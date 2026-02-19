Tour de Ruanda: Jhonatan Guatibonza será pieza clave en el estreno oficial del Movistar Team Academy

El Movistar Team Academy se estrena oficialmente con una nómina muy equilibrada en el Tour de Ruanda 2026. El equipo de desarrollo del conjunto español debutará oficialmente en una carrera como bloque propio en la carrera africana, donde el velocista boyacense Jhonatan Guatibonza será pieza clave.

“Va a ser el estreno del equipo por lo que, vamos a ir poco a poco, día a día, viendo qué tal se van adaptando los chicos en altura. Con la mentalidad de llegar lo más lejos posible en la montaña y disputar los sprints con Guatibonza”, dijo Héctor Carretero, director deportivo del equipo continental.



Los jóvenes que conforman el Movistar Team Academy. (Foto © Movistar Team)

Además del joven sprinter colombiano, la alineación escogida para esta carrera en África estará compuesta por Sebastián Castro, Lucas Jackson, Filip Novak y Roger Pareta, quienes darán los primeros pedalazos oficiales del equipo de desarrollo del Movistar en el calendario internacional.

La prueba africana se disputará del 22 de febrero a 1 de marzo a lo largo de ocho etapas entre Rukomo y Kigali, con un recorrido total de 993,5 kilómetros.