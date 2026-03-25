Ruta
Axel Laurance sale triunfador en el inicio de la Coppi e Bartali 2026
En una gran actuación, el francés Axel Laurance (INEOS Grenadiers) se quedó con la victoria en la jornada inaugural de la 41ª edición de la Semana Internacional Coppi e Bartali, que se disputó entre las localidades de Barbaresco y Barolo, en la región de Piamonte, con 161,1 kilómetros de recorrido.
El corredor galo, que alcanzó su segunda victoria de la temporada, fue el más rapido en la definición. En la segunda posición arribó el suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) y tercero se clasificó el italiano Diego Ulissi (XDS Astana Team).
En cuanto a los colombianos todos ingresaron en el pelotón, con Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) en el puesto 15°, Martin Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) 35°, Alejandro Callejas (Petrolike) 46°, Juan Diego Quintero (Petrolike) 49° y Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost) 53°.
El primer día tuvo como protagonistas a ocho escapados: Patryk Goszczurny (Team Visma | Lease a Bike Development), Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Kevin Pezzo Rosola (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Gabriele Raccagni (Team Polti VisitMalta), Will Harding (Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente), Ben Granger (Solution Tech NIPPO Rali), Emanuele Ansaloni (Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone) y Mattia Ballerini (Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone), pero todos fueron neutralizados por el pelotón en la fase final.
La prestigiosa carrera italiana continuará este jueves con la disputa de la segunda etapa, una jornada en su mayoría llana de 158 kilómetros entre Lodi y Massalengo, que incluye tres puertos de tercera categoría.
Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2.1)
Resultados Etapa 1 | Barbaresco – Barolo (161,1 km)
|1
|Axel Laurance
|INEOS Grenadiers
|3:44:52
|2
|Mauro Schmid
|Team Jayco AlUla
|m.t.
|3
|Diego Ulissi
|XDS Astana Team
|m.t.
|4
|Adrien Boichis
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|5
|Nicolò Garibbo
|Team UKYO
|m.t.
|6
|Federico Iacomoni
|Team UKYO
|m.t.
|7
|Milan Vader
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|8
|Tommaso Bambagioni
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|m.t.
|9
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|m.t.
|10
|Filippo Turconi
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|15
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.
|35
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|46
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|m.t.
|49
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|m.t.
|53
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|m.t.
Ruta
Vuelta al Valle: Rodrigo Contreras impone su condición de especialista al cronómetro y gana la contrarreloj
Respondiendo al favoritismo, Rodrigo Contreras (NU Colombia) se impuso en la segunda etapa de la Vuelta al Valle 2026, una contrarreloj de 19,3 kilómetros, disputada entre el puente de Juanchito y el municipio de Candelaria.
El ganador de la CRI utilizó un tiempo de 22:24″ a una velocidad media de 51,07 km / h. El segundo escalón del podio de la jornada al cronómetro lo ocupó Brandon Vega (GW Erco Sprotfitness) a 23″ de diferencia y la tercera posición fue para su compañero de equipo Javier Jamaica (Nu Colombia) a 31 segundos.
En la clasificación general el Nu Colombia pasó al comando con el cundinamarqués Rodrigo Contreras, quien se apoderó de la camiseta de líder, a la segunda posición escaló el bogotano Brandon Vega y en el tercer cajón se ubica Javier Jamaica.
La ronda vallecaucana continuará este jueves con la segunda etapa, un circuito de 116,8 kilómetros que llega al corregimiento de Villamaría.
Resultados Contrarreloj Individual (19,3 km)
|1
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|22:24
|2
|Brandon Vega
|GW Erco Sportfitness
|0:23
|3
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:31
|4
|Jerónimo Calderón
|Team Sistecrédito
|0:42
|5
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:55
|6
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|0:56
|7
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|1:01
|8
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|1:05
|9
|Freddy Ávila
|GW Erco Sportfitness
|1:06
|10
|Mauricio Zapata
|Team Sistecrédito
|1:09
|11
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|1:11
|12
|Bryan Gómez
|Liga del Valle-Indervalle
|1:11
|13
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|1:13
|14
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|1:15
|15
|Sergio Henao
|Nu Colombia
|1:18
Clasificación General Individual
|1
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|4:19:06
|2
|Brandon Vega
|GW Erco Sportfitness
|0:23
|3
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:31
|4
|Jerónimo Calderón
|Team Sistecrédito
|0:41
|5
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:55
|6
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|0:56
|7
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|1:01
|8
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|1:05
|9
|Bryan Gómez
|Liga del Valle-Indervalle
|1:05
|10
|Freddy Ávila
|GW Erco Sportfitness
|1:06
|11
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|1:07
|12
|Mauricio Zapata
|Team Sistecrédito
|1:09
|13
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|1:13
|14
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|1:15
|15
|Sergio Henao
|Nu Colombia
|1:18
Ruta
Santiago Umba, el mejor colombiano en el inicio de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026
La edición 41 de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, que cuenta con la participación de 5 escarabajos, vivió su primera etapa, una jornada ondulada de 161,1 kilómetros en la región de Piamonte.
Transcurrido el primer parcial de la ronda italiana, el pedalista boyacense Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali), se situó como el mejor colombiano, en el puesto 15° con el mismo tiempo del ganador, .
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la prestigiosa carrera italiana tras la jornada inaugural.
Settimana Internazionale Coppi e Bartali – Clasificación General de los Colombianos
|15
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:00
|35
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|46
|Edison Callejas
|Petrolike
|m.t.
|49
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|m.t.
|53
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|m.t.
Ruta
Jens Verbrugghe triunfa en la jornada inaugural de la Volta Alentejo con Leangel Linarez 2° y Santiago Mesa 4°
El pedalista belga Jens Verbrugghe (NSN Development Team) salió victorioso en la jornada inicial de Volta Alentejo 2026, luego de recorrer 166,6 kilómetros entre la ciudad de Sines y la villa portuguesa de Almodôvar.
Verbrugghe fue el más veloz en el sprint final para patentar su primer triunfo del año, superando al venezolano Leangel Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua). El tercer puesto lo ocupó el español Roger Pareta (Movistar Team Academy).
En cuanto a los colombianos, el mejor ubicado fue el sprinter antioqueño Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn), quien finalizó en el 4° puesto. El boyacense Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO) terminó 55° y el El zipaquireño Jesús David Peña (Efapel Cycling) se clasificó 76°
La carrera portuguesa vivirá este jueves segunda etapa, que llevará a los pedalistas de Ferreira do Alentejo hasta Montemor-o-Novo a lo largo de 160,5 kilómetros con un premio de montaña de tercera categoría.
Volta ao Alentejo (2.2)
Resultados Etapa 1 | Sines – Almodôvar (173,7 km)
|1
|Jens Verbrugghe
|NSN Development Team
|3:56:06
|2
|Leangel Linarez
|Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|m.t.
|3
|Roger Pareta
|Movistar Team Academy
|0:01
|4
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|0:01
|5
|Matteo Vanden
|UAE Team Emirates Gen Z
|0:01
|6
|Andoni López
|Anicolor / Campicarn
|0:01
|7
|Francisco Campos
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|0:01
|8
|Moritz Mauss
|UAE Team Emirates Gen Z
|0:01
|9
|Victor Benareau
|High Level-Gsport-Grupo Tormo
|0:01
|10
|Nathan Cusack
|EF Education – Aevolo
|0:01
|55
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|0:08
|76
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|0:10