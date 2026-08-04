Tour de Polonia: Jonathan Milan repite la dosis en el segundo duelo de velocistas con Juan Sebastián Molano 16°

La segunda etapa del Tour de Polonia 2026 también la ganó Jonathan Milan. El corredor del Lidl Trek volvió a ser el más rápido en el sprint final y logró su segunda victoria, luego de recorrer 150,1 kilómetros entre las ciudades de Międzyzdroje y Szczecin.

El italiano, que alcanzó su décima victoria de la temporada, superó con suficiencia en el embalaje al francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) y al italiano Matteo Malucelli (XDS Astana Team), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

Con relación a los tres colombianos en competencia, todos llegaron en el pelotón. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates-XRG) se reportó en la casilla 16°, mientras que Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) se clasificó 53° y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) 72°.

En cuanto a la clasificación general, el italiano Jonathan Milan (Lidl – Trek) conservó la camiseta amarilla de líder con una ventaja de 8 segundos sobre el joven corredor galo Paul Magnier (Soudal Quick-Step), segundo clasificado. El podio parcial lo completa el polaco Kamil Małecki (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).

La carrera polaca continuará este miércoles con un recorrido ondulado de 193,5 kilómetros entre las ciudades de Gorzów Wielkopolski y Zielona Góra, que incluye un puerto de montaña de tercera categoría en la fase final.

Tour de Pologne (2.UWT)

Resultados Etapa 2 | Międzyzdroje – Szczecin (150,1 km)