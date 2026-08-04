Vuelta a Burgos: Matthew Brennan gana en el Alto del Castillo

En un final lleno de emociones, Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) ganó de forma espectacular la primera etapa de la Vuelta a Burgos 2026, luego de recorrer 165 kilómetros entre la localidad Gumiel de Izán y el Alto del Castillo.

Al britanicó, lo escoltaron su compatriota Ben Tulett y el neozelandés Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente, ambos con el mimo tiempo del ganador.

La fuga la animaron el neozelandés Josh Burnett (Burgos Burpellet BH), el francés Valentin Ferron (Cofidis) junto con los españoles Javier Ibáñez (Caja Rural – Seguros RGA) y Unai Aznar (Euskaltel – Euskadi), pero encarando la fase montañosa final todos fueron neutralizados por el grupo de favoritos.



Los protagonistas de la fuga en la primera etapa de la Vuelta a Burgos 2026. (Foto Team Caja Rural © Sprint Cycling)

El español Marc Brustenga (Kern Pharma) intentó soprender a los favoritos y lanzó un ataque desde las primeras rampas de la subida al Castillo, pero fue neutralizado a escasos 250 metros de la meta por los hombres del Visma | Lease a Bike que hicieron el 1-2.

La carrera burgalesa vivirá este miércoles su segundo capítulo, una jornada montañosa de 178 kilómetros entre las localidades de Arcos de la Llana y Pineda de la Sierra , que incluye tres puertos tercera categoría y un final picando ligeramente hacia arriba.

Vuelta a Burgos (2.Pro)

Resultados Etapa 1 | Gumiel de Izán – Burgos (Alto del Castillo) (165 km)