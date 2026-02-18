Ministerio del Deporte intensifica seguimiento a la obra del velódromo de Mosquera

La Selección Colombia de Pista ya se encuentra en Santiago de Chile, para representar al país en el Campeonato Panamericano de Pista Élite, certamen que reunirá a las principales figuras del continente en las modalidades de velocidad y semifondo, del 18 al 22 de febrero, en el Velódromo de Peñalolén.

El equipo nacional, que competirá bajo las órdenes de John Jaime González, estará conformado por 13 corredores, en un grupo equilibrado de especialistas en pruebas de fondo y velocidad, con ciclistas de amplia trayectoria internacional y jóvenes talentos que continúan consolidando el proceso olímpico, con miras a Los Ángeles 2028.

El equipo de velocidad estará encabezado por el excampeón mundial y actual campeón panamericano del keirin Kevin Santiago Quintero y por la campeona panamericana del kilómetro y medallista mundial de bronce en el keirin, Stefany Cuadrado, quienes estarán acompañados por Santiago Ramírez, Cristian Ortega, Rubén Murillo, Juliana Gaviria y Marianis Salazar.



Kevin Quintero, una de las figuras de la selección colombiana de pista. (Foto © FCC)

Por su parte, el equipo de semifondo tendrá en competencia a Jordan Parra, Anderson Arboleda, Juan Esteban Arango, Bryan Sánchez, Elizabeth Castaño y Luciana Osorio, múltiple campeona panamericana de pista juvenil, quien debutará en la categoría élite.

El programa oficial del evento comenzará hoy miércoles, 18 de febrero, con las clasificaciones de la persecución por equipos en ambas ramas, y las clasificaciones y final de la velocidad equipos damas y varones y del scratch femenino.

El jueves 19 el turno será para las clasificaciones del sprint femenino y del keirin masculino en la mañana, mientras que en la tarde se disputarán las finales de la persecución por equipos, del scratch y el keirin masculino, y de la eliminación femenina.



Luciana Osorio se destacó en los Panamericanos Junior Asunción 2025. (Foto © FCC)

El viernes continuarán las competencias con la clasificación y rondas del sprint masculino; la persecución individual masculina y el desarrollo del ómnium femenino en sus cuatro pruebas. En la jornada se entregarán los títulos del sprint y el ómnium femenino, así como los de la persecución y la prueba por puntos masculina.

El sábado 21 de febrero, se definirán a los nuevos campeones panamericanos en la persecución individual, la prueba por puntos y el kilómetro femenino, y del ómnium y el sprint en los varones.

El domingo 22 se cerrará el certamen panamericano con las finales de la eliminación y el kilómetro masculino; el keirin femenino y la madison en ambas ramas.



La madison sera la última prueba del Panamericano. (Foto © FCC)

La delegación colombiana afrontará el certamen continental con el objetivo de sumar puntos clave en el ranking internacional, en un escenario de alto nivel técnico que servirá como referencia para los próximos compromisos del calendario mundial.

En la más reciente participación, en Los Ángeles 2025, el equipo nacional sumó 20 medallas: tres oros, 10 platas y siete bronces, convirtiéndose en la delegación con más preseas del evento y ubicándose en el tercer lugar del medallero general, solo por detrás de EE.UU. y Trinidad y Tobago.

*Con Información de Fedeciclismo