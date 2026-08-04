Davide Persico se queda con el tercer capítulo de la Trans-Himalaya con Cristian David Pita en el 6° puesto

En otro final a pura velocidad, esta vez el turno de ganar le correspondió a Davide Persico, quien se llevó la victoria en la tercera etapa de la Trans-Himalaya 2026. El corredor del MBH Bank CSB Telecom Fort fue el más rápido en el sprint, luego de recorrer 94,8 kilómetros por los alrededores de Lhasa, la capital de la Región Autónoma del Tíbet en China.

«Hoy, al ser un circuito, fue más fácil mantener la carrera controlada y trabajamos fuertemente para ello, con la gran ayuda de mis compañeros. Llegué al final bien posicionado y nadie me adelantó. Diría que el sprint se desarrolló sin problemas, sin imprevistos como lo planeado», dijo Pérsico, en declaraciones recogidas por su equipo.

El italiano, que consiguió su segunda victoria de la temporada, se impuso en la definición al sprint, superando a sus compatriotas Filippo Cettolin (Bardiani CSF 7 Saber) y Lorenzo Cataldo (China Meitan Cycling Team), quienes entraron a la meta segundo y tercero, respectivamente, mientras que el ecuatoriano Cristian David Pita (Roojai Insurance Winspace) se tuvo que conformar con el 6° puesto.



El podio de la tercera etapa de la Trans-Himalaya 2026. (Foto © China Xizang Trans-Himalaya)

Haciendo referencia a los otros dos suramericanos en competencia, el argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) se reportó en la casilla 43° y el ecuatoriano Jonathan Caicedo (Wheeltop Rotor Chengdu Team) finalizó en el puesto 84° a 10 segundos del ganador.

La carrera china, que no cuenta con participación colombiana, continuará este miércoles con la cuarta y penúltima etapa, otra jornada totalmente llana, que se disputará entre las localidades de Lhoka y Gangba con 132,3 kilómetros de recorrido.

China Xizang Trans-Himalaya (2.1)

Resultados Tercera Etapa 3 | Lhasa – Lhasa (94,8 km)

1 Davide Persico MBH Bank Ballan Telecom Fort 1:53:32 2 Filippo Cettolin Bardiani-CSF 7 Saber m.t. 3 Lorenzo Cataldo China Meitan Cycling Team m.t. 4 Luca Colnaghi Bardiani-CSF 7 Saber m.t. 5 Pierre Barbier Terengganu Cycling Team m.t. 6 Cristian David Pita Roojai Insurance Winspace m.t. 7 Alexander Konychev China Anta – Mentech Cycling Team m.t. 8 Tommaso Nencini Solution Tech-NIPPO-Rali m.t. 9 Filippo Magli Bardiani-CSF 7 Saber m.t. 10 Mirko Bozzola MBH Bank Ballan Telecom Fort m.t. 43 Eduardo Sepúlveda Li Ning Star m.t. 84 Jonathan Caicedo Wheeltop Rotor Chengdu Team 0:10

Clasificación General Individual