inaugural.
Settimana Internazionale Coppi e Bartali – Clasificación General de los Colombianos
|15
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:00
|35
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|46
|Edison Callejas
|Petrolike
|m.t.
|49
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|m.t.
|53
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|m.t.
Ruta
Jens Verbrugghe triunfa en la jornada inaugural de la Volta Alentejo con Leangel Linarez 2° y Santiago Mesa 4°
El pedalista belga Jens Verbrugghe (NSN Development Team) salió victorioso en la jornada inicial de Volta Alentejo 2026, luego de recorrer 166,6 kilómetros entre la ciudad de Sines y la villa portuguesa de Almodôvar.
Verbrugghe fue el más veloz en el sprint final para patentar su primer triunfo del año, superando al venezolano Leangel Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua). El tercer puesto lo ocupó el español Roger Pareta (Movistar Team Academy).
En cuanto a los colombianos, el mejor ubicado fue el sprinter antioqueño Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn), quien finalizó en el 4° puesto. El boyacense Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO) terminó 55° y el El zipaquireño Jesús David Peña (Efapel Cycling) se clasificó 76°
La carrera portuguesa vivirá este jueves segunda etapa, que llevará a los pedalistas de Ferreira do Alentejo hasta Montemor-o-Novo a lo largo de 160,5 kilómetros con un premio de montaña de tercera categoría.
Volta ao Alentejo (2.2)
Resultados Etapa 1 | Sines – Almodôvar (173,7 km)
|1
|Jens Verbrugghe
|NSN Development Team
|3:56:06
|2
|Leangel Linarez
|Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|m.t.
|3
|Roger Pareta
|Movistar Team Academy
|0:01
|4
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|0:01
|5
|Matteo Vanden
|UAE Team Emirates Gen Z
|0:01
|6
|Andoni López
|Anicolor / Campicarn
|0:01
|7
|Francisco Campos
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|0:01
|8
|Moritz Mauss
|UAE Team Emirates Gen Z
|0:01
|9
|Victor Benareau
|High Level-Gsport-Grupo Tormo
|0:01
|10
|Nathan Cusack
|EF Education – Aevolo
|0:01
|55
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|0:08
|76
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|0:10