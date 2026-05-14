Tour de Hungría: victoria de Benoit Cosnefroy con Fernando Gaviria y Juan Sebastián Molano en el top 10

Sorprendiendo a los velocistas, Benoit Cosnefroy (UAE Team Emirates-XRG) se impuso en la segunda etapa del Tour de Hungría 2026, transcurrida entre las ciudades de Szarvas y Paks con un recorrido de 205 kilómetros.

El corredor galo fue el más rápido en la definición superando a su compatriota Alexis Renard (Cofidis) y al alemán Max Kanter (XDS Astana Team), quienes se reportaron 2° y 3°respectivamente.

En cuanto a los dos colombianos en competencia, el velocista antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) recortó diferencias con los fugados en los metros finales para concluir en el 5° puesto, mientras que Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) cerró el top 10, ambos a 2 segundos del ganador.

En cuanto a la clasificación general, Tim Merlier (Soudal Quick-Step) le cedió el liderato de la carrera al francés Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG). El segundo puesto ahora lo ocupa el danés Kristian Egholm (Lidl-Trek).

La ronda húngara vivirá su tercera etapa este viernes, una jornada ondulada de 152,3 kilómetros entre las ciudades de Kaposvár y Szekszárd, que incluye dos puertos de montaña categorizados.

Tour de Hongría (2.Pro)

Resultados Etapa 2 | Szarvas – Paks (205,8 km)

1 Benoît Cosnefroy UAE Team Emirates-XRG 4:20:51 2 Alexis Renard Cofidis 0:02 3 Max Kanter XDS Astana Team 0:02 4 Elias Maris Team Flanders-Baloise 0:02 5 Fernando Gaviria Caja Rural-Seguros RGA 0:02 6 Tim Merlier Soudal Quick-Step 0:02 7 Ben Oliver Modern Adventure Pro Cycling 0:02 8 Tyler Stites Modern Adventure Pro Cycling 0:02 9 Nicolò Parisini Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 0:02 10 Juan Sebastián Molano UAE Team Emirates-XRG 0:02

Clasificación General Individual