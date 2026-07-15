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Tour de Francia: Tadej Pogacar inicia avasallador la segunda semana y se lleva la victoria en la décima etapa con destaque de Richard Carapaz

Publicado

Hace 21 horas

el

El esloveno Tadej Pogacar ganó la décima etapa del Tour de Francia 2026. (Foto © Tour de France)
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“Ha sido un sprint complicado. Lo intentamos, pero no pudimos finalizar más arriba”: Fernando Gaviria

Publicado

Hace 1 hora

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15 julio, 2026

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El antioqueño Fernando Gaviria terminó 9° en la undécima etapa del Tour de Francia 2026. (Foto © Sprint Cycling)
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Con un colombiano inicia el Giro del Valle d’Aosta; Mateo Ramírez y Henrique Bravo aparecen como favoritos

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Hace 2 horas

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15 julio, 2026

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Kevin Andrés Estupiñán, el único colombiano que hará presencia en el Giro Ciclístico della Valle d'Aosta. (Foto Instagram © Kevin Andrés Estupiñán)
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Tour de Qinghai: Jonathan Caicedo recupera el liderato con Martín Herreño y Edward Cruz en el top 15

Publicado

Hace 3 horas

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15 julio, 2026

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El ecuatoriano Jonathan Caicedo recuperó el liderato en el Tour de Qinghai 2026. (Foto © Tour of Magnificent Qinghai)
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