Tour de Qinghai 2026: los colombianos mejoran en la clasificación general individual

El sprinter antioqueño Fernando Gaviria logró su mejor resultado en el Tour de Francia 2026, tras entrar noveno en la undécima etapa de la ronda francesa, su primer top 10 en la presente edición. La jornada fue ganada por el noruego Søren Waerenskjold (Uno-X Mobility), quien sorprendió al resto de velocistas al anticipar su ataque.

Una etapa marcada en rojo para el velocista colombiano, que volvió a contar con el apoyo de su equipo a lo largo de todo el día. Sin embargo, superada la pancarta de los últimos 10 kilómetros, un inoportuno pinchazo le obligó a perder tiempo y a un esfuerzo extra para regresar al pelotón con la ayuda de todo el equipo, que logró devolver al paisa a la parte delantera antes de que se lanzase la llegada.

“Ha sido un sprint complicado. Lo intentamos, pero no pudimos finalizar más arriba. Todos los compañeros se pararon a esperarme después del pinchazo y gracias a ellos tuve más fuerzas para disputar el sprint”. dijo Gaviria, en declaraciones recogidas por la escuadra española.

El velocista del Caja Rural-Seguros RGA, que tendrá más oportunidades en las próximas jornadas, confía en sus posibilidades y se muestra tranquilo para lo que viene en la Grande Bouclé. “Mañana será otra oportunidad antes de que vuelva otra vez la montaña”, concluyó el colombiano.