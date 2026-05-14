Ruta
Tour de Hungría: victoria de Benoit Cosnefroy con Fernando Gaviria y Juan Sebastián Molano en el top 10
Sorprendiendo a los velocistas, Benoit Cosnefroy (UAE Team Emirates-XRG) se impuso en la segunda etapa del Tour de Hungría 2026, transcurrida entre las ciudades de Szarvas y Paks con un recorrido de 205 kilómetros.
El corredor galo fue el más rápido en la definición superando a su compatriota Alexis Renard (Cofidis) y al alemán Max Kanter (XDS Astana Team), quienes se reportaron 2° y 3°respectivamente.
En cuanto a los dos colombianos en competencia, el velocista antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) recortó diferencias con los fugados en los metros finales para concluir en el 5° puesto, mientras que Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) cerró el top 10, ambos a 2 segundos del ganador.
En cuanto a la clasificación general, Tim Merlier (Soudal Quick-Step) le cedió el liderato de la carrera al francés Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG). El segundo puesto ahora lo ocupa el danés Kristian Egholm (Lidl-Trek).
La ronda húngara vivirá su tercera etapa este viernes, una jornada ondulada de 152,3 kilómetros entre las ciudades de Kaposvár y Szekszárd, que incluye dos puertos de montaña categorizados.
Tour de Hongría (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | Szarvas – Paks (205,8 km)
|1
|Benoît Cosnefroy
|UAE Team Emirates-XRG
|4:20:51
|2
|Alexis Renard
|Cofidis
|0:02
|3
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|0:02
|4
|Elias Maris
|Team Flanders-Baloise
|0:02
|5
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:02
|6
|Tim Merlier
|Soudal Quick-Step
|0:02
|7
|Ben Oliver
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:02
|8
|Tyler Stites
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:02
|9
|Nicolò Parisini
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|0:02
|10
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|0:02
Clasificación General Individual
|1
|Benoît Cosnefroy
|UAE Team Emirates-XRG
|07:13:33
|2
|Kristian Egholm
|Lidl-Trek
|0:04
|3
|Tim Merlier
|Soudal Quick-Step
|0:06
|4
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|0:10
|5
|Alexis Renard
|Cofidis
|0:10
|6
|Mathias Norsgaard
|Lidl-Trek
|0:10
|7
|Kay De Bruyckere
|Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team
|0:11
|8
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|0:12
|9
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:16
|10
|Nicolò Parisini
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|0:16
Ruta
Giro de Italia 2026: Jonas Vingegaard impera en el primer duelo de escaladores y le descuenta tiempo al líder Afonso Eulálio
En el primer duelo de escaladores, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) cumplió con los pronósticos, saliendo avante para ganar la séptima etapa del Giro de Italia 2026. El portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) mantuvo el liderato de la carrera.
El pedalista danés se llevó el triunfo, tras recorrer 244 kilómetros entre entre la ciudad de Formia y el mítico Blockhaus, el ‘Gigante de los Apeninos’. En la segunda posición entró el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) y tercero llegó el australiano Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe).
En cuanto a los dos colombianos, el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany Ineos) fue el mejor de los nuestros en el puesto 21° a 2:57 del ganador, mientras que el boyacense Einer Rubio (Movistar Team) ingresó en la casilla 30° a más de 5 minutos.
Con relación a la clasificación general, el corredor luso Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) salvó la ‘Maglia Rosa’ a pesar de perder tiempo y conservó la primera posición ahora con una ventaja superior a los tres minutos con Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
La fuga del día la animaron el español Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta), el canadiense Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), además de los neerlandeses Tim Naberman (Team Picnic PostNL) y Jardi Christiaan van der Lee (EF Education – EasyPost), pero al final el cuarteto terminó siendo neutralizado por el grupo de favoritos.
La ronda italiana continuará este sábado con el octavo capítulo, otra jornada montañosa que se correrá sobre 156 kilómetros con salida en la ciudad de Chieti y llegada en Fermo, que incluye cuatro puertos categorizados.
Giro d’Italia (2.UWT)
Resultados Etapa 7 | Formia – Blockhaus (244 km)
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|6:09:15
|2
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|0:13
|3
|Jai Hindley
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:02
|4
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:05
|5
|Ben O’Connor
|Team Jayco AlUla
|1:05
|6
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|1:29
|7
|Giulio Ciccone
|Lidl – Trek
|1:40
|8
|Derek Gee
|Lidl – Trek
|1:42
|9
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|1:44
|10
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS
|1:44
|21
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|2:57
|30
|Einer Rubio
|Movistar Team
|5:47
Clasificación General Individual
|1
|Afonso Eulálio
|Bahrain – Victorious
|30:59:23
|2
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|3:17
|3
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|3:34
|4
|Jai Hindley
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|4:25
|5
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|4:28
|6
|Ben O’Connor
|Team Jayco AlUla
|4:32
|7
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|4:56
|8
|Giulio Ciccone
|Lidl – Trek
|4:57
|9
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS
|5:07
|10
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|5:11
|11
|Jan Hirt
|XDS Astana Team
|5:23
|12
|Christian Scaroni
|NSN Cycling Team
|5:40
|13
|Derek Gee
|Lidl – Trek
|6:10
|14
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates – XRG
|6:11
|15
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|6:18
|38
|Einer Rubio
|Movistar Team
|19:07
Ruta
Tim Merlier gana la tercera etapa del Tour de Hungría con Fernando Gaviria 2° y Juan Sebastián Molano 3°
En un final ideal para los hombres rápidos, Tim Merlier se impuso en la tercera etapa del Tour de Hungría 2026, donde los abanicos hicieron de las suyas. El belga fue el más rápido en la definición, en una jornada que discurrió entre las ciudades de Kaposvár y Szekszárd tras recorrer 152,3 kilómetros.
El campeón europeo, que alcanzó su segunda victoria en la carrera, le ganó el duelo de velocistas a los colombianos: con Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) 2° y Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) 3°, los tres con el mismo tiempo.
En cuanto a la clasificación general individual, el belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) le arrebató el liderato el francés Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG). El podio provisional lo completa el boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) .
La ronda húngara vivirá su cuarta etapa este sábado, una jornada rompe-piernas de 188,2 kilómetros entre Mohács y Pécs, que incluye dos puertos de montaña categorizados.
Tour de Hongría (2.Pro)
Resultados Etapa 3 | Kaposvár – Szekszárd (152,3 km)
|1
|Tim Merlier
|Soudal Quick-Step
|3:16:03
|2
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|3
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|m.t.
|4
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|m.t.
|5
|Lorenzo De Longhi
|Campana Imballagi – Morbiato – Trentino
|m.t.
|6
|Ben Oliver
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|7
|Simone Buda
|Solme – Olmo – Arvedi
|m.t.
|8
|Alexis Renard
|Cofidis
|m.t.
|9
|Itamar Einhorn
|NSN Cycling Team
|m.t.
|10
|Davide Persico
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Tim Merlier
|Soudal Quick-Step
|10:29:32
|2
|Benoît Cosnefroy
|UAE Team Emirates – XRG
|0:04
|3
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|0:10
|4
|Victor Vercouillie
|Team Flanders – Baloise
|0:13
|5
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:14
|6
|Alexis Renard
|Cofidis
|,,
|7
|Mathias Norsgaard
|Lidl – Trek
|,,
|8
|Kay De Bruyckere
|Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team
|0:15
|9
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|0:16
|10
|Michael Vanthourenhout
|Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw
|0:18
Ruta
Matvei Boldyrev consigue su segunda victoria consecutiva en la Vuelta a Portugal del Futuro con Winston Maestre en el top 3
El joven ruso Matvei Boldyrev se impuso en la segunda etapa de la Vuelta a Portugal del Futuro 2026, luego de recorrer 127, kilómetros entre Sernancelhe y São Pedro do Sul. La nueva promesa del equipo de desarrollo del UAE Team Emirates alcanzó su segunda victoria consecutiva en la carrera.
Boldyrev, que se afianzó como líder de la clasificación general, le sacó 23 segundos a su perseguidores, el estadounidense Jesse Maris (Technosylva Rower Bembibre) y al venezolano Winston Maestre (Caja Rural – Alea), segundo y tercero respectivamente. El colombiano Jean Piere Alarcón (Maia / Earth Consulters) se retiró de la carrera.
Los otros dos suramericanos en competencia, los dos brasileros se reportaron a más de un minuto del ganador así: Guilherme Lino (Santa Maria da Feira – Moreira – Boflex) en el puesto 19° y Andrey Braguini (GI Group Holding – Simoldes – UDO) en la casilla 21°.
La ronda portuguesa para pedalistas sub-23 continuará este sábado con una jornada ondulada de 156 kilómetros entre las localidades portuguesas de Penela y São Pedro do Sul.
Volta a Portugal do Futuro (2.2U)
Resultados Etapa 2 | Figueiró dos Vinhos – Castanheira de Pera (142,6 km)
|1
|Matvei Boldyrev
|UAE Team Emirates Gen Z
|3:43:18
|2
|Jesse Maris
|Technosylva Rower Bembibre
|,,
|3
|Winston Maestre
|Caja Rural – Alea
|0:23
|4
|Daniel Moreira
|Selección de Portugal
|0:25
|5
|Rafael Barbas
|Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|,,
|6
|Heimo Fugger
|UAE Team Emirates Gen Z
|,,
|7
|André Ribeiro
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|0:27
|8
|Jeremy Smith
|Óbidos Cycling Team
|,,
|9
|Jaime Torres
|UAE Team Emirates Gen Z
|,,
|10
|Pedro Castro
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|,,
|DNF
|Jean Piere Alarcón
|Maia / Earth Consulters
|Se retiró
Clasificación General Individual
|1
|Matvei Boldyrev
|UAE Team Emirates Gen Z
|7:29:00
|2
|Jaime Torres
|UAE Team Emirates Gen Z
|1:25
|3
|Jesse Maris
|Technosylva Rower Bembibre
|1:54
|4
|Rúben Rodrigues
|Feira dos Sofás – Boavista
|2:06
|5
|Daniel Moreira
|Selección de Portugal
|2:25
|6
|Rafael Barbas
|Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|,,
|7
|Jeremy Smith
|Óbidos Cycling Team
|2:27
|8
|Sven van der Werf
|Maia / Earth Consulters
|2:59
|9
|Adria Franquesa
|Óbidos Cycling Team
|,,
|10
|Cláudio Leal
|Selección de Portugal
|3:24